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ໂລກຂອງ Warcraft ເປີດເຜີຍ Guardians of the Dream Patch

ByGabriel Botha

Sep 8, 2023
ໂລກຂອງ Warcraft ເປີດເຜີຍ Guardians of the Dream Patch

ໂລກຂອງ Warcraft ໄດ້ປະກາດ patch upcoming ຂອງຕົນຄາດວ່າຈະສູງ, Guardians of the Dream, ເຊິ່ງຈະແນະນໍາເນື້ອຫາໃຫມ່ທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນສໍາລັບຜູ້ນ. ພື້ນທີ່ສຳຄັນນີ້ຈະມີເຂດໃໝ່, ການໂຈມຕີທີ່ທ້າທາຍ ແລະສະລອຍນ້ຳໃໝ່ຂອງ Mythic+ Dungeons.

ຈຸດເດັ່ນຂອງ Guardians of the Dream ແມ່ນເຂດໃຫມ່, ເຊິ່ງໃຊ້ເວລາຜູ້ຫຼິ້ນເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ລຶກລັບທີ່ເອີ້ນວ່າຄວາມຝັນ Emerald. ມິຕິທາງວິນຍານນີ້ໄດ້ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງນິທານຂອງ Warcraft ດົນນານ, ແລະຜູ້ຫຼິ້ນຈະພົບກັບກໍາລັງ Primalist ທີ່ຮຸນແຮງທີ່ນໍາພາໂດຍ Fyrakk ທີ່ເປັນຕາຢ້ານ, embodiment ຂອງໄຟ. ການເຂົ້າໄປໃນໂລກທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນຈະທົດສອບທັກສະແລະຄວາມກ້າຫານຂອງຜູ້ຜະຈົນໄພ.

patch ຍັງແນະນໍາການໂຈມຕີ Amirdrassil, ການປະເຊີນຫນ້າທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນກັບ Druids of the Flame. ການໂຈມຕີນີ້ສະເຫນີປະສົບການທີ່ເປັນເອກະລັກຍ້ອນວ່າຜູ້ຫຼິ້ນຈະມີໂອກາດທີ່ຈະຂີ່ມັງກອນໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາແລ່ນຕາມ flame druids ບິນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍໃນຄວາມຝັນ Emerald. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ນັກພັດທະນາມີຄວາມລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບກົນໄກແລະວາງແຜນທີ່ຈະທົດສອບການພົບກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງກ່ອນທີ່ຈະປ່ອຍມັນໃຫ້ກັບເກມສົດ.

ນອກຈາກນັ້ນ, patch ປະກອບມີການອັບເດດ Mythic+ Dungeon pool ສໍາລັບຊີຊັນ 3. ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດຄາດຫວັງເອົາ dungeons ທີ່ມີຮູບແບບ Emerald Dream ຈາກການຂະຫຍາຍທີ່ຜ່ານມາ, ເຊັ່ນ Darkheart Thicket ແລະ The Everbloom. ນອກຈາກນັ້ນ, ອາລຸນຂອງ Infinites megadungeon ໄດ້ຖືກແບ່ງອອກເປັນສອງປີກ, ສະເຫນີເນື້ອຫາທີ່ທ້າທາຍຫຼາຍສໍາລັບຜູ້ຫຼິ້ນ.

ສໍາລັບຜູ້ຫຼິ້ນແບບສະບາຍ, ຈະມີກິດຈະກໍາກາງແຈ້ງຫຼາຍທີ່ຈະມີຄວາມສຸກ. patch ແນະນໍາວົງຈອນຂອງສາມກິດຈະກໍາສາທາລະນະ: Superbloom, ໄດ້ແຮງບັນດານໃຈຈາກແຜນທີ່ payload ຂອງ Overwatch, ເຫດການກະສິກໍາທີ່ຜູ້ນສາມາດເກັບກໍາສະກຸນເງິນແລະລາງວັນ, ແລະ Emerald Bounty, ບ່ອນທີ່ຜູ້ນປູກເມັດແລະເບິ່ງເຂົາເຈົ້າເຕີບໃຫຍ່ເປັນຕົ້ນໄມ້, ສະຫນອງລາງວັນທີ່ເປັນເອກະລັກ.

ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດລອງໃຊ້ແພັດໃໝ່ໃນ PTR (ພື້ນທີ່ທົດສອບສາທາລະນະ) ໃນທ້າຍອາທິດນີ້. ດ້ວຍເນື້ອຫາໃຫມ່ທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນຂອງມັນ, Guardians of the Dream ສັນຍາວ່າຈະສະເຫນີໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນ World of Warcraft ມີປະສົບການທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນແລະເລິກເຊິ່ງຢູ່ໃນຄວາມຝັນ Emerald.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ບັນຊີ Twitter ໂລກຢ່າງເປັນທາງການຂອງ Warcraft: @Warcraft

By Gabriel Botha

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