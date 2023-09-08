ບົດບາດຂອງສະໂມສອນຄອມພິວເຕີໜຸ່ມໃນການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີຂອງກູບາ

ສະໂມສອນໄວໜຸ່ມຄອມພິວເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕຼນິກ ຢູ່ ກູບາ ພວມມີບົດບາດສຳຄັນໃນການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີຂອງປະເທດ ແລະ ສະໜອງເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ. ສູນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນເບື້ອງຕົ້ນພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງ Fidel Castro ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ການແບ່ງປັນດິຈິຕອນແລະນໍາເອົາເຕັກໂນໂລຢີໄປສູ່ເຂດທີ່ໂດດດ່ຽວທີ່ສຸດຂອງປະເທດ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Manuel Marrero ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງສະໂມສອນເຫຼົ່ານີ້ໃນຂະບວນການຂອງ bankarization, ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບການສະຫນອງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທະນາຄານໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນກູບາ. ສະໂມສອນຄອມພິວເຕີໄວໜຸ່ມແມ່ນເຄື່ອງມືໃນຂະບວນການນີ້ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາສະຫນອງການຝຶກອົບຮົມດ້ານເຕັກໂນໂລຢີແລະການເຊື່ອມຕໍ່ກັບເດັກນ້ອຍ, ໄວລຸ້ນ, ແລະຜູ້ໃຫຍ່.
ສະໂມສອນເຫຼົ່ານີ້, ທີ່ແຜ່ຂະຫຍາຍໃນທົ່ວປະເທດ, ສະຫນອງການບໍລິການທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ພວກເຂົາສະຫນອງການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດຜ່ານ wifi, ສ້າງພື້ນທີ່ສໍາລັບການຫຼິ້ນເກມ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນດິຈິຕອນຂອງເອກະສານ, ແລະສະຫນອງການບໍລິການດ້ານເຕັກໂນໂລຢີຕ່າງໆ. ນອກຈາກນັ້ນ, ສະໂມສອນໄດ້ສະຫນອງການຝຶກອົບຮົມພິເສດສໍາລັບເດັກນ້ອຍທີ່ມີຄວາມສາມາດພິເສດ, ຮັບປະກັນວ່າເຖິງແມ່ນວ່າສະມາຊິກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສຸດຂອງສັງຄົມກໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຊັບພະຍາກອນເຫຼົ່ານີ້.
ນອກເຫນືອຈາກການບໍລິການທັນທີຂອງພວກເຂົາ, ສະໂມສອນຄອມພິວເຕີຫນຸ່ມແລະເອເລັກໂຕຣນິກຍັງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນໂຄງການຍຸດທະສາດຂອງປະເທດ, ເຊັ່ນ: ການລິເລີ່ມຂອງລັດຖະບານອີເລັກໂທຣນິກ. ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງບົດບາດສໍາຄັນຂອງພວກເຂົາໃນຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານຄວາມຮູ້ທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີແລະການມີສ່ວນຮ່ວມໃນພູມສັນຖານດິຈິຕອນ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ບັນດາສະໂມສອນເຫຼົ່ານີ້ພວມຫັນປ່ຽນຊີວິດການເປັນຢູ່ໂດຍສະເໜີແຫຼ່ງກຳລັງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນຂອງສັງຄົມ, ພິເສດແມ່ນຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ. ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສຳຄັນໃນການຊຸກຍູ້ການເຂົ້າເຖິງຢ່າງສະເໝີພາບໃນດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ, ຊຸກຍູ້ການເຊື່ອມໂຍງດ້ານດິຈິຕອລ, ແລະຊຸກຍູ້ຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂອງກູບາ.
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