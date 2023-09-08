ຜົນກະທົບດ້ານການຫັນປ່ຽນຂອງພື້ນຖານໂຄງລ່າງສາທາລະນະດິຈິຕອນໃນປະເທດອິນເດຍ

ພື້ນຖານໂຄງລ່າງສາທາລະນະດິຈິຕອລ (DPIs) ຂອງອິນເດຍໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍຈາກທະນາຄານໂລກສໍາລັບຜົນກະທົບທີ່ມີການປ່ຽນແປງໃນໄລຍະທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ. ເອກະສານຂອງທະນາຄານໂລກ, ການກະກຽມເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ G20 Global Partnership for Financial Inclusion, ໄດ້ຮັບຮູ້ຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານທີ່ນໍາພາໂດຍ Narendra Modi ໃນການປະຕິບັດ DPIs ແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງບົດບາດສໍາຄັນຂອງນະໂຍບາຍແລະກົດລະບຽບຂອງລັດຖະບານໃນການສ້າງພູມສັນຖານນີ້.
ຫນຶ່ງໃນຜົນສໍາເລັດທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນໃນບົດລາຍງານແມ່ນຄວາມກ້າວຫນ້າຢ່າງໄວວາຂອງອິນເດຍໃນການລວມເອົາທາງດ້ານການເງິນ. The Jan Dhan Yojana (JAM) Trinity, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), Aadhaar, ແລະເບີໂທລະສັບ, ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການເພີ່ມອັດຕາການລວມທາງດ້ານການເງິນ. ໃນເວລາພຽງແຕ່ 25 ປີ, ອິນເດຍສາມາດຍົກອັດຕາການລວມຕົວດ້ານການເງິນໃຫ້ສູງຂຶ້ນຈາກ 2008% ໃນປີ 80 ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ກວ່າ 47%. ການກ້າວກະໂດດອັນສໍາຄັນນີ້ເຮັດໃຫ້ການເດີນທາງໄປສູ່ການລວມທາງດ້ານການເງິນສັ້ນລົງເຖິງ XNUMX ປີ, ຕົ້ນຕໍແມ່ນຍ້ອນອິດທິພົນຂອງ DPIs.
ໃນຂະນະທີ່ DPIs ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການບັນລຸຜົນສໍາເລັດນີ້, ບົດລາຍງານຍັງຮັບຮູ້ຄວາມສໍາຄັນຂອງຕົວແປແລະນະໂຍບາຍລະບົບນິເວດອື່ນໆ. ເຫຼົ່ານີ້ລວມມີການແຊກແຊງເພື່ອສ້າງກອບທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດເພື່ອຂະຫຍາຍການເປັນເຈົ້າຂອງບັນຊີ, ແລະການນໍາໃຊ້ Aadhaar ສໍາລັບການຢັ້ງຢືນຕົວຕົນ.
DPIs ຂອງອິນເດຍບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ຫັນປ່ຽນພາກລັດເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເພີ່ມປະສິດທິພາບສໍາລັບອົງການຈັດຕັ້ງເອກະຊົນ. ບໍລິສັດການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ (NBFCs) ລາຍງານຜົນກະທົບທາງບວກເຊັ່ນ: ອັດຕາການປ່ຽນແປງທີ່ສູງຂຶ້ນ 8% ໃນການປ່ອຍສິນເຊື່ອ SME, ການຫຼຸດຜ່ອນ 65% ຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເສື່ອມລາຄາ, ແລະການຫຼຸດລົງ 66% ຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການກວດສອບການສໍ້ໂກງ.
ເລື່ອງຄວາມສໍາເລັດຂອງການໂຕ້ຕອບການຈ່າຍເງິນແບບປະສົມປະສານ (UPI) ຂອງອິນເດຍຍັງໄດ້ເນັ້ນໃສ່ໃນບົດລາຍງານ. ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2023 ດຽວ, ມີຫຼາຍກວ່າ 9.41 ຕື້ທຸລະກໍາ UPI ມີມູນຄ່າປະມານ 14.89 ພັນຕື້ ₹. ສໍາລັບປີງົບປະມານ 2022-23, ມູນຄ່າທັງຫມົດຂອງທຸລະກໍາ UPI ເກືອບເຖິງ 50% ຂອງ GDP ນາມຂອງອິນເດຍ. ການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງ UPI-PayNow ລະຫວ່າງອິນເດຍ ແລະສິງກະໂປ, ໄດ້ດໍາເນີນໃນເດືອນກຸມພາ 2023, ໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຈ່າຍເງິນຂ້າມຊາຍແດນໄວ, ລາຄາຖືກກວ່າ, ແລະໂປ່ງໃສກວ່າ, ສອດຄ່ອງກັບບູລິມະສິດດ້ານການເງິນຂອງ G20.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, DPIs ຂອງອິນເດຍໄດ້ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການເລັ່ງການລວມທາງດ້ານການເງິນແລະການຫັນປ່ຽນທັງພາກລັດແລະເອກະຊົນ. ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຫັນເປັນດິຈິຕອນລວມກັບນະໂຍບາຍສະຫນັບສະຫນູນແລະລະບຽບການ, ໄດ້ຊຸກຍູ້ການກ້າວຫນ້າຂອງອິນເດຍໃນແຕ່ລະຫນ້ອຍຂອງເວລາທີ່ມັນຈະເປັນປະເພນີ. ຄວາມສໍາເລັດຂອງການລິເລີ່ມເຊັ່ນ JAM Trinity ແລະ UPI ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງພະລັງຂອງໂຄງສ້າງພື້ນຖານດິຈິຕອນໃນການຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດແລະການລວມຕົວ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ເອກະສານຂອງທະນາຄານໂລກກະກຽມເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄູ່ຮ່ວມມືທົ່ວໂລກຂອງ G20 ສຳລັບການລວມເອົາດ້ານການເງິນ