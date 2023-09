WTWH Media ໄດ້ຊື້ກິດຈະການ ແລະການຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງ HME

WTWH Media, LLC ໄດ້ມາບໍ່ດົນມານີ້ສອງສິ່ງພິມດິຈິຕອນ, HME Business and Mobility Management, ຈາກ 1105 Media, Inc. ເງື່ອນໄຂທາງດ້ານການເງິນຂອງການຊື້ກິດຈະການບໍ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ.

HME Business and Mobility Management ແມ່ນຄຸນສົມບັດສື່ທີ່ເນັ້ນໃສ່ອຸດສາຫະກຳອຸປະກອນການແພດໃນບ້ານ ແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການເຄື່ອນໄຫວ, ລວມທັງຜູ້ສະໜອງການຟື້ນຟູ ແລະແພດໝໍ. WTWH Media, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບຂອງ Mountaingate Capital, ໄດ້ຂະຫຍາຍການມີຢູ່ໃນຂະແຫນງການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບໂດຍຜ່ານການຊື້ກິດຈະການນີ້. ບໍລິສັດໄດ້ຊື້ Aging Media Network ໃນຕົ້ນປີນີ້.

ການເພີ່ມເຕີມຂອງ HME Business and Mobility Management to the WTWH Healthcare and Life Sciences portfolio will provide new resources for advertisers and expand the company’s offer in these adjacencies. ສິ່ງພິມຕ່າງໆ, ມີປະຫວັດສາດຫຼາຍກວ່າ 20 ປີ, ສະເຫນີຂ່າວໃນຄວາມເລິກ, ການວິເຄາະ, ແນວໂນ້ມຂອງຜະລິດຕະພັນ, ແລະບົດເລື່ອງຕ່າງໆຈາກທັດສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນ.

Laurie Watanabe, ບັນນາທິການທີ່ໃຊ້ເວລາດົນນານຂອງການຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນທີ່, ຈະສືບຕໍ່ເບິ່ງແຍງທັງສອງສິ່ງພິມແລະເຂົ້າຮ່ວມທີມງານ WTWH Healthcare ແລະ Life Sciences.

ນີ້ຖືວ່າເປັນການຊື້ກິດຈະການທີສາມຂອງ WTWH Media ໃນປີ 2023. ກ່ອນຫນ້ານີ້, ບໍລິສັດໄດ້ຊື້ Aging Media Network, ບໍລິສັດແມ່ຂອງ Hospice News, ແລະວາລະສານ PMQ Pizza. ການຊື້ກິດຈະການນີ້ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການສະເຫນີຂອງ WTWH ໃນຂະແຫນງການດູແລສຸຂະພາບແລະວິທະຍາສາດຊີວິດ, ສົ່ງເສີມການເຊື່ອມຕໍ່ອຸດສາຫະກໍາ, ຄວາມເປັນຜູ້ນໍາທາງດ້ານຄວາມຄິດ, ແລະການຮ່ວມມືໃນທົ່ວອຸດສາຫະກໍາການດູແລສຸຂະພາບ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ການຊື້ກິດຈະການຂອງ HME Media ແລະການຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງ WTWH ເສີມຂະຫຍາຍການມີຢູ່ໃນອຸປະກອນການແພດໃນບ້ານແລະພື້ນທີ່ເຄື່ອນທີ່, ສະເຫນີໂອກາດໃຫມ່ສໍາລັບຜູ້ໂຄສະນາແລະຂະຫຍາຍຊັບພະຍາກອນຂອງພວກເຂົາໃນຂະແຫນງການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

– WTWH Media, LLC

– 1105 Media, Inc.