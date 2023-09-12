Iconic 1973 Porsche 911 Carrera RSR ຂາຍປະມູນ

ລົດ Porsche 1973 Carrera RSR ປີ 911 ທີ່ຫາຍາກ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະແຫວງຫາສູງໄດ້ຖືກຂາຍໃນງານ 2023 Goodwood Revival. ລົດດັ່ງກ່າວ, ທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມ R7, ແມ່ນໜຶ່ງໃນສາມຕົວຢ່າງທີ່ຍັງເຫຼືອຈາກໂຮງງານ. ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຂາຍທີ່ແນ່ນອນຍັງບໍ່ເປີດເຜີຍ, ມັນໄດ້ຖືກຢືນຢັນວ່າລົດໄດ້ຂາຍ.
911 Carrera RSR ແມ່ນມີຊື່ສຽງສໍາລັບ pedigree ແຂ່ງລົດຂອງຕົນແລະຮູບແບບສະເພາະນີ້ມີປະຫວັດສາດທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ. ມັນບັນລຸໄດ້ອັນດັບທີ 1973 ຢູ່ທີ່ 24 XNUMX ຊົ່ວໂມງຂອງ Le Mans, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນ RSR ທີ່ສໍາເລັດຮູບສູງສຸດໃນການແຂ່ງຂັນຄວາມອົດທົນທີ່ເປັນສັນຍາລັກ.
ນີ້ 911 Carrera RSR ຖືກແກ້ໄຂຢ່າງກວ້າງຂວາງສໍາລັບຈຸດປະສົງການແຂ່ງລົດ. ມັນມີບ່ອນປ້ອງກັນທີ່ກວ້າງອອກ, ສະປອຍເລີຫຼັງໃຫຍ່ທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມ “Mary Stuart” ແລະເຄື່ອງຈັກ 3.0 ລິດແບນ-6 ທີ່ມີພະລັງກວ່າ. ການດັດແປງເຫຼົ່ານີ້ຈັດປະເພດ RSR ເປັນຕົ້ນແບບສໍາລັບການແຂ່ງຂັນ Le Mans ປີ 1973, ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດແຂ່ງຂັນກັບນັກແຂ່ງກິລາທີ່ອຸທິດຕົນແທນທີ່ຈະເປັນລົດທີ່ຜະລິດ.
ຂັບເຄື່ອນໂດຍ Herbie Müller ແລະ Gijs van Lennep ຢູ່ Le Mans, ລົດສໍາເລັດຮູບຕາມຫຼັງພຽງແຕ່ສາມຕົວແບບຈາກ Matra-Simca ແລະ Ferrari. ຫຼັງຈາກ Le Mans, R7 ສືບຕໍ່ອາຊີບແຂ່ງກັບທີມງານໂຮງງານ, ເຂົ້າຮ່ວມໃນການແຂ່ງຂັນຢູ່ທີ່ Österreichring ແລະ Watkins Glen.
ປະຕິບັດຕາມມື້ແຂ່ງຂອງຕົນ, R7 ປ່ຽນມືຫຼາຍຄັ້ງ. ມັນໄດ້ຖືກຂາຍໃຫ້ເຈົ້າຂອງທີມເຊື້ອຊາດເມັກຊິໂກ Hector Rebaque ແລະຕໍ່ມາໃຫ້ກັບນັກສະສົມ Italian Massimo Balliva. ເປັນເວລາເກືອບສາມທົດສະວັດແລ້ວ, ລົດຄັນດັ່ງກ່າວຍັງຄົງຖືກເຊື່ອງໄວ້ພາຍໃຕ້ການເປັນເຈົ້າຂອງຂອງ Balliva, ນໍາໄປສູ່ຂ່າວລືວ່າມັນຖືກທໍາລາຍແລະ disassembled.
ປະມານປີ 2009 ຫຼື 2010, Balliva ໄດ້ສົ່ງ R7 ໄປປະເທດຝຣັ່ງເພື່ອການຟື້ນຟູ, ຫລັງຈາກນັ້ນມັນໄດ້ຖືກຂາຍໃຫ້ຜູ້ເກັບໃນສະຫະລັດ. ແນວໃດກໍຕາມ, ລົດຄັນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກດຳເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍຕໍ່ຕົວຕົນ, ໂດຍມີເຈົ້າຂອງອີກຄົນໜຶ່ງອ້າງວ່າມີລົດ R7 ແທ້. ວິສະວະກອນ Porsche ແລະຜູ້ຈັດການທີມ Norbert Singer ໃນທີ່ສຸດກໍ່ຖືກນໍາມາເພື່ອພິສູດຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງບົດຄວາມທີ່ແທ້ຈິງ.
ຄາດວ່າຈະໄດ້ເງິນລະຫວ່າງ 3.7 ລ້ານຫາ 5.7 ລ້ານປອນອັງກິດໃນການປະມູນ, ລາຄາຂາຍ R7 ສາມາດສູງເຖິງ 7.1 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ໃນຂະນະທີ່ນີ້ແມ່ນຕົວເລກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າມັນຂາດແຄນການຂາຍລົດແຂ່ງຕົ້ນແບບ 1970 917K, ເຊິ່ງຖືກນໍາໃຊ້ໃນຮູບເງົາ Steve McQueen "Le Mans" ແລະຂາຍໃນລາຄາ 14 ລ້ານໂດລາໃນປີ 2017.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Bonhams
– ຂັບ