ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

Microsoft ຈະເປັນເຈົ້າພາບການອອກອາກາດທາງດິຈິຕອນຂອງ Xbox ຢູ່ໂຕກຽວ Game Show 2023

ByMampho Brescia

Sep 8, 2023
Microsoft ຈະເປັນເຈົ້າພາບການອອກອາກາດທາງດິຈິຕອນຂອງ Xbox ຢູ່ໂຕກຽວ Game Show 2023

Microsoft ໄດ້ປະກາດວ່າມັນຈະເປັນເຈົ້າພາບການອອກອາກາດ Xbox Digital ໃນ Tokyo Game Show 2023 ທີ່ຈະມາເຖິງ. ການອອກອາກາດຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 21 ກັນຍາເວລາ 2:00 am PT / 5:00 am ET / 18:00 JST.

ໃນລະຫວ່າງການອອກອາກາດ, Microsoft ຈະສະໜອງການອັບເດດຄວາມຄືບໜ້າກ່ຽວກັບເກມຈາກ Xbox Game Studios ແລະ Bethesda Softworks. ນອກຈາກນັ້ນ, ເຂົາເຈົ້າຍັງຈະສະແດງຊຸດເກມທີ່ຫຼາກຫຼາຍຢ່າງສ້າງສັນທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍນັກພັດທະນາທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ອາຊີເປັນຕົ້ນຕໍ. ເຫດການດັ່ງກ່າວຍັງຈະປະກອບມີການປະກາດຂອງເກມໃຫມ່ທີ່ຈະມາຮອດ Xbox Game Pass.

Xbox Digital Broadcast ຈະສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຜ່ານເວທີຕ່າງໆ. ຜູ້ຊົມສາມາດເບິ່ງການອອກອາກາດໄດ້ໃນຊ່ອງ Tokyo Game Show ຢ່າງເປັນທາງການຂອງ YouTube, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຊ່ອງທາງສັງຄົມຂອງ Xbox. ການອອກອາກາດຈະມີຢູ່ໃນຫຼາຍພາສາ, ລວມທັງພາສາອັງກິດ, ຍີ່ປຸ່ນ, ເກົາຫຼີ, ຈີນຕົວງ່າຍ, ຈີນພື້ນເມືອງ, ມາເລ, ໄທ, ຫວຽດນາມ, ອິນໂດເນເຊຍ, ຝຣັ່ງ, ເຢຍລະມັນ, ແລະ Castilian Spanish.

ເຫດການນີ້ສະເຫນີໂອກາດທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນສໍາລັບ gamers ແລະ fans ຂອງ Xbox ໄດ້ຮັບການອັບເດດຫຼ້າສຸດແລະການປະກາດກ່ຽວກັບເກມທີ່ຈະມາເຖິງ. ມັນຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງ Microsoft ຕໍ່ຕະຫຼາດເກມຍີ່ປຸ່ນແລະອາຊີ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດແລະຄວາມຄິດສ້າງສັນຂອງພາກພື້ນ.

ງານສະແດງເກມໂຕກຽວແມ່ນງານວາງສະແດງເກມປະຈໍາປີທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການພັດທະນາຫລ້າສຸດໃນອຸດສາຫະກໍາເກມ. ມັນເຮັດໜ້າທີ່ເປັນເວທີສຳລັບນັກພັດທະນາເກມ, ບໍລິສັດຮາດແວ, ແລະຜູ້ທີ່ມັກຫຼິ້ນເກມເພື່ອມາຮ່ວມກັນ ແລະສະເຫຼີມສະຫຼອງໂລກແຫ່ງການຫຼິ້ນເກມ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Xbox Game Studios: [ຄໍານິຍາມ]
- Bethesda Softworks: [ຄໍານິຍາມ]
- ການ​ສະ​ແດງ​ເກມ​ໂຕ​ກຽວ​: [ຄໍາ​ນິ​ຍາມ​]

(ຫມາຍເຫດ: ຄໍານິຍາມແລະແຫຼ່ງຕ່າງໆໄດ້ຖືກຍົກເວັ້ນຈາກຂໍ້ຄວາມນີ້ເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງການຕອບຕົວຢ່າງນີ້.)

By Mampho Brescia

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເຕັກໂນໂລຊີ

ລະບົບ Badge ໃໝ່ໃນ NBA 2K24 ໄດ້ຮັບ Backlash ຈາກຜູ້ຫຼິ້ນເກມ

Sep 12, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

ປະເທດໄອແລນຍອມຮັບທ່າອ່ຽງທີ່ບໍ່ມີເງິນສົດ: ມັນຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກ?

Sep 12, 2023 Gabriel Botha
ເຕັກໂນໂລຊີ

ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບຊະນິດພັນໃໝ່ຂອງຊີວິດທາງທະເລໃນນ້ຳເລິກມະຫາສະໝຸດ

Sep 12, 2023 Vicky Stavropoulou

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

ທີມງານສາກົນສໍາເລັດການຈັດລໍາດັບຂອງ Y Chromosome, ເປີດເຜີຍ Genes ໂປຣຕີນໃຫມ່

Sep 12, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ລະບົບ Badge ໃໝ່ໃນ NBA 2K24 ໄດ້ຮັບ Backlash ຈາກຜູ້ຫຼິ້ນເກມ

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ຂ່າວ

ການສະທ້ອນເຖິງມໍລະດົກຂອງວັນທີ 9/11: ການໃຫ້ກຽດຜູ້ທີ່ສູນເສຍແລະຈື່ຈໍາຄວາມໂສກເສົ້າ

Sep 12, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ປະເທດໄອແລນຍອມຮັບທ່າອ່ຽງທີ່ບໍ່ມີເງິນສົດ: ມັນຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກ?

Sep 12, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ