ອຸປະກອນການຫຸ້ມຫໍ່ Semiconductor ການປ່ຽນແປງເກມຂອງປີ 2023: ສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງໃນອຸດສາຫະກໍາເຕັກໂນໂລຢີ
ເມື່ອພວກເຮົາເຂົ້າໃກ້ປີ 2023, ອຸດສາຫະກໍາເຕັກໂນໂລຢີກໍາລັງປະເຊີນກັບຄື້ນຂອງນະວັດຕະກໍາ, ໂດຍສະເພາະໃນຂອບເຂດຂອງວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່ semiconductor. ວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້, ເຊິ່ງມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການປະຕິບັດແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ, ກໍາລັງກຽມພ້ອມທີ່ຈະມີການຫັນປ່ຽນທີ່ສໍາຄັນທີ່ຈະກໍານົດຂອບເຂດຂອງອຸດສາຫະກໍາ.
ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, ການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ອຸປະກອນທີ່ມີຂະ ໜາດ ນ້ອຍກວ່າ, ມີພະລັງກວ່າແມ່ນ ກຳ ລັງຊຸກຍູ້ຄວາມຕ້ອງການວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່ semiconductor ຂັ້ນສູງ. ເນື່ອງຈາກອຸປະກອນຫຼຸດລົງໃນຂະຫນາດ, ຄວາມຕ້ອງການວັດສະດຸທີ່ສາມາດທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງແລະສະຫນອງປະສິດທິພາບໄຟຟ້າທີ່ເຫນືອກວ່າແມ່ນສໍາຄັນທີ່ສຸດ. ຊິລິໂຄນ, ວັດສະດຸແບບດັ້ງເດີມຂອງທາງເລືອກ, ຄ່ອຍໆຖືກທົດແທນດ້ວຍວັດສະດຸເຊັ່ນ gallium nitride (GaN) ແລະ silicon carbide (SiC). ວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ມີຂໍ້ໄດ້ປຽບຫຼາຍຢ່າງຕໍ່ກັບຊິລິໂຄນ, ລວມທັງການນໍາຄວາມຮ້ອນທີ່ສູງຂຶ້ນ, ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານຫຼາຍກວ່າເກົ່າ, ແລະການປັບປຸງປະສິດທິພາບ.
ນອກເຫນືອຈາກ GaN ແລະ SiC, ອຸດສາຫະກໍາຍັງຂຸດຄົ້ນທ່າແຮງຂອງວັດສະດຸ 2D ເຊັ່ນ graphene. Graphene, ຊັ້ນດຽວຂອງປະລໍາມະນູກາກບອນຈັດລຽງຢູ່ໃນເສັ້ນໄຍຫົກຫລ່ຽມ, ມີຊື່ສຽງສໍາລັບຄຸນສົມບັດທາງໄຟຟ້າ, ຄວາມຮ້ອນ, ແລະກົນຈັກພິເສດພິເສດ. ການນໍາໃຊ້ມັນໃນການຫຸ້ມຫໍ່ semiconductor ສາມາດປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາ, ເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາອຸປະກອນທີ່ບາງ, ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ແລະປະສິດທິພາບສູງ.
ການພັດທະນາການປ່ຽນແປງເກມອີກອັນໜຶ່ງທີ່ຄາດໄວ້ໃນປີ 2023 ແມ່ນການເຕີບໃຫຍ່ຂອງເທັກໂນໂລຍີການຫຸ້ມຫໍ່ 3D. ວິທີການຫຸ້ມຫໍ່ 2D ແບບດັ້ງເດີມກໍາລັງບັນລຸຂອບເຂດຈໍາກັດທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ບໍ່ສາມາດຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງອຸປະກອນທີ່ທັນສະໄຫມ. ການຫຸ້ມຫໍ່ 3D, ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ສະຫນອງການແກ້ໄຂທີ່ດີ. ໂດຍການວາງຊິບໃນແນວຕັ້ງ, ການຫຸ້ມຫໍ່ 3D ຊ່ວຍໃຫ້ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງການເຊື່ອມໂຍງທີ່ສູງຂຶ້ນ, ປັບປຸງປະສິດທິພາບແລະການໃຊ້ພະລັງງານຫຼຸດລົງ. ເທກໂນໂລຍີນີ້ຄາດວ່າຈະມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການພັດທະນາອຸປະກອນຮຸ່ນຕໍ່ໄປ, ຈາກໂທລະສັບສະຫຼາດແລະອຸປະກອນ wearable ກັບຍານພາຫະນະອັດຕະໂນມັດແລະລະບົບປັນຍາປະດິດ.
ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການຮັບຮອງເອົາຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ (EVs) ແລະລະບົບພະລັງງານທົດແທນແມ່ນອີກປັດໃຈທີ່ກໍານົດອະນາຄົດຂອງວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່ semiconductor. ແອັບພລິເຄຊັນເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການອຸປະກອນພະລັງງານທີ່ສາມາດເຮັດວຽກຢູ່ໃນແຮງດັນສູງ ແລະອຸນຫະພູມ, ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ວັດສະດຸຂັ້ນສູງເຊັ່ນ SiC ແລະ GaN. ດັ່ງນັ້ນ, ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ EV ແລະຕະຫຼາດພະລັງງານທົດແທນຄາດວ່າຈະຊຸກຍູ້ຄວາມຕ້ອງການວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້, ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາແລະການຮັບຮອງເອົາຂອງພວກເຂົາຕື່ມອີກ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມກ້າວຫນ້າເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນບໍ່ມີສິ່ງທ້າທາຍ. ການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ວັດສະດຸແລະເຕັກໂນໂລຢີໃຫມ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການລົງທຶນທີ່ສໍາຄັນໃນການຄົ້ນຄວ້າແລະການພັດທະນາ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການປ່ຽນແປງໃນຂະບວນການຜະລິດ. ການຮັບປະກັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືແລະຄວາມທົນທານຂອງວັດສະດຸໃຫມ່ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເປັນຄວາມກັງວົນທີ່ສໍາຄັນ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ອຸດສາຫະກໍາຕ້ອງແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງແລະຄວາມຍືນຍົງ, ເນື່ອງຈາກບົດບາດສໍາຄັນຂອງ semiconductors ໃນເສດຖະກິດໂລກແລະການກວດສອບຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ປີ 2023 ສັນຍາວ່າຈະເປັນປີທີ່ສຳຄັນສຳລັບວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່ເຊມິຄອນດັກເຕີ. ການປ່ຽນແປງໄປສູ່ວັດສະດຸທີ່ກ້າວຫນ້າເຊັ່ນ GaN, SiC, ແລະ graphene, ຄຽງຄູ່ກັບການເພີ່ມຂື້ນຂອງເຕັກໂນໂລຢີການຫຸ້ມຫໍ່ 3D ແລະຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກຂະແຫນງການ EV ແລະພະລັງງານທົດແທນ, ແມ່ນກໍານົດໄປສູ່ຍຸກໃຫມ່ຂອງນະວັດກໍາ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ອຸດສາຫະກໍາຍັງຕ້ອງຊອກຫາສິ່ງທ້າທາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້, ຈາກ R&D ແລະອຸປະສັກການຜະລິດໄປສູ່ລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງແລະຄວາມຍືນຍົງ. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາເບິ່ງໄປຂ້າງຫນ້າ, ສິ່ງຫນຶ່ງທີ່ຈະແຈ້ງ: ອະນາຄົດຂອງອຸດສາຫະກໍາເຕັກໂນໂລຢີແມ່ນຢູ່ໃນວິວັດທະນາຂອງວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່ semiconductor.