Zoom ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາການຕໍ່ຕ້ານການແຂ່ງຂັນຂອງ Microsoft

Zoom Video Communications, ຜູ້ຜະລິດຊອບແວການສື່ສານທີ່ນິຍົມ, ມີລາຍງານວ່າໄດ້ພົບກັບຜູ້ຄວບຄຸມຈາກສະຫະລັດ, ສະຫະພາບເອີຣົບ (EU), ສະຫະລາຊະອານາຈັກ (ອັງກິດ), ແລະເຢຍລະມັນເພື່ອຍົກສູງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາການຕໍ່ຕ້ານການແຂ່ງຂັນຂອງ Microsoft. ການສົນທະນາໄດ້ຈັດຂຶ້ນກັບຄະນະກໍາມະການການຄ້າຂອງລັດຖະບານກາງສະຫະລັດ (FTC) ແລະຜູ້ບັງຄັບໃຊ້ການແຂ່ງຂັນຈາກ EU, ອັງກິດ, ແລະເຢຍລະມັນໃນປີທີ່ຜ່ານມາ.
ຫນຶ່ງໃນຄວາມກັງວົນຕົ້ນຕໍຂອງ Zoom ແມ່ນກັບຄວາມມັກຂອງ Microsoft ສໍາລັບຊອບແວການປະຊຸມວິດີໂອຂອງ Teams ໂດຍຜ່ານຊຸດລາຄາແລະການອອກແບບຜະລິດຕະພັນ. ຄວາມກັງວົນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການສືບສວນຈາກອົງການຄວບຄຸມເຊັ່ນ: ອົງການຕິດຕາມການແຂ່ງຂັນຂອງ EU. ການສືບສວນຂອງສະຫະພາບເອີຣົບໄດ້ຖືກລິເລີ່ມຫຼັງຈາກການຮ້ອງຮຽນຈາກເວທີການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ Salesforce Slack ສາມປີກ່ອນ. ໃນການຕອບໂຕ້, Microsoft ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ປະກາດວ່າມັນຈະ unbundle Teams ໃນເອີຣົບຈາກເດືອນຕຸລາ 1st.
ນອກເຫນືອຈາກການສືບສວນຂອງ EU, Federal Cartel Office ຂອງເຢຍລະມັນໄດ້ເປີດການສືບສວນຂອງຕົນເອງໃນ Microsoft, ໂດຍສຸມໃສ່ການລວມເອົາ OneDrive ແລະທີມງານກັບຊອບແວການຜະລິດອື່ນໆຂອງບໍລິສັດ. ເຈົ້າຫນ້າທີ່ມີອໍານາດທີ່ຈະຫ້າມການປະຕິບັດບາງຢ່າງທີ່ຂັດຂວາງການແຂ່ງຂັນອອນໄລນ໌.
ເຈົ້າຫນ້າທີ່ໃນສະຫະລັດແລະອັງກິດຍັງໄດ້ເປີດຕົວການສອບຖາມເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບການບໍລິການຄລາວ, ພື້ນທີ່ບ່ອນທີ່ Azure ຂອງ Microsoft ເປັນຜູ້ນສໍາຄັນ. ການສອບຖາມເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຈາກ Microsoft, Amazon.com, ແລະ Alphabet ທີ່ອາດຈະຈໍາກັດການປະດິດສ້າງ.
ໃນຂະນະທີ່ Teams ເປັນຄູ່ແຂ່ງຫຼັກຂອງ Zoom, ບໍລິສັດກ່ອນຫນ້າໄດ້ຫຼີກເວັ້ນການສ້າງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຂອງ Microsoft. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມແລະເຕັກໂນໂລຢີ Goldman Sachs Communacopia, CEO ຂອງ Zoom, Eric Yuan, ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ FTC ກວດສອບການປະຕິບັດການຫຸ້ມຫໍ່ຂອງ Microsoft, ໂດຍເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການແຂ່ງຂັນທີ່ຍຸດຕິທໍາ.
CEO ຂອງ Zoom ໄດ້ປຽບທຽບການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງ Zoom ແລະ Microsoft ກັບເກມກິລາ, ໂດຍກ່າວວ່າຄວາມຍຸຕິທໍາແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບສະຫນາມກິລາໃນລະດັບ. Zoom ປະຕິເສດທີ່ຈະໃຫ້ຄໍາເຫັນຕື່ມອີກ, ແລະ Microsoft ຍັງເລືອກທີ່ຈະບໍ່ໃຫ້ຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ.
ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ໂດຍ Zoom ຫມາຍເຖິງການປ່ຽນແປງໃນວິທີການຂອງຕົນຍ້ອນວ່າມັນປະເຊີນຫນ້າກັບພຶດຕິກໍາການຕໍ່ຕ້ານການແຂ່ງຂັນທີ່ຖືກກ່າວຫາຂອງຄູ່ແຂ່ງທີ່ສໍາຄັນ. ເຖິງວ່າຈະມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາໃນລະຫວ່າງການແຜ່ລະບາດ, Zoom ໄດ້ປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍໃນການເຕີບໂຕຂອງການຂາຍທີ່ຍືນຍົງໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ. ເພື່ອຫຼາກຫຼາຍການສະເຫນີຂອງຕົນ, ບໍລິສັດໄດ້ຂະຫຍາຍຊຸດການບໍລິການຂອງຕົນເພື່ອປະກອບມີໂທລະສັບທີ່ໃຊ້ອິນເຕີເນັດ, ສູນຕິດຕໍ່, ການກໍານົດເວລາ, ແລະຜູ້ຊ່ວຍປັນຍາປະດິດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດຄວາມ: Bloomberg