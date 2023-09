ໂລກຂອງ Warcraft ເປີດເຜີຍ Guardians of the Dream Patch

By

ໂລກຂອງ Warcraft ໄດ້ປະກາດ patch upcoming ຂອງຕົນຄາດວ່າຈະສູງ, Guardians of the Dream, ເຊິ່ງຈະແນະນໍາເນື້ອຫາໃຫມ່ທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນສໍາລັບຜູ້ນ. ພື້ນທີ່ສຳຄັນນີ້ຈະມີເຂດໃໝ່, ການໂຈມຕີທີ່ທ້າທາຍ ແລະສະລອຍນ້ຳໃໝ່ຂອງ Mythic+ Dungeons.

ຈຸດເດັ່ນຂອງ Guardians of the Dream ແມ່ນເຂດໃຫມ່, ເຊິ່ງໃຊ້ເວລາຜູ້ຫຼິ້ນເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ລຶກລັບທີ່ເອີ້ນວ່າຄວາມຝັນ Emerald. ມິຕິທາງວິນຍານນີ້ໄດ້ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງນິທານຂອງ Warcraft ດົນນານ, ແລະຜູ້ຫຼິ້ນຈະພົບກັບກໍາລັງ Primalist ທີ່ຮຸນແຮງທີ່ນໍາພາໂດຍ Fyrakk ທີ່ເປັນຕາຢ້ານ, embodiment ຂອງໄຟ. ການເຂົ້າໄປໃນໂລກທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນຈະທົດສອບທັກສະແລະຄວາມກ້າຫານຂອງຜູ້ຜະຈົນໄພ.

patch ຍັງແນະນໍາການໂຈມຕີ Amirdrassil, ການປະເຊີນຫນ້າທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນກັບ Druids of the Flame. ການໂຈມຕີນີ້ສະເຫນີປະສົບການທີ່ເປັນເອກະລັກຍ້ອນວ່າຜູ້ຫຼິ້ນຈະມີໂອກາດທີ່ຈະຂີ່ມັງກອນໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາແລ່ນຕາມ flame druids ບິນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍໃນຄວາມຝັນ Emerald. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ນັກພັດທະນາມີຄວາມລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບກົນໄກແລະວາງແຜນທີ່ຈະທົດສອບການພົບກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງກ່ອນທີ່ຈະປ່ອຍມັນໃຫ້ກັບເກມສົດ.

ນອກຈາກນັ້ນ, patch ປະກອບມີການອັບເດດ Mythic+ Dungeon pool ສໍາລັບຊີຊັນ 3. ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດຄາດຫວັງເອົາ dungeons ທີ່ມີຮູບແບບ Emerald Dream ຈາກການຂະຫຍາຍທີ່ຜ່ານມາ, ເຊັ່ນ Darkheart Thicket ແລະ The Everbloom. ນອກຈາກນັ້ນ, ອາລຸນຂອງ Infinites megadungeon ໄດ້ຖືກແບ່ງອອກເປັນສອງປີກ, ສະເຫນີເນື້ອຫາທີ່ທ້າທາຍຫຼາຍສໍາລັບຜູ້ຫຼິ້ນ.

ສໍາລັບຜູ້ຫຼິ້ນແບບສະບາຍ, ຈະມີກິດຈະກໍາກາງແຈ້ງຫຼາຍທີ່ຈະມີຄວາມສຸກ. patch ແນະນໍາວົງຈອນຂອງສາມກິດຈະກໍາສາທາລະນະ: Superbloom, ໄດ້ແຮງບັນດານໃຈຈາກແຜນທີ່ payload ຂອງ Overwatch, ເຫດການກະສິກໍາທີ່ຜູ້ນສາມາດເກັບກໍາສະກຸນເງິນແລະລາງວັນ, ແລະ Emerald Bounty, ບ່ອນທີ່ຜູ້ນປູກເມັດແລະເບິ່ງເຂົາເຈົ້າເຕີບໃຫຍ່ເປັນຕົ້ນໄມ້, ສະຫນອງລາງວັນທີ່ເປັນເອກະລັກ.

ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດລອງໃຊ້ແພັດໃໝ່ໃນ PTR (ພື້ນທີ່ທົດສອບສາທາລະນະ) ໃນທ້າຍອາທິດນີ້. ດ້ວຍເນື້ອຫາໃຫມ່ທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນຂອງມັນ, Guardians of the Dream ສັນຍາວ່າຈະສະເຫນີໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນ World of Warcraft ມີປະສົບການທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນແລະເລິກເຊິ່ງຢູ່ໃນຄວາມຝັນ Emerald.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

- ບັນຊີ Twitter ໂລກຢ່າງເປັນທາງການຂອງ Warcraft: @Warcraft