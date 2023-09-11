15 ຊອບແວ PDF ທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອສໍາລັບ Windows 10 ໃນປີ 2023

ໃນຍຸກດິຈິຕອລຂອງມື້ນີ້, ການມີຊອບແວ PDF ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແມ່ນຈໍາເປັນສໍາລັບການເຮັດວຽກທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະການຄຸ້ມຄອງເອກະສານ. ສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ Windows 10, ມີທາງເລືອກຈໍານວນຫຼາຍທີ່ມີຢູ່, ແຕ່ການເລືອກຊອບແວທີ່ດີທີ່ສຸດສາມາດເປັນການຄອບງໍາ. ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ການຄົ້ນຫາຂອງທ່ານງ່າຍຂຶ້ນ, ພວກເຮົາໄດ້ລວບລວມບັນຊີລາຍຊື່ຂອງ 15 ຊອບແວ PDF ທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອທີ່ສຸດທີ່ຖືກອອກແບບໂດຍສະເພາະສໍາລັບ Windows 10 ໃນປີ 2023. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຊອບແວເຫຼົ່ານີ້ສະຫນອງຄຸນນະສົມບັດທີ່ຫລາກຫລາຍແລະສະຫນອງປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ບໍ່ມີຮອຍຕໍ່, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນເຄື່ອງມືທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ສໍາລັບບຸກຄົນແລະທຸລະກິດ. ຄືກັນ.
ອົງປະກອບ Adobe Photoshop 2023 | ຊອບແວດັດແກ້ຮູບພາບ
Adobe Photoshop Elements 2023 ເປັນຊອບແວແກ້ໄຂຮູບພາບທີ່ອອກແບບມາສໍາລັບ Windows PC. ມັນໃຊ້ເທກໂນໂລຍີ Adobe Sensei AI ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານອັດຕະໂນມັດແລະອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສຸມໃສ່ການເພີ່ມປະສິດທິພາບສ້າງສັນ. ດ້ວຍ 61 ການແກ້ໄຂຄູ່ມື, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດສ້າງຄວາມເລິກ, ພູມສັນຖານທີ່ສົມບູນແບບ, ແທນທີ່ພື້ນຫລັງ, ແລະສ້າງ duotones ທີ່ທັນສະໄຫມ. ຊອບແວຍັງສະຫນອງການສ້າງສັນສ່ວນບຸກຄົນໂດຍຜ່ານແມ່ແບບ collage ແລະ slideshow ແລະປັບປຸງເນື້ອໃນສ້າງສັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນສະຫນອງເວັບແລະແອັບຯ companion ມືຖືສໍາລັບການດັດແກ້ຮູບພາບໃນເວລາເດີນທາງ.
ຄຸນສົມບັດຫຼັກຂອງ Adobe Photoshop Elements 2023 ລວມມີເທກໂນໂລຍີ Adobe Sensei AI, 61 ການແກ້ໄຂທີ່ແນະນຳ, ການສ້າງແບບສ່ວນຕົວ ແລະຄວາມສາມາດໃນການໄປໄກກວ່າເດັສທັອບຂອງທ່ານ. ໃນຂະນະທີ່ຊອບແວຂາດການທໍາງານແບບພິເສດຂອງສະບັບ Photoshop ເຕັມ, ມັນໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍສໍາລັບລາຄາທີ່ເຫມາະສົມແລະການເຂົ້າເຖິງສໍາລັບຜູ້ເລີ່ມ.
Microsoft 365 ສ່ວນຕົວ
Microsoft 365 Personal ສະເໜີຊຸດແອັບຫ້ອງການ ແລະ ຄຸນສົມບັດຄວາມປອດໄພຂັ້ນສູງ. ດ້ວຍແອັບ Office ລະດັບພຣີມຽມເຊັ່ນ Word, Excel, ແລະ PowerPoint, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດສ້າງ ແລະຈັດລະບຽບເອກະສານຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ການສະໝັກໃຊ້ຍັງລວມເຖິງ 1TB ຂອງບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນຄລາວໃນ OneDrive, ອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າເຖິງໄຟລ໌ ແລະການແບ່ງປັນຜ່ານອຸປະກອນຕ່າງໆໄດ້ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. Outlook, ແອັບອີເມວ ແລະປະຕິທິນທີ່ປອດໄພ, ແມ່ນຮວມຢູ່ໃນການສະໝັກໃຊ້ນຳ. ຊອບແວສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນຫຼາຍອຸປະກອນ, ສະເຫນີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່.
ຄຸນສົມບັດຫຼັກຂອງ Microsoft 365 Personal ລວມມີຄວາມສາມາດໃນການສ້າງ, ຈັດລະບຽບ ແລະເຮັດສິ່ງຕ່າງໆໃຫ້ສຳເລັດດ້ວຍຄວາມສະດວກ, ແອັບ Office ລະດັບພຣີມຽມ, 1TB ຂອງ OneDrive cloud storage, Outlook ສໍາລັບອີເມວ ແລະປະຕິທິນ ແລະຄຸນສົມບັດຄວາມປອດໄພຂັ້ນສູງ. ຜູ້ໃຊ້ບາງຄົນພົບວ່າການໂຕ້ຕອບ clunky, ແລະຮູບແບບການສະຫມັກສະມາຊິກອາດຈະບໍ່ເປັນທີ່ຕ້ອງການໂດຍທັງຫມົດ, ແຕ່ໂດຍລວມແລ້ວມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ນິຍົມສໍາລັບຜູ້ທີ່ຊອກຫາຊຸດຫ້ອງການທີ່ສົມບູນແບບທີ່ມີການເກັບຮັກສາຟັງ.
Kindle Paperwhite ທີ່ມີແສງສະຫວ່າງອົບອຸ່ນທີ່ສາມາດປັບໄດ້
Kindle Paperwhite ແມ່ນເຄື່ອງອ່ານອີເລັກໂທຣນິກທີ່ສ້າງດ້ວຍຈຸດປະສົງທີ່ໃຫ້ປະສົບການການອ່ານທີ່ເໜືອກວ່າ. ດ້ວຍຈໍສະແດງຜົນ 6.8 ນິ້ວ, ແສງອຸ່ນທີ່ສາມາດປັບໄດ້, ແລະຂອບບາງໆ, ມັນຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດຕາມປະສົບການຂອງການອ່ານໃນເຈ້ຍຕົວຈິງ. ຈໍສະແດງຜົນທີ່ບໍ່ມີແສງສະທ້ອນຮັບປະກັນການອ່ານທີ່ສະດວກສະບາຍເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນແສງແດດສົດໃສ, ໃນຂະນະທີ່ຄຸນສົມບັດກັນນ້ໍາເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການອ່ານຫາດຊາຍຫຼືອາບນ້ໍາ. Kindle Paperwhite ສາມາດເກັບຮັກສາຫລາຍພັນຫົວ ແລະໃຫ້ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງແບັດເຕີລີໄດ້ເຖິງ 10 ອາທິດ. ມັນຍັງສະຫນອງການເຂົ້າເຖິງ Kindle Unlimited, ບ່ອນທີ່ທ່ານສາມາດຊອກຫາຫຼາຍກວ່າ 2 ລ້ານຫົວເລື່ອງແລະຫນັງສືສຽງຫຼາຍພັນຫົວ. ດ້ວຍການໂຕ້ຕອບທີ່ງ່າຍຕໍ່ການໃຊ້ແລະການອອກແບບທີ່ຫນາແຫນ້ນ, ເຄື່ອງອ່ານອີເລັກໂທຣນິກນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ສະດວກແລະມີຄວາມສຸກໃນການພັກຜ່ອນໃນນິໄສການອ່ານຂອງທ່ານ.
ຄຸນນະສົມບັດທີ່ສໍາຄັນຂອງ Kindle Paperwhite ປະກອບມີຈໍສະແດງຜົນ 6.8 ນິ້ວທີ່ມີແສງສະຫວ່າງອົບອຸ່ນທີ່ສາມາດປັບໄດ້, ການອອກແບບຫນ້າ flush ທີ່ມີຈໍສະແດງຜົນທີ່ບໍ່ມີແສງສະຫວ່າງ, ການປ້ອງກັນນ້ໍາສໍາລັບການແຊ່ນ້ໍາໂດຍບັງເອີນ, ຄວາມສາມາດໃນການເກັບຮັກສາຫລາຍພັນຫົວ, ອາຍຸສູງສຸດຂອງຫມໍ້ໄຟ 10 ອາທິດ, ແລະ. ເຂົ້າເຖິງ Kindle Unlimited ແລະປຶ້ມສຽງ. ຜູ້ໃຊ້ບາງຄົນອາດພົບວ່າການໂຕ້ຕອບຜູ້ໃຊ້ສັບສົນ, ແລະຫນ້າຈໍສໍາຜັດອາດມີບັນຫາການຕອບສະຫນອງບາງຄັ້ງ, ແຕ່ໂດຍລວມແລ້ວມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ດີສໍາລັບຜູ້ອ່ານທີ່ຢາກຊອກຫາອຸປະກອນທີ່ອຸທິດຕົນເພື່ອຄວາມສຸກການອ່ານຂອງພວກເຂົາ.
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