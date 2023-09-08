ໂຄສະນາ Twitter ພົບວ່າບໍ່ມີປ້າຍຢູ່ໃນຟີດຕິດຕາມຂອງຜູ້ໃຊ້

Twitter, ໃນປັດຈຸບັນເອີ້ນວ່າ X, ໄດ້ຖືກຈັບໄດ້ແລ່ນໂຄສະນາທີ່ບໍ່ມີປ້າຍຊື່ໃນຟີດຕິດຕາມຂອງຜູ້ໃຊ້, ສ້າງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການປະຕິບັດການໂຄສະນາທີ່ຫຼອກລວງ. ເມື່ອເລື່ອນຜ່ານຟີດຕໍ່ໄປນີ້ຢູ່ໃນຕົວທ່ອງເວັບຂອງ Chrome, TechCrunch ຄົ້ນພົບການໂຄສະນາທີ່ບໍ່ມີປ້າຍຊື່ຫຼາຍອັນທີ່ປະສົມປະສານກັບຂໍ້ຄວາມປົກກະຕິຈາກບັນຊີທີ່ຕິດຕາມແລະໂຄສະນາທີ່ຖືກຕິດສະຫຼາກຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ຈະຈໍາແນກລະຫວ່າງຂໍ້ຄວາມປົກກະຕິແລະການໂຄສະນາ. ມັນບໍ່ຊັດເຈນວ່າບັນຫານີ້ແມ່ນຄວາມຜິດພາດຫຼືການປ່ຽນແປງໂດຍເຈດຕະນາເພື່ອຫລອກລວງຜູ້ບໍລິໂພກ.
ໃນການທົດສອບທີ່ດໍາເນີນໂດຍ TechCrunch, ການໂຄສະນາທີ່ບໍ່ມີປ້າຍຊື່ຫຼາຍອັນຈາກບັນຊີທີ່ບໍ່ໄດ້ຕິດຕາມແມ່ນພົບ. ການຊີ້ບອກພຽງແຕ່ວ່າເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນການໂຄສະນາໂດຍການຄລິກໃສ່ເມນູສາມຈຸດຢູ່ດ້ານຂວາເທິງຂອງຂໍ້ຄວາມ. ເມນູໄດ້ສະຫນອງທາງເລືອກການມີສ່ວນພົວພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໂຄສະນາແລະອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດປະຕິບັດເຊັ່ນການປິດຫຼືປິດບັນຊີ. ບາງການໂຄສະນາທີ່ບໍ່ມີປ້າຍຊື່ທີ່ຄົ້ນພົບແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບທີມງານ NFL, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າເນື້ອຫາກວ້າງອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.
ບັນຫາກັບການໂຄສະນາທີ່ບໍ່ມີປ້າຍຊື່ແມ່ນປະຕິບັດຕາມການປັບປຸງ X ທີ່ເຮັດກັບຮູບແບບປ້າຍໂຄສະນາຂອງມັນໃນເດືອນກໍລະກົດ, ບ່ອນທີ່ປ້າຍໂຄສະນາ "ສົ່ງເສີມ" ທີ່ໂດດເດັ່ນກວ່າຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງໂຄສະນາຖືກແທນທີ່ດ້ວຍປ້າຍ "ໂຄສະນາ" ຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າຢູ່ດ້ານຂວາເທິງຂອງໂພສ. ນັກວິຈານໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າການຈັດວາງໃຫມ່ນີ້ເຮັດໃຫ້ການໂຄສະນາຫນ້ອຍລົງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຖິງແມ່ນວ່າມີຮູບແບບການຕິດສະຫຼາກໃຫມ່, ການໂຄສະນາຍັງຖືກຕິດສະຫຼາກທາງດ້ານວິຊາການເຊັ່ນນັ້ນ.
ການຂາດປ້າຍໂຄສະນາໃນການໂຄສະນາເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນຕໍ່ການປະຕິບັດການໂຄສະນາທີ່ຫຼອກລວງແລະໄດ້ກະຕຸ້ນການຮຽກຮ້ອງການສືບສວນໂດຍເຈົ້າຫນ້າທີ່ຄວບຄຸມເຊັ່ນຄະນະກໍາມະການການຄ້າຂອງລັດຖະບານກາງ (FTC). ຜູ້ຊ່ຽວຊານບາງຄົນເຊື່ອວ່າ X ຄວນຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນໃດໆທີ່ເກັບກໍາຜ່ານການໂຄສະນາເຫຼົ່ານີ້ແລະປະເຊີນກັບການປັບໄຫມແລະການລົງໂທດ. ບັນຫາດັ່ງກ່າວຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຮູບແບບທີ່ສະຫນັບສະຫນູນການໂຄສະນາຂອງ X ແລະວ່າມັນສາມາດຮັກສາເວັບໄຊທ໌ "ຄວາມປອດໄພຂອງຍີ່ຫໍ້" ສໍາລັບຜູ້ໂຄສະນາໄດ້ບໍ?
ການໂຄສະນາທີ່ບໍ່ມີປ້າຍຊື່ເບິ່ງຄືວ່າເປັນບັນຫາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເນື່ອງຈາກວ່າຄໍາຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບພວກມັນໄດ້ຖືກລາຍງານມາກ່ອນຫນ້ານີ້. ສະຖານະການອາດຈະດຶງດູດການສືບສວນດ້ານກົດລະບຽບນອກເຫນືອຈາກສະຫະລັດ, ທໍາລາຍຊື່ສຽງຂອງ X ຕື່ມອີກ. ບັນຫານີ້ຍັງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໃນທາງລົບຕໍ່ CEO ທີ່ຖືກຈ້າງໃຫມ່ຂອງ X, Linda Yaccarino, ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມບໍລິສັດໃນເດືອນມິຖຸນາໂດຍມີເປົ້າຫມາຍການຮັບປະກັນຜູ້ໂຄສະນາແລະປັບປຸງລາຍໄດ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, X ບໍ່ມີພະແນກການສື່ສານເພື່ອຈັດການກັບການສອບຖາມຂ່າວ.
ໃນການຕອບສະຫນອງຕໍ່ການສອບຖາມ, X ໄດ້ສະຫນອງການຕອບອີເມລ໌ອັດຕະໂນມັດທີ່ບອກວ່າພວກເຂົາບໍ່ຫວ່າງແລະໃຫ້ກວດເບິ່ງຄືນໃນພາຍຫຼັງ.