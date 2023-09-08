YouTube ປະຕິບັດການປ່ຽນແປງການໂຄສະນາສໍາລັບຜູ້ຊົມແລະຜູ້ສ້າງ

YouTube ກໍາລັງປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍການໂຄສະນາຂອງຕົນທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ທັງຜູ້ຊົມແລະຜູ້ສ້າງ. ແພລະຕະຟອມແບ່ງປັນວິດີໂອໄດ້ປະກາດວ່າມັນຈະຖືກທົດສອບການແບ່ງໂຄສະນາທີ່ຍາວກວ່າທີ່ຖືກຈັດເປັນກຸ່ມຮ່ວມກັນແທນທີ່ຈະແຈກຢາຍໃນທົ່ວວິດີໂອ. ການປ່ຽນແປງນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ຄໍາຄິດເຫັນຈາກຜູ້ຊົມ, ໂດຍ 79% ຂອງພວກເຂົາມັກການໂຄສະນາທີ່ຈັດກຸ່ມຮ່ວມກັນສໍາລັບເນື້ອຫາແບບຍາວໃນຫນ້າຈໍໂທລະພາບ. ນອກຈາກນັ້ນ, YouTube ຈະໃຫ້ຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນກວ່າກ່ຽວກັບໄລຍະເວລາຂອງການຢຸດການໂຄສະນາແຕ່ລະຄົນ.
ການປ່ຽນແປງອີກອັນຫນຶ່ງໃນດ້ານການສ້າງສັນກ່ຽວຂ້ອງກັບ "ເຮັດໃຫ້" ຂະບວນການງ່າຍດາຍສໍາລັບຜູ້ສ້າງເນື້ອຫາ. ກ່ອນໜ້ານີ້, ຜູ້ສ້າງມີການຄວບຄຸມຫຼາຍກວ່າປະເພດ ແລະການຈັດວາງໂຄສະນາໃນວິດີໂອຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຕອນນີ້ YouTube ກໍາລັງປະຕິບັດການເປີດ / ປິດສໍາລັບການໂຄສະນາທັງຫມົດ. ດ້ວຍຕົວເລືອກນີ້ເປີດໃຊ້ງານ, YouTube ຈະກຳນົດເວລາ ແລະບ່ອນທີ່ໂຄສະນາຖືກສະແດງ. ຖ້າສະວິດຖືກປິດໃຊ້ງານ, ບໍ່ມີການໂຄສະນາໃດໆທີ່ຈະສະແດງ. ການຈັດວາງໂຄສະນາໃນວິດີໂອກາງຍັງຄົງຢູ່ໃນການຕັດສິນໃຈຂອງຜູ້ສ້າງ.
ອີງຕາມ YouTube, ຫຼາຍກວ່າ 90% ຂອງວິດີໂອໃນເວທີມີການໂຄສະນາທຸກປະເພດແລ້ວ, ດັ່ງນັ້ນຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ສ້າງຄວນຈະມີຫນ້ອຍ. ແພລະຕະຟອມອ້າງວ່າມີການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຂະຫຍາຍການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດພາຍໃນຊຸມຊົນຜູ້ສ້າງແລະເພີ່ມປະສິດທິພາບລາຍໄດ້ສໍາລັບຜູ້ສ້າງ. ເປົ້າໝາຍສຸດທ້າຍແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ສ້າງມີລາຍໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ເຮັດໃຫ້ປະສົບການການໂຄສະນາງ່າຍຂຶ້ນສໍາລັບຜູ້ຊົມ.
ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ທັງວິດີໂອທີ່ມີຢູ່ແລ້ວແລະໃຫມ່ໃນເວທີ. ນອກເຫນືອຈາກການຢຸດການໂຄສະນາທີ່ຍາວກວ່າແລະການຄວບຄຸມການໂຄສະນາທີ່ງ່າຍດາຍສໍາລັບຜູ້ສ້າງ, YouTube ຍັງຈະນໍາສະເຫນີໂຄສະນາທີ່ສາມາດຊື້ໄດ້ທີ່ຜູ້ຊົມສາມາດພົວພັນກັບໃນຂະນະທີ່ເບິ່ງ YouTube ໃນໂທລະພາບຂອງພວກເຂົາ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປັບປຸງປະສົບການການໂຄສະນາສໍາລັບຜູ້ຊົມແລະສະຫນອງການຄວບຄຸມແລະການເພີ່ມປະສິດທິພາບລາຍໄດ້ສໍາລັບຜູ້ສ້າງໃນເວທີ YouTube.
ນິຍາມ:
– ເນື້ອໃນຮູບແບບຍາວ: ວິດີໂອທີ່ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນຍາວກ່ວາເນື້ອໃນຮູບແບບສັ້ນພື້ນເມືອງ, ໂດຍປົກກະຕິມີຄວາມຍາວເກີນ 20 ນາທີ.
- ການຢຸດໂຄສະນາ: ການຢຸດຊົ່ວຄາວໃນເນື້ອຫາວິດີໂອທີ່ໂຄສະນາຖືກສະແດງ.
– ໂຄສະນາທີ່ຊື້ໄດ້: ໂຄສະນາທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຊົມພົວພັນກັບເນື້ອຫາ ແລະເຮັດການຊື້ໂດຍກົງພາຍໃນໂຄສະນາ.
ທີ່ມາ: [ບົດຄວາມແຫຼ່ງ]