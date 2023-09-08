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ບົດບາດຂອງສະໂມສອນຄອມພິວເຕີໜຸ່ມໃນການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີຂອງກູບາ

ByRobert Andrew

Sep 8, 2023
ບົດບາດຂອງສະໂມສອນຄອມພິວເຕີໜຸ່ມໃນການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີຂອງກູບາ

ສະໂມສອນໄວໜຸ່ມຄອມພິວເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕຼນິກ ຢູ່ ກູບາ ພວມມີບົດບາດສຳຄັນໃນການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີຂອງປະເທດ ແລະ ສະໜອງເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ. ສູນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນເບື້ອງຕົ້ນພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງ Fidel Castro ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ການແບ່ງປັນດິຈິຕອນແລະນໍາເອົາເຕັກໂນໂລຢີໄປສູ່ເຂດທີ່ໂດດດ່ຽວທີ່ສຸດຂອງປະເທດ.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Manuel Marrero ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງສະໂມສອນເຫຼົ່ານີ້ໃນຂະບວນການຂອງ bankarization, ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບການສະຫນອງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທະນາຄານໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນກູບາ. ສະໂມສອນຄອມພິວເຕີໄວໜຸ່ມແມ່ນເຄື່ອງມືໃນຂະບວນການນີ້ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາສະຫນອງການຝຶກອົບຮົມດ້ານເຕັກໂນໂລຢີແລະການເຊື່ອມຕໍ່ກັບເດັກນ້ອຍ, ໄວລຸ້ນ, ແລະຜູ້ໃຫຍ່.

ສະ​ໂມ​ສອນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້, ທີ່​ແຜ່​ຂະ​ຫຍາຍ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ, ສະ​ຫນອງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ທີ່​ຫຼາກ​ຫຼາຍ. ພວກເຂົາສະຫນອງການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດຜ່ານ wifi, ສ້າງພື້ນທີ່ສໍາລັບການຫຼິ້ນເກມ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນດິຈິຕອນຂອງເອກະສານ, ແລະສະຫນອງການບໍລິການດ້ານເຕັກໂນໂລຢີຕ່າງໆ. ນອກຈາກນັ້ນ, ສະໂມສອນໄດ້ສະຫນອງການຝຶກອົບຮົມພິເສດສໍາລັບເດັກນ້ອຍທີ່ມີຄວາມສາມາດພິເສດ, ຮັບປະກັນວ່າເຖິງແມ່ນວ່າສະມາຊິກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສຸດຂອງສັງຄົມກໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຊັບພະຍາກອນເຫຼົ່ານີ້.

ນອກເຫນືອຈາກການບໍລິການທັນທີຂອງພວກເຂົາ, ສະໂມສອນຄອມພິວເຕີຫນຸ່ມແລະເອເລັກໂຕຣນິກຍັງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນໂຄງການຍຸດທະສາດຂອງປະເທດ, ເຊັ່ນ: ການລິເລີ່ມຂອງລັດຖະບານອີເລັກໂທຣນິກ. ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງບົດບາດສໍາຄັນຂອງພວກເຂົາໃນຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານຄວາມຮູ້ທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີແລະການມີສ່ວນຮ່ວມໃນພູມສັນຖານດິຈິຕອນ.

​ໂດຍ​ລວມ​ແລ້ວ, ບັນດາ​ສະ​ໂມ​ສອນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ພວມ​ຫັນປ່ຽນ​ຊີວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ໂດຍ​ສະ​ເໜີ​ແຫຼ່ງກຳລັງ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ​ແລະ ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ໃຫ້​ທຸກ​ພາກສ່ວນ​ຂອງ​ສັງຄົມ, ພິ​ເສດ​ແມ່ນ​ຢູ່​ເຂດ​ຫ່າງ​ໄກ​ສອກຫຼີກ. ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ມີ​ຄວາມ​ສຳຄັນ​ໃນ​ການ​ຊຸກຍູ້​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ຢ່າງ​ສະ​ເໝີ​ພາບ​ໃນ​ດ້ານ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ ​ແລະ ການ​ສື່ສານ, ຊຸກຍູ້​ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ດ້ານ​ດິຈິ​ຕອລ, ​ແລະ​ຊຸກຍູ້​ຄວາມ​ກ້າວໜ້າ​ດ້ານ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຂອງ​ກູ​ບາ.

ທີ່ມາ: [SOURCE]

By Robert Andrew

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