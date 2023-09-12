The Crew Motorfest: ປະສົບການແຜນທີ່ປ່ຽນເກມ

ເກມແຂ່ງລົດເປີດໂລກຂອງ Ubisoft, The Crew Motorfest, ໄດ້ນໍາສະເຫນີແຜນທີ່ທີ່ກໍາລັງຫັນໄປສູ່ຊຸມຊົນເກມ. ບໍ່ຄືກັບແຜນທີ່ວິດີໂອເກມສ່ວນໃຫຍ່, ເຊິ່ງມັກຈະໃຫ້ບໍລິການໄດ້, ແຜນທີ່ຂອງ The Crew Motorfest ໄດ້ຖືກຍົກຍ້ອງວ່າເປັນແຜນທີ່ວິດີໂອເກມທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະເຢັນທີ່ສຸດໃນປີ 2023.
ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງແຜນທີ່ແມ່ນການເຊື່ອມໂຍງກັບໂລກເກມຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ເມື່ອຜູ້ຫຼິ້ນສຳຫຼວດຖະໜົນຫົນທາງ, ທາງລາດ ແລະເນີນພູຂອງເກາະຮາວາຍ, ເຂົາເຈົ້າສາມາດເປີດແຜນທີ່ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ທັດສະນະທີ່ດີຂຶ້ນຂອງເກາະ. ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ແຜນທີ່ນີ້ປະທັບໃຈແທ້ໆແມ່ນຮູບພາບ 3D ແລະຕົວແທນລະອຽດສູງ. ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດໝຸນແຜນທີ່ໄປມາໄດ້ ໃນຂະນະທີ່ລົດຍົນ ແລະຍົນສືບຕໍ່ເຄື່ອນຍ້າຍໄປມາແບບສົດໆ, ເພີ່ມການແຊ່ນ້ຳຕື່ມອີກ.
ແຕ່ມັນບໍ່ຢຸດຢູ່ທີ່ນັ້ນ. ລະດັບຂອງລາຍລະອຽດໃນແຜນທີ່ແມ່ນຫນ້າປະຫລາດໃຈ. ການຊູມເຂົ້າຢູ່ໃນສ່ວນໃດນຶ່ງຂອງເກາະຈະເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນການເປັນຕົວແທນຂອງໂລກເກມແບບສົດໆ, ສົມບູນກັບ NPCs ທີ່ກ່ຽວກັບກິດຈະວັດປະຈໍາວັນຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະລົດທີ່ຂັບລົດໄປມາ. ລະດັບການໂຕ້ຕອບ ແລະຄວາມເປັນຈິງນີ້ແມ່ນຫາຍາກໃນແຜນທີ່ວິດີໂອເກມ.
ໃນລະດັບການປະຕິບັດ, ແຜນທີ່ຂອງ The Crew Motorfest ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດແກ່ຜູ້ຫຼິ້ນ. ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງບ່ອນທີ່ມີເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່, ການສ້າງຮູບຮ່າງແນວໃດ, ທີ່ຕັ້ງຂອງເນີນພູ, ແລະລັກສະນະທາງພູມສາດອື່ນໆ. ຄວາມສົນໃຈໃນລາຍລະອຽດນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍເພີ່ມປະສົບການການຫຼິ້ນເກມເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຊ່ວຍຜູ້ຫຼິ້ນໃນການທ່ອງໄປຫາໂລກຂອງເກມໄດ້.
ການນໍາສະເຫນີແຜນທີ່ທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈແລະເປັນປະໂຫຍດດັ່ງກ່າວກໍານົດມາດຕະຖານໃຫມ່ສໍາລັບແຜນທີ່ວິດີໂອເກມ. ມັນເຮັດໜ້າທີ່ກົງກັນຂ້າມຢ່າງຈະແຈ້ງຕໍ່ກັບການອອກໃໝ່ຫຼ້າສຸດອື່ນໆ ເຊັ່ນ: Starfield, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການວິພາກວິຈານກ່ຽວກັບແຜນທີ່ໃນເກມທີ່ຂາດແຄນ ແລະ ບໍ່ມີປະໂຫຍດ.
ເທກໂນໂລຍີແຜນທີ່ແບບປະດິດສ້າງຂອງ Ubisoft ຖາມວ່າເຂົາເຈົ້າສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ອີກ. ຜູ້ຫຼິ້ນຫຼາຍຄົນໄດ້ຝັນເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ຢູ່ແລ້ວ, ແນະນໍາເກມແຜນທີ່ເປັນສູນກາງທີ່ປະສົມປະສານການຂຸດຄົ້ນກັບ Ubisoft franchise ທີ່ນິຍົມເຊັ່ນ Assassin's Creed ຫຼື Watch Dogs.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ແຜນທີ່ຂອງ The Crew Motorfest ແມ່ນຕົວປ່ຽນເກມ. ມັນສະຫນອງລະດັບຂອງລາຍລະອຽດ, ການໂຕ້ຕອບ, ແລະຜົນປະໂຫຍດທີ່ບໍ່ຄ່ອຍເຫັນໃນແຜນທີ່ວິດີໂອເກມ. ນະວັດຕະກໍານີ້ກໍານົດແຖບໃຫມ່ສໍາລັບການພັດທະນາໃນອະນາຄົດໃນອຸດສາຫະກໍາເກມ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- https://www.theverge.com/23443584/the-crew-motorfest-map-ubisoft
– https://www.amazon.com/The-Crew-Motorfest-PlayStation-5/dp/B09M8Z66RW
- https://www.bestbuy.com/site/the-crew-motorfest-playstation-5/6524951.p
– https://www.gamestop.com/video-games/playstation-5/games/products/the-crew-motorfest/11152014.html