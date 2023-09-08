A 3:4 Scale Replica Xbox 360 Console ກໍາລັງມາຮອດເປົ້າຫມາຍ

ກຽມພ້ອມທີ່ຈະເດີນທາງລົງເສັ້ນທາງຄວາມຊົງຈຳດ້ວຍເຄື່ອງຄອນໂຊ Xbox 360 ໃໝ່, ແຕ່ມີຈຸດຈັບໄດ້ – ເຈົ້າຕ້ອງສ້າງມັນເອງ. Mega, ບໍລິສັດກໍ່ສ້າງຕັນທີ່ນິຍົມ, ໄດ້ປະກາດການປ່ອຍຕົວແບບຈໍາລອງຂະຫນາດ 3: 4 ຂອງ Xbox 360 console ສະເພາະຢູ່ທີ່ Target. ຊຸດ, ເຊິ່ງລວມມີ 1,342 ຊິ້ນ, ຈະມີຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 8 ເດືອນຕຸລາ.
ອອກແບບດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນລາຍລະອຽດ, ຄອນໂຊນແບບຈຳລອງນີ້ມາພ້ອມກັບຮາດດິດທີ່ສາມາດຖອດອອກໄດ້ຢ່າງເຕັມຮູບແບບ, ການຈໍາລອງຂອງພອດອີເທີເນັດ 360 ແລະໄຟຊີ້ບອກທີ່ມີປະໂຫຍດ. ມັນຮວມເຖິງເກມແບບຈຳລອງໃນຊອງ: Halo 3. ຄອນໂຊນເປີດເພື່ອເປີດເຜີຍແຜ່ນດິດ ແລະໄຂ່ Easter ອື່ນໆ. ການວາງແຜ່ນ Halo 3 ປອມເຂົ້າໄປໃນຄອນໂຊນຈະ "ເປີດໃຊ້ເມນບອດ," ອີງຕາມຄໍາອະທິບາຍຂອງຊຸດ.
ຊຸດ replica ໄດ້ສະແດງຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ Xbox 360 ຕົ້ນສະບັບ, ມີລັກສະນະລັກສະນະດຽວກັນກັບ console, ລວມທັງການອອກແບບກ່ອງ. ການຈຳລອງອັນໜ້າຫຼົງໄຫຼນີ້ແນ່ໃຈວ່າຈະສົ່ງທ່ານກັບຄືນສູ່ຕົ້ນຊຸມປີ 2000, ເຊິ່ງເປັນວັນແຫ່ງຄວາມຮຸ່ງເຮືອງຂອງເກມຍອດນິຍົມ ແລະ ຊີຣີອານິເມະ.
ຊຸດຈໍາລອງ Mega Xbox 360 ຈະມີລາຄາຢູ່ທີ່ $149.99 ແລະປະຈຸບັນມີໃຫ້ສັ່ງຈອງລ່ວງໜ້າຢູ່ເວັບໄຊຂອງ Target. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການສູງ, preorders ໄດ້ຂາຍອອກແລ້ວ. ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດຮັບປະກັນການສັ່ງຈອງລ່ວງໜ້າໄດ້, ທ່ານສາມາດລໍຖ້າໄດ້ກຳນົດການກົດດັນຮ້ານຄ້າເປົ້າໝາຍໃນວັນທີ 8 ຕຸລາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
Ash Parrish, Kotaku
ເມກາ / ເປົ້າຫມາຍ