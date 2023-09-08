ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

ໂຄສະນາທີ່ບໍ່ມີປ້າຍຊື່ໃນ X ສ້າງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມໂປ່ງໃສແລະການປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາ FTC

ByMampho Brescia

Sep 8, 2023
ໂຄສະນາທີ່ບໍ່ມີປ້າຍຊື່ໃນ X ສ້າງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມໂປ່ງໃສແລະການປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາ FTC

ຜູ້ໃຊ້ແພລະຕະຟອມເຄືອຂ່າຍສັງຄົມທີ່ນິຍົມ, X (ໃນເມື່ອກ່ອນເອີ້ນວ່າ Twitter), ໄດ້ສ້າງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຮູບລັກສະນະຂອງການໂຄສະນາທີ່ບໍ່ມີປ້າຍຊື່ໃນອາຫານຂອງພວກເຂົາ. ໂຄສະນາເຫຼົ່ານີ້, ເຊິ່ງຖືກຮັບໃຊ້ໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ເປັນຂໍ້ຄວາມອິນຊີ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການໂຕ້ວາທີກ່ຽວກັບຄວາມໂປ່ງໃສແລະການປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງຄະນະກໍາມະການການຄ້າຂອງລັດຖະບານກາງ (FTC).

ໃນປັດຈຸບັນມັນບໍ່ຊັດເຈນວ່າ X, ພາຍໃຕ້ການເປັນເຈົ້າຂອງ Elon Musk, ເຈດຕະນາເອົາປ້າຍໂຄສະນາອອກຫຼືວ່າມັນເປັນຄວາມຜິດປົກກະຕິຊົ່ວຄາວ. ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ລາຍງານວ່າເຫັນໂຄສະນາທີ່ບໍ່ມີປ້າຍຊື່ເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນຟີດ "ສໍາລັບທ່ານ" ແນະນໍາແລະແຖບ "ຕິດຕາມ", ເຊິ່ງພຽງແຕ່ສະແດງເນື້ອຫາຈາກບັນຊີຜູ້ໃຊ້ຕິດຕາມ. ການຂາດການເປີດເຜີຍນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການວິພາກວິຈານຈາກຜູ້ໃຊ້ແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານອຸດສາຫະກໍາ.

Sarah Kay Wiley, ຜູ້ອໍານວຍການຝ່າຍນະໂຍບາຍແລະຄູ່ຮ່ວມງານຂອງ adtech watchdog ທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ Check My Ads, ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງບັນຫາດັ່ງກ່າວແລະກ່າວວ່າການຂາດການຕິດສະຫຼາກເຮັດໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກເຂົ້າໃຈຜິດແລະກົງກັນຂ້າມກັບຄໍາແນະນໍາ FTC ກ່ຽວກັບການໂຄສະນາທີ່ຫຼອກລວງ. FTC ກ່ອນຫນ້ານີ້ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການໂຄສະນາທີ່ຈ່າຍຢ່າງຈະແຈ້ງເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການເຮັດໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກເຂົ້າໃຈຜິດ.

ເພື່ອກໍານົດວ່າການໂພດເປັນໂຄສະນາ, ຜູ້ໃຊ້ X ສາມາດຄລິກຫຼືແຕະໃສ່ໄອຄອນສາມຈຸດຢູ່ແຈຂວາມືເທິງຂອງໂພສ. ຖ້າໂພສເປັນໂຄສະນາ, ທາງເລືອກເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: "ບໍ່ສົນໃຈໂຄສະນານີ້," "ລາຍງານໂຄສະນາ," ແລະ "ເປັນຫຍັງໂຄສະນານີ້?" ຈະມີໃຫ້. ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າຕົວເລືອກເມນູເຫຼົ່ານີ້ມີພຽງແຕ່ຢູ່ໃນການໂຄສະນາທີ່ຂາດປ້າຍຊື່, ຢືນຢັນວ່າການຂາດການເປີດເຜີຍໃນການໂຄສະນາ X ແມ່ນມີຄວາມຕັ້ງໃຈ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ບໍ່ດົນມານີ້, X ໄດ້ປ່ຽນແປງການເປີດເຜີຍການໂຄສະນາຂອງຕົນ, ທົດລອງກັບປ້າຍໃຫມ່. ໃນຂະນະທີ່ປ້າຍ "ສົ່ງເສີມ" ແບບດັ້ງເດີມໄດ້ສະແດງຢູ່ດ້ານລຸ່ມຊ້າຍມືຂອງ tweet, ເວທີໄດ້ປ່ຽນເປັນປ້າຍ "ໂຄສະນາ" ຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າຢູ່ໃນມຸມຂວາເທິງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບາງໂຄສະນາຍັງມີປ້າຍຊື່ "ສົ່ງເສີມ". ຜູ້​ໃຊ້​ຕ້ອງ​ຊອກ​ຫາ​ປ້າຍ​ຊື່​ຢູ່​ທາງ​ເທິງ​ຫຼື​ລຸ່ມ​ສຸດ​ຂອງ​ການ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ມັນ​ເປັນ​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​.

ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າການໂຄສະນາທີ່ບໍ່ມີປ້າຍຊື່ເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນການໂຄສະນາຂອງບຸກຄົນທີສາມແຕ່ຖືກຮັບໃຊ້ໂດຍກົງຜ່ານເວທີການໂຄສະນາຂອງ X. ບໍລິສັດໄດ້ຖືກຈ່າຍໂດຍຜູ້ໂຄສະນາເພື່ອດໍາເນີນການໂຄສະນາເຫຼົ່ານີ້ໃນທົ່ວເຄືອຂ່າຍສັງຄົມ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, X ບໍ່ໄດ້ສະຫນອງປ້າຍສາທາລະນະຫຼືການເປີດເຜີຍເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກຮູ້ວ່າຂໍ້ຄວາມແມ່ນການໂຄສະນາ.

ຮູບລັກສະນະຂອງການໂຄສະນາທີ່ບໍ່ມີປ້າຍຊື່ເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມໂປ່ງໃສຂອງເວທີແລະການປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາ FTC. ຜູ້ໂຄສະນາແລະຍີ່ຫໍ້ທີ່ໃຊ້ X ເປັນແພລະຕະຟອມການໂຄສະນາອາດຈະປະເຊີນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ອາດເກີດຂື້ນຍ້ອນການຂາດການຕິດສະຫຼາກໃນການໂຄສະນາຂອງພວກເຂົາ. ການຕິດຕາມການປະຕິບັດການໂຄສະນາສື່ມວນຊົນສັງຄົມກາຍເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອປົກປ້ອງຜູ້ບໍລິໂພກແລະຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງໃສໃນອຸດສາຫະກໍາ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

– ແຫຼ່ງຂ່າວ: Mashable

- ຂໍ້ແນະນຳ FTC ກ່ຽວກັບການຕິດປ້າຍໂຄສະນາ

- ກວດເບິ່ງໂຄສະນາຂອງຂ້ອຍ, adtech watchdog ທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ

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