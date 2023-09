Microsoft ຈະເປັນເຈົ້າພາບການອອກອາກາດທາງດິຈິຕອນຂອງ Xbox ຢູ່ໂຕກຽວ Game Show 2023

By

Microsoft ໄດ້ປະກາດວ່າມັນຈະເປັນເຈົ້າພາບການອອກອາກາດ Xbox Digital ໃນ Tokyo Game Show 2023 ທີ່ຈະມາເຖິງ. ການອອກອາກາດຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 21 ກັນຍາເວລາ 2:00 am PT / 5:00 am ET / 18:00 JST.

ໃນລະຫວ່າງການອອກອາກາດ, Microsoft ຈະສະໜອງການອັບເດດຄວາມຄືບໜ້າກ່ຽວກັບເກມຈາກ Xbox Game Studios ແລະ Bethesda Softworks. ນອກຈາກນັ້ນ, ເຂົາເຈົ້າຍັງຈະສະແດງຊຸດເກມທີ່ຫຼາກຫຼາຍຢ່າງສ້າງສັນທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍນັກພັດທະນາທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ອາຊີເປັນຕົ້ນຕໍ. ເຫດການດັ່ງກ່າວຍັງຈະປະກອບມີການປະກາດຂອງເກມໃຫມ່ທີ່ຈະມາຮອດ Xbox Game Pass.

Xbox Digital Broadcast ຈະສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຜ່ານເວທີຕ່າງໆ. ຜູ້ຊົມສາມາດເບິ່ງການອອກອາກາດໄດ້ໃນຊ່ອງ Tokyo Game Show ຢ່າງເປັນທາງການຂອງ YouTube, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຊ່ອງທາງສັງຄົມຂອງ Xbox. ການອອກອາກາດຈະມີຢູ່ໃນຫຼາຍພາສາ, ລວມທັງພາສາອັງກິດ, ຍີ່ປຸ່ນ, ເກົາຫຼີ, ຈີນຕົວງ່າຍ, ຈີນພື້ນເມືອງ, ມາເລ, ໄທ, ຫວຽດນາມ, ອິນໂດເນເຊຍ, ຝຣັ່ງ, ເຢຍລະມັນ, ແລະ Castilian Spanish.

ເຫດການນີ້ສະເຫນີໂອກາດທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນສໍາລັບ gamers ແລະ fans ຂອງ Xbox ໄດ້ຮັບການອັບເດດຫຼ້າສຸດແລະການປະກາດກ່ຽວກັບເກມທີ່ຈະມາເຖິງ. ມັນຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງ Microsoft ຕໍ່ຕະຫຼາດເກມຍີ່ປຸ່ນແລະອາຊີ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດແລະຄວາມຄິດສ້າງສັນຂອງພາກພື້ນ.

ງານສະແດງເກມໂຕກຽວແມ່ນງານວາງສະແດງເກມປະຈໍາປີທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການພັດທະນາຫລ້າສຸດໃນອຸດສາຫະກໍາເກມ. ມັນເຮັດໜ້າທີ່ເປັນເວທີສຳລັບນັກພັດທະນາເກມ, ບໍລິສັດຮາດແວ, ແລະຜູ້ທີ່ມັກຫຼິ້ນເກມເພື່ອມາຮ່ວມກັນ ແລະສະເຫຼີມສະຫຼອງໂລກແຫ່ງການຫຼິ້ນເກມ.

