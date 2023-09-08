Xiaomi ກ້າວຂຶ້ນເກມຂອງຕົນດ້ວຍການອັບເດດ Android ເພີ່ມຂຶ້ນ

Xiaomi ໄດ້ປະກາດວ່າມັນຈະຂະຫຍາຍຈໍານວນການອັບເດດ Android ໃຫ້ກັບໂທລະສັບສະຫຼາດຂອງຕົນ, ໂດຍເລີ່ມຈາກຊຸດ Xiaomi 13T ທີ່ຈະມາເຖິງ. ກ່ອນຫນ້ານີ້, ຍີ່ຫໍ້ໄດ້ຮັບການວິພາກວິຈານສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນຊອບແວທີ່ຈໍາກັດຂອງຕົນ, ເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນເກົ່າແກ່ໂດຍບໍ່ມີການປັບປຸງໃນລະຫວ່າງອາຍຸຂອງເຂົາເຈົ້າ.
Xiaomi 13T ແລະ Xiaomi 13T Pro ທີ່ຈະເປີດຕົວໃນ Berlin ໃນວັນທີ 26 ກັນຍານີ້, ບໍ່ພຽງແຕ່ຈະນໍາສະເຫນີເຕັກໂນໂລຢີກ້ອງຖ່າຍຮູບຈາກ Leica, ແຕ່ຍັງຈະໄດ້ຮັບການອັບເດດ 4 Android ແລະ 5 ການປັບປຸງຄວາມປອດໄພ. ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ແມ່ນແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ Xiaomi ສອດຄ່ອງກັບຄູ່ແຂ່ງເຊັ່ນ Samsung, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຂະຫຍາຍການສະຫນັບສະຫນູນຊອບແວຂອງພວກເຂົາສໍາລັບອຸປະກອນທີ່ຫລາກຫລາຍ.
ດ້ວຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະຄວາມປອດໄພກາຍເປັນຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຜູ້ບໍລິໂພກຫຼາຍຂຶ້ນ, ມັນສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບບໍລິສັດທີ່ຈະລົງທຶນໃນທີມຊອຟແວຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າອຸປະກອນຍັງຄົງມີຄວາມປອດໄພເຖິງແມ່ນວ່າຫຼັງຈາກວົງຈອນ OS ໃໝ່ສິ້ນສຸດລົງ. ການຕັດສິນໃຈຂອງ Xiaomi ໃນການສະເຫນີການປັບປຸງເພີ່ມເຕີມສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ມີການປ່ຽນແປງນີ້ແລະສາມາດດຶງດູດລູກຄ້າທີ່ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບການສະຫນັບສະຫນູນຊອບແວ.
Apple ໄດ້ຮັບການຖືວ່າເປັນມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາດົນນານສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນຊອບແວ, ຜູ້ໃຊ້ iPhone ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ 5 ປີ. ໃນຂະນະທີ່ອຸປະກອນ Android ມີຄວາມຊັກຊ້າຕາມປະເພນີ, ມັນເປັນການຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຫັນຍີ່ຫໍ້ເພີ່ມເຕີມນໍາໃຊ້ວິທີການທີ່ຄ້າຍຄືກັນແລະຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການປັບປຸງເລື້ອຍໆເລື້ອຍໆ.
ນອກເໜືອໄປຈາກ Xiaomi, Google ຍັງມີຂ່າວລືວ່າຈະຂະຫຍາຍການຮອງຮັບຊອບແວໃຫ້ກັບໂທລະສັບ Pixel ທັງໝົດທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍ Tensor ພາຍໃນບ້ານ, ໂດຍເລີ່ມຈາກຊຸດ Pixel 8 ທີ່ຈະມາເຖິງ. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການປ່ຽນແປງທີ່ກວ້າງຂວາງໃນອຸດສາຫະກໍາໄປສູ່ການຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງການປັບປຸງຊອບແວແລະການຮັບປະກັນອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານສໍາລັບໂທລະສັບສະຫຼາດ.
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– News18 Tech