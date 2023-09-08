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Zoom ສ້າງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຜູ້ຄວບຄຸມກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາການຕ້ານການແຂ່ງຂັນຂອງ Microsoft

ByVicky Stavropoulou

Sep 8, 2023
Zoom ສ້າງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຜູ້ຄວບຄຸມກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາການຕ້ານການແຂ່ງຂັນຂອງ Microsoft

ລາຍງານວ່າບໍລິສັດ Zoom Video Communications Inc. ໄດ້ພົບກັບຜູ້ຄວບຄຸມຈາກສະຫະລັດ, ສະຫະພາບເອີຣົບ, ແລະເຂດອຳນາດການຕັດສິນອື່ນໆເພື່ອສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຕ້ານການແຂ່ງຂັນທີ່ຖືກກ່າວຫາຂອງ Microsoft Corp. ຜູ້ຜະລິດຊອບແວການສື່ສານໄດ້ພົວພັນກັບຄະນະກໍາມະການການຄ້າຂອງລັດຖະບານກາງສະຫະລັດ (FTC), ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຜູ້ບັງຄັບໃຊ້ການແຂ່ງຂັນຈາກ EU, ອັງກິດ, ແລະເຢຍລະມັນໃນປີທີ່ຜ່ານມາ.

ຄວາມກັງວົນຫຼັກຂອງ Zoom ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມມັກຂອງ Microsoft ສໍາລັບຊອບແວການປະຊຸມທາງວິດີໂອຂອງ Teams ໂດຍຜ່ານການຈັດວາງລາຄາ ແລະການອອກແບບຜະລິດຕະພັນ. Microsoft ໄດ້​ປະ​ເຊີນ​ຫນ້າ​ກັບ​ການ​ກວດ​ສອບ​ຈາກ​ການ​ສັງ​ເກດ​ເບິ່ງ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ຂອງ EU​, ທີ່​ກໍາ​ລັງ​ສືບ​ສວນ​ວ່າ​ການ​ຜູກ​ມັດ​ທີມ​ງານ​ກັບ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ລະ​ເມີດ​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ຕ້ານ​ການ​ເຊື່ອ​ຖື​. ການສືບສວນໄດ້ຖືກກະຕຸ້ນໂດຍການຮ້ອງຮຽນຈາກ Slack ແພລະຕະຟອມສົ່ງຂໍ້ຄວາມຂອງ Salesforce Inc.

Federal Cartel Office ຂອງເຢຍລະມັນຍັງໄດ້ເປີດການສືບສວນກ່ຽວກັບ Microsoft, ໂດຍສະເພາະຊອກຫາການຫຸ້ມຫໍ່ຂອງ OneDrive ແລະທີມງານກັບຊອບແວການຜະລິດອື່ນໆຂອງບໍລິສັດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ອໍານາດການປົກຄອງສະຫະລັດແລະອັງກິດໄດ້ລິເລີ່ມການສອບຖາມກ່ຽວກັບການບໍລິການຟັງ, ບ່ອນທີ່ Azure ຂອງ Microsoft ເປັນຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ສໍາຄັນ.

ໃນຂະນະທີ່ບໍລິສັດ Zoom ໄດ້ຫລີກລ້ຽງການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຜ່ານມາ, CEO Eric Yuan ບໍ່ດົນມານີ້ກ່າວວ່າ FTC ຄວນກວດເບິ່ງການປະຕິບັດການຫຸ້ມຫໍ່ຂອງ Microsoft ແລະຮັບປະກັນຄວາມຍຸຕິທໍາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທັງ Zoom ແລະ Microsoft ປະຕິເສດທີ່ຈະໃຫ້ຄໍາເຫັນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້.

ການມີສ່ວນພົວພັນຂອງ Zoom ກັບຜູ້ຄວບຄຸມແມ່ນມາໃນຊ່ວງເວລາທີ່ທ້າທາຍສໍາລັບບໍລິສັດ, ຍ້ອນວ່າມັນພະຍາຍາມຮັກສາການເຕີບໂຕຂອງການຂາຍຕາມການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາທີ່ມັນໄດ້ປະສົບໃນລະຫວ່າງການແຜ່ລະບາດ. ເພື່ອສ້າງຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຂໍ້ສະເໜີຂອງຕົນ, Zoom ໄດ້ຂະຫຍາຍຊຸດບໍລິການຂອງຕົນສໍາລັບທຸລະກິດ, ລວມທັງໂທລະສັບທີ່ໃຊ້ອິນເຕີເນັດ, ສູນຕິດຕໍ່, ການກໍານົດເວລາ, ແລະຜູ້ຊ່ວຍປັນຍາປະດິດ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, Zoom ໄດ້ດໍາເນີນຂັ້ນຕອນເພື່ອຍົກສູງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາການຕໍ່ຕ້ານການແຂ່ງຂັນທີ່ຖືກກ່າວຫາຂອງ Microsoft ກັບອົງການກົດລະບຽບ. ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການສົນທະນາເຫຼົ່ານີ້ແລະການສືບສວນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍເຈົ້າຫນ້າທີ່ຈະກໍານົດພູມສັນຖານໃນອະນາຄົດຂອງຕະຫຼາດ videoconferencing ແລະ cloud services.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຂ່າວ Bloomberg (ບໍ່​ມີ URL ສະ​ຫນອງ​ໃຫ້​)

By Vicky Stavropoulou

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