Xiaomi 13T Series: ຮອງຮັບຊອບແວຍອດນິຍົມ ແລະການສະແດງຜົນຮົ່ວໄຫຼ

Xiaomi ຖືກກໍານົດທີ່ຈະເປີດຕົວຊຸດ 13T ທີ່ຄາດວ່າຈະສູງໃນເອີຣົບໃນວັນທີ 26 ກັນຍາ. ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ຈະເປັນເຄື່ອງທໍາອິດໃນຄອບຄົວ Xiaomi ທີ່ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຊອບແວທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ, ລວມທັງການອັບເດດ 4 OS ແລະ 5 ປີຂອງ patches ຄວາມປອດໄພ. ຊຸດ 13T ຈະປະກອບດ້ວຍສອງລຸ້ນຄື: Xiaomi 13T ແລະ Xiaomi 13T Pro ເຊິ່ງຍັງໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຢ່າງເປັນທາງການ.
ໂດຍບໍ່ເປັນທາງການ, ຄາດວ່າໂທລະສັບທັງສອງລຸ້ນຈະເປີດຕົວດ້ວຍ MIUI 14 ໂດຍອີງໃສ່ Android 13, ເຊິ່ງເປັນລຸ້ນຫຼ້າສຸດຂອງ Xiaomi skin. ໃນຂະນະທີ່ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຢ່າງເປັນທາງການຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເປີດເຜີຍ, ການຮົ່ວໄຫລຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ 13T Pro ຈະຄ້າຍຄືກັນກັບ Redmi K60 Ultra, ມີຊິບເຊັດ Dimensity 9200+ ແລະແບດເຕີຣີ້ 5,000mAh ພ້ອມກັບການສາກໄວ 120W. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, 13T ປົກກະຕິຈະມາພ້ອມກັບ Dimensity 8200-Ultra ແລະແບັດເຕີຣີ 5,000mAh ທີ່ມີການສາກໄຟ 67W ທີ່ຊ້າລົງ.
ອຸປະກອນທັງສອງມີຂ່າວລືວ່າຈະແບ່ງປັນຄຸນສົມບັດຫຼາຍຢ່າງ, ລວມທັງຈໍສະແດງຜົນ AMOLED ຂະໜາດ 6.67 ນິ້ວ 144Hz ທີ່ມີຄວາມລະອຽດ 1,220 x 2,712 ພິກເຊວ. ຈໍສະແດງຜົນຄາດວ່າຈະມີຄວາມສະຫວ່າງສູງສຸດທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈຂອງ 2,600 nits. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ໂທລະສັບຈະມາພ້ອມກັບລະດັບ IP68 ສໍາລັບການຕໍ່ຕ້ານນ້ໍາແລະຝຸ່ນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການປົກປ້ອງ Gorilla Glass 5 ສໍາລັບຈໍສະແດງຜົນຂອງພວກເຂົາ.
ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນອັນໜຶ່ງລະຫວ່າງ 13T Pro ແລະ K60 Ultra ແມ່ນສະເພາະຂອງກ້ອງ. ຊຸດ 13T ມີຂ່າວລືວ່າຈະມີກ້ອງຖ່າຍຮູບຫຼັກ 50MP ທີ່ມີເຊັນເຊີ IMX707, ກ້ອງຖ່າຍຮູບ telephoto 50MP ທີ່ມີເລນ 50mm, ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ultra-wide 12MP ພ້ອມເລນ 15mm, ແລະກ້ອງຖ່າຍຮູບ selfie 20MP. ຫນ້າສົນໃຈ, ກ້ອງຖ່າຍຮູບເຫຼົ່ານີ້ຈະຮັບຜິດຊອບຍີ່ຫໍ້ Leica, ແລະ app ກ້ອງຖ່າຍຮູບຈະປະກອບມີຊຸດລັກສະນະປົກກະຕິຂອງ Leica.
ອີງຕາມການຮົ່ວໄຫລ, Xiaomi 13T ທີ່ມີ RAM 8GB ແລະບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ 256GB ຈະມີລາຄາ 700 €, ໃນຂະນະທີ່ Xiaomi 13T Pro ຊັ້ນສູງ, ມາພ້ອມກັບ RAM 12GB ແລະບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ 512GB, ຈະຂາຍໃນລາຄາ € 900.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ຊຸດ Xiaomi 13T ກໍາລັງສ້າງເປັນຊຸດທີ່ໂດດເດັ່ນດ້ວຍການຮອງຮັບຊອບແວທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈແລະຄຸນສົມບັດທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ແຟນໆ ແລະຜູ້ມັກເທັກໂນໂລຍີກຳລັງລໍຖ້າການເປີດຕົວຢ່າງເປັນທາງການເພື່ອຈັບມືກັນໃນອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້.
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