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A 3:4 Scale Replica Xbox 360 Console ກໍາລັງມາຮອດເປົ້າຫມາຍ

ByMampho Brescia

Sep 8, 2023
A 3:4 Scale Replica Xbox 360 Console ກໍາລັງມາຮອດເປົ້າຫມາຍ

ກຽມພ້ອມທີ່ຈະເດີນທາງລົງເສັ້ນທາງຄວາມຊົງຈຳດ້ວຍເຄື່ອງຄອນໂຊ Xbox 360 ໃໝ່, ແຕ່ມີຈຸດຈັບໄດ້ – ເຈົ້າຕ້ອງສ້າງມັນເອງ. Mega, ບໍລິສັດກໍ່ສ້າງຕັນທີ່ນິຍົມ, ໄດ້ປະກາດການປ່ອຍຕົວແບບຈໍາລອງຂະຫນາດ 3: 4 ຂອງ Xbox 360 console ສະເພາະຢູ່ທີ່ Target. ຊຸດ, ເຊິ່ງລວມມີ 1,342 ຊິ້ນ, ຈະມີຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 8 ເດືອນຕຸລາ.

ອອກແບບດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນລາຍລະອຽດ, ຄອນໂຊນແບບຈຳລອງນີ້ມາພ້ອມກັບຮາດດິດທີ່ສາມາດຖອດອອກໄດ້ຢ່າງເຕັມຮູບແບບ, ການຈໍາລອງຂອງພອດອີເທີເນັດ 360 ແລະໄຟຊີ້ບອກທີ່ມີປະໂຫຍດ. ມັນຮວມເຖິງເກມແບບຈຳລອງໃນຊອງ: Halo 3. ຄອນໂຊນເປີດເພື່ອເປີດເຜີຍແຜ່ນດິດ ແລະໄຂ່ Easter ອື່ນໆ. ການວາງແຜ່ນ Halo 3 ປອມເຂົ້າໄປໃນຄອນໂຊນຈະ "ເປີດໃຊ້ເມນບອດ," ອີງຕາມຄໍາອະທິບາຍຂອງຊຸດ.

ຊຸດ replica ໄດ້ສະແດງຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ Xbox 360 ຕົ້ນສະບັບ, ມີລັກສະນະລັກສະນະດຽວກັນກັບ console, ລວມທັງການອອກແບບກ່ອງ. ການຈຳລອງອັນໜ້າຫຼົງໄຫຼນີ້ແນ່ໃຈວ່າຈະສົ່ງທ່ານກັບຄືນສູ່ຕົ້ນຊຸມປີ 2000, ເຊິ່ງເປັນວັນແຫ່ງຄວາມຮຸ່ງເຮືອງຂອງເກມຍອດນິຍົມ ແລະ ຊີຣີອານິເມະ.

ຊຸດຈໍາລອງ Mega Xbox 360 ຈະມີລາຄາຢູ່ທີ່ $149.99 ແລະປະຈຸບັນມີໃຫ້ສັ່ງຈອງລ່ວງໜ້າຢູ່ເວັບໄຊຂອງ Target. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການສູງ, preorders ໄດ້ຂາຍອອກແລ້ວ. ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດຮັບປະກັນການສັ່ງຈອງລ່ວງໜ້າໄດ້, ທ່ານສາມາດລໍຖ້າໄດ້ກຳນົດການກົດດັນຮ້ານຄ້າເປົ້າໝາຍໃນວັນທີ 8 ຕຸລາ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

Ash Parrish, Kotaku

ເມກາ / ເປົ້າຫມາຍ

By Mampho Brescia

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