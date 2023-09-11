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Microsoft ຮ່ວມມືກັບ Barclays ເພື່ອເປີດຕົວ Xbox Mastercard

ByGabriel Botha

Sep 11, 2023
Microsoft ຮ່ວມມືກັບ Barclays ເພື່ອເປີດຕົວ Xbox Mastercard

Microsoft ໄດ້ປະກາດການຮ່ວມມືກັບ Barclays ເພື່ອແນະນໍາ "Xbox Mastercard," ບັດເຄຣດິດໃຫມ່ທີ່ອອກແບບໂດຍສະເພາະສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ Xbox. ໃນຂະນະທີ່ມັນຈະມີໃຫ້ສະເພາະກັບ Xbox Insiders ໃນວັນທີ 21 ກັນຍາ, ມັນຈະກາຍເປັນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ທັງຫມົດໃນສະຫະລັດໃນປີ 2024.

Xbox Mastercard ສະເຫນີໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄະແນນສໍາລັບເກມ Xbox ແລະສ່ວນເສີມໂດຍອີງໃສ່ການຊື້ຂອງພວກເຂົາ. ໝວດໝູ່ຕ່າງໆຈະໃຫ້ອັດຕາການສ້າງລາຍໄດ້ແບບເລັ່ງລັດ ເຊັ່ນ: ຄະແນນບັດ 5x ໃນຜະລິດຕະພັນທີ່ມີສິດຢູ່ Microsoft Store, ຄະແນນບັດ 3x ໃນການບໍລິການສະຕຣີມມິງທີ່ມີສິດເຊັ່ນ Netflix ແລະ Disney+, ແລະຄະແນນບັດ 3x ໃນການບໍລິການຈັດສົ່ງອາຫານທີ່ມີສິດເຊັ່ນ Grubhub ແລະ DoorDash. ສໍາລັບການຊື້ປະຈໍາວັນອື່ນໆ, ລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບ 1x ຄະແນນບັດ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ສະມາຊິກບັດຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງ, ລວມທັງ 5,000 ບັດຄະແນນ (ເທົ່າກັບມູນຄ່າ 50 ໂດລາ) ຫຼັງຈາກການຊື້ຄັ້ງທຳອິດຂອງພວກເຂົາ. ສະມາຊິກໃໝ່ຈະໄດ້ຮັບສາມເດືອນຂອງ Xbox Game Pass Ultimate, ໃນບັນດາສິດທິປະໂຫຍດອື່ນໆ.

ບຸກຄົນທີ່ສົນໃຈທໍາອິດຕ້ອງກາຍເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງໂຄງການ Xbox Insider ເພື່ອເຂົ້າເຖິງ Xbox Mastercard. ຄວາມພ້ອມຂອງບັດຈະຖືກນຳສະເໜີໃນຄື້ນໃຫ້ກັບສະມາຊິກ Insider ຕະຫຼອດສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງປີ 2023. ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 21 ກັນຍາ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດສະໝັກບັດໄດ້.

ທີມງານ Xbox ກ່າວວ່າ, "ພວກເຮົາຮູ້ວ່າຜູ້ຫຼິ້ນມີຄວາມສົນໃຈທີ່ຈະໄດ້ຮັບມູນຄ່າເພີ່ມເຕີມຈາກ Xbox, ແລະພວກເຮົາໄດ້ຍິນຄໍາຄິດເຫັນຈາກຊຸມຊົນວ່າພວກເຂົາຕ້ອງການວິທີການເພີ່ມເຕີມທີ່ຈະໄດ້ຮັບມູນຄ່າຈາກການຊື້ຂອງພວກເຂົາ ... Xbox Mastercard ຈະມີໃຫ້ສະເພາະກັບ Xbox Insiders ເທົ່ານັ້ນ. 50 ສະຫະລັດເລີ່ມຕົ້ນໃນວັນທີ 21 ເດືອນກັນຍາ, ໂດຍມີໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນ Xbox ທັງຫມົດໃນ 50 ສະຫະລັດຈະມາຮອດໃນປີ 2024."

ທ່ານກໍາລັງວາງແຜນທີ່ຈະໄດ້ຮັບ Xbox Mastercard ບໍ? ໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ໃນສ່ວນຄໍາເຫັນຂ້າງລຸ່ມນີ້.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Xbox Wire, Microsoft ຮ່ວມມືກັບ Barclays ເພື່ອແນະນໍາ Xbox Mastercard

By Gabriel Botha

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