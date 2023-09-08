Zoom ຍົກສູງຄວາມກັງວົນ Antitrust ກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາຂອງ Microsoft

ບໍລິສັດ Zoom Video Communications Inc. ໄດ້ສະແດງຄວາມກັງວົນຕໍ່ພຶດຕິກຳການຕ້ານການແຂ່ງຂັນທີ່ຖືກກ່າວຫາໂດຍ Microsoft Corp. ໃນການປະຊຸມກັບຜູ້ຄວບຄຸມຈາກສະຫະລັດ, ສະຫະພາບເອີຣົບ, ແລະເຂດອຳນາດອື່ນໆ. ອີງຕາມບຸກຄົນທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບເລື່ອງນີ້, Zoom ໄດ້ປຶກສາຫາລືກັບຄະນະກໍາມະການການຄ້າຂອງລັດຖະບານກາງສະຫະລັດເຊັ່ນດຽວກັນກັບຜູ້ບັງຄັບໃຊ້ການແຂ່ງຂັນຈາກ EU, ອັງກິດ, ແລະເຢຍລະມັນໃນປີທີ່ຜ່ານມາ.
ຫນຶ່ງໃນຄວາມກັງວົນຕົ້ນຕໍທີ່ຍົກຂຶ້ນມາໂດຍ Zoom ແມ່ນວ່າ Microsoft ບູລິມະສິດຊອບແວກອງປະຊຸມທາງວິດີໂອຂອງທີມງານຂອງຕົນໂດຍຜ່ານຊຸດລາຄາແລະການອອກແບບຜະລິດຕະພັນ. ບໍລິສັດໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າພຶດຕິກໍານີ້ເຮັດໃຫ້ Microsoft ໄດ້ປະໂຫຍດທີ່ບໍ່ຍຸດຕິທໍາໃນຕະຫຼາດ. Microsoft ໄດ້ຖືກກວດກາແລ້ວໂດຍຜູ້ຕິດຕາມການແຂ່ງຂັນຂອງ EU, ເຊິ່ງກໍາລັງສືບສວນວ່າການຜູກມັດທີມງານກັບ Microsoft 365 ແລະ Office 365 ລະເມີດກົດລະບຽບຕ້ານການໄວ້ວາງໃຈ.
ໃນການຕອບໂຕ້ການຮ້ອງຮຽນໂດຍ Slack ເມື່ອສາມປີກ່ອນ, Microsoft ໄດ້ປະກາດເມື່ອໄວໆນີ້ວ່າມັນຈະຍົກເລີກທີມໃນເອີຣົບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ເດືອນຕຸລາ. Federal Cartel Office ຂອງເຢຍລະມັນຍັງໄດ້ເປີດຕົວການສືບສວນເຂົ້າໄປໃນ Microsoft ໃນເດືອນມີນາເພື່ອສືບສວນການປະຕິບັດການຫຸ້ມຫໍ່ແລະພຶດຕິກໍາການຕໍ່ຕ້ານການແຂ່ງຂັນທີ່ອາດມີ.
ເຈົ້າຫນ້າທີ່ໃນສະຫະລັດແລະອັງກິດຍັງໄດ້ລິເລີ່ມການສອບຖາມກ່ຽວກັບການບໍລິການຟັງ, ພື້ນທີ່ທີ່ Microsoft's Azure ເປັນຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ສໍາຄັນ. ການສືບສວນເຫຼົ່ານີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອກໍານົດວ່າການປະຕິບັດບາງຢ່າງໂດຍ Microsoft, Amazon.com Inc., ແລະ Alphabet Inc. ຈໍາກັດການປະດິດສ້າງໃນອຸດສາຫະກໍາ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ Teams ເປັນຄູ່ແຂ່ງຕົ້ນຕໍຂອງ Zoom, ບໍລິສັດໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະສົນທະນາບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ສາທາລະນະຈົນກ່ວາບໍ່ດົນມານີ້. ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມເຕັກໂນໂລຢີ Goldman Sachs Communacopia, Zoom CEO Eric Yuan ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ FTC ກວດເບິ່ງການປະຕິບັດການມັດຂອງ Microsoft ແລະເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງຄວາມຍຸຕິທໍາໃນການແຂ່ງຂັນ.
ໃນຂະນະທີ່ Zoom ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຊຸດການບໍລິການຂອງຕົນສໍາລັບທຸລະກິດນອກເຫນືອຈາກການປະຊຸມທາງວິດີໂອ, ມັນຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂບັນຫາການຕໍ່ຕ້ານຄວາມໄວ້ວາງໃຈແລະຮັບປະກັນການແຂ່ງຂັນທີ່ຍຸດຕິທໍາໃນຕະຫຼາດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Bloomberg