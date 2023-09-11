Xbox ນຳສະເໜີ Xbox Mastercard ເພື່ອເປັນລາງວັນໃຫ້ກັບຜູ້ຫຼິ້ນເກມ

Xbox ໄດ້ເປີດເຜີຍການສະເຫນີຂາຍຫລ້າສຸດຂອງຕົນສໍາລັບ gamers: Xbox Mastercard ຢ່າງເປັນທາງການ. ບັດເຄຣດິດ, ອອກໃຫ້ໂດຍ Barclays, ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກການຊື້ປະຈໍາວັນທີ່ສາມາດແລກກັບເກມຫຼື add-ons ໃນຮ້ານ Xbox. ບັດຍັງໃຫ້ທາງເລືອກທີ່ຈະປັບແຕ່ງມັນເອງດ້ວຍ gamertag ຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ຕິດຢູ່ໃນຫນຶ່ງໃນຫ້າການອອກແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ມີໂລໂກ້ Xbox. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມີຂໍ້ຈໍາກັດບາງຢ່າງໃນການໄດ້ຮັບບັດ. ຜູ້ສະໝັກຕ້ອງເປັນ Xbox Insiders ແລະອາໄສຢູ່ໃນທະວີບສະຫະລັດອາເມລິກາ, Alaska, ຫຼື Hawaii.
ຄືກັນກັບບັດເຄຣດິດທີ່ອີງໃສ່ລາງວັນອື່ນໆ, ຜູ້ໃຊ້ຈະໄດ້ຮັບຄະແນນສໍາລັບທຸກໆ $1 ທີ່ພວກເຂົາໃຊ້ໃນບັດເຄຣດິດນັກຫຼິ້ນເກມ. ເຂົາເຈົ້າສາມາດໄດ້ຮັບຄະແນນຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນເມື່ອເຮັດການຊື້ໃນສະຖານທີ່ສະເພາະ. ນີ້ຮວມເຖິງການໄດ້ຮັບຄະແນນ 5x ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນທີ່ມີສິດຢູ່ຮ້ານ Xbox ແລະ Microsoft, ແລະ 3x ຄະແນນໃນການບໍລິການສະຕຣີມມິງທີ່ມີສິດເຊັ່ນ: Disney Plus ແລະ Netflix. ບັດຍັງໃຫ້ຄະແນນ 3x ໃນການບໍລິການຈັດສົ່ງອາຫານທີ່ມີສິດເຊັ່ນ Grubhub ແລະ Doordash.
ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບໜ້າຮ້ານອື່ນໆທີ່ມີສິດແມ່ນຍັງບໍ່ຈະແຈ້ງເທື່ອ. ຕົວຢ່າງ, ມັນບໍ່ແນ່ນອນວ່າການຊື້ລາຍການໃນເກມຜ່ານບັນຊີ Xbox, ເຊັ່ນ Overwatch coins, ຈະມີສິດໄດ້ຮັບຄະແນນ 5x. ສະມາຊິກ Xbox Mastercard ໄດ້ຮັບໂບນັດ $50 ໃນຮູບແບບຂອງຄະແນນຫຼັງຈາກການຊື້ຄັ້ງທຳອິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະສາມາດເພີດເພີນໄປກັບ Xbox Game Pass Ultimate ໄດ້ຟຣີສາມເດືອນ, ໂດຍມີທາງເລືອກທີ່ຈະເປັນຂອງຂວັນໃຫ້ໝູ່ຫາກເປັນສະມາຊິກ Game Pass ຢູ່ກ່ອນແລ້ວ.
ເພື່ອສະໝັກ Xbox Mastercard, ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງກາຍເປັນ Xbox Insiders. ນີ້ສາມາດເຮັດໄດ້ງ່າຍໂດຍການດາວໂຫຼດ Xbox Insider Hub ຈາກ Microsoft Store ໃນ PC ຫຼືຊອກຫາ “Xbox Insider Bundle” ໃນ Xbox console ແລະຕິດຕັ້ງສູນ. ໄລຍະເວລາການສະຫມັກສໍາລັບ Xbox Insiders ເລີ່ມຕົ້ນໃນວັນທີ 21 ກັນຍາ, ໃນຂະນະທີ່ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງສະຫະລັດຈະຕ້ອງລໍຖ້າຈົນກ່ວາ 2024 ເພື່ອສະຫມັກຂໍເອົາບັດເຄຣດິດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
1. ບລັອກຂ່າວ Xbox
2.The Verge