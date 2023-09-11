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Valve ສະເຫຼີມສະຫຼອງຄົບຮອບ 20 ປີຂອງບັນຊີຜູ້ໃຊ້ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດຂອງ Steam ດ້ວຍປ້າຍພິເສດ

ByMampho Brescia

Sep 11, 2023
Valve ສະເຫຼີມສະຫຼອງຄົບຮອບ 20 ປີຂອງບັນຊີຜູ້ໃຊ້ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດຂອງ Steam ດ້ວຍປ້າຍພິເສດ

Valve, ຜູ້ສ້າງ Steam, ກໍາລັງລະນຶກເຖິງການຄົບຮອບ 20 ປີຂອງບາງບັນຊີຜູ້ໃຊ້ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດຂອງເວທີໂດຍການມອບປ້າຍດິຈິຕອນພິເສດໃຫ້ພວກເຂົາ. ປ້າຍເຫຼົ່ານີ້ມີລັກສະນະເປັນຮູບແບບສີ Steam ຕົ້ນສະບັບ ແລະໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄື້ນຟອງແຫ່ງຄວາມຄຶດເຖິງໃນບັນດາຜູ້ຫຼິ້ນ, ອີງຕາມ IGN.

Steam, ເປັນໜ້າຮ້ານເກມດິຈິຕອລຂອງ PC ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນທົ່ວໂລກ, ໄດ້ເປີດປະຕູໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນເດືອນກັນຍາ 2003. ມັນໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຢ່າງໄວວາ, ໂດຍໜຶ່ງໃນຮູບທຳອິດຂອງມັນກໍຄືເກມ “Counter-Strike.” ຂໍ້ສັງເກດ, ບາງບັນຊີຕົ້ນໆທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນເວທີແມ່ນຍັງມີການເຄື່ອນໄຫວໃນມື້ນີ້, ແລະຜູ້ໃຊ້ໄດ້ແບ່ງປັນຄວາມຊົງຈໍາຂອງຍຸກທໍາອິດເຫຼົ່ານັ້ນ.

Valve ໄດ້ພັດທະນາ Steam ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນໄລຍະປີ, ຂະຫຍາຍການບໍລິການແລະການສະເຫນີ. ບໍ່ດົນມານີ້, ບໍລິສັດໄດ້ເຂົ້າໄປໃນການພັດທະນາຮາດແວດ້ວຍການປະກາດ Steam Deck. ອຸປະກອນການຫຼິ້ນເກມແບບພົກພານີ້ເປັນຂີດໝາຍທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນໃນການເດີນທາງຂອງເວທີ.

ໃນເດືອນມັງກອນ, Steam ໄດ້ບັນລຸຈຸດສໍາຄັນທີ່ສໍາຄັນ, ໂດຍມີຜູ້ຫຼິ້ນ 10 ລ້ານຄົນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຫຼິ້ນເກມໃນເວທີພ້ອມໆກັນ. ນີ້ສະທ້ອນເຖິງການອຸທອນທີ່ຍືນຍົງຂອງເວທີ ແລະຊຸມຊົນທີ່ເຕີບໃຫຍ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງນັກຫຼິ້ນເກມ PC ທີ່ເລືອກ Steam ເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງການຫຼິ້ນເກມທີ່ເຂົາເຈົ້າມັກ.

ໃນບັນດາເກມທີ່ນິຍົມຫຼາຍທີ່ສຸດໃນ Steam ໃນປັດຈຸບັນແມ່ນ "Counter-Strike: Global Offensive," ຂອງ Valve, ເຊິ່ງມີຜູ້ຫຼິ້ນເກືອບຫນຶ່ງລ້ານຄົນປະຈໍາວັນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ "Dota 2," "PUBG: Battlegrounds" ໂດຍ Tencent Holdings ADR, "Call of Duty: Modern Warfare 2” ໂດຍ Activision Blizzard Inc, “Lost Ark” ໂດຍ Amazon.com Inc, “FIFA 23” ໂດຍ Electronic Arts Inc, ແລະ “Apex Legends” ໂດຍ Respawn.

ປ້າຍດິຈິຕອລພິເສດທີ່ໄດ້ຮັບຮາງວັນໃຫ້ກັບບັນຊີ Steam ທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດເຮັດໜ້າທີ່ເປັນການເຕືອນໃຈກ່ຽວກັບປະຫວັດອັນອຸດົມສົມບູນຂອງແພລດຟອມ ແລະຜົນກະທົບອັນຍາວນານທີ່ມັນມີຕໍ່ອຸດສາຫະກຳເກມ.

ສິນເຊື່ອຮູບພາບ: Casimiro PT ໃນ Shutterstock.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- IGN
- ໂພລີກອນ

By Mampho Brescia

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