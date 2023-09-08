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ປະກົດການຂອງ Wordle: ຄໍາແນະນໍາ, ຄໍາແນະນໍາ, ແລະຍຸດທະສາດ

ByGabriel Botha

Sep 8, 2023
ປະກົດການຂອງ Wordle: ຄໍາແນະນໍາ, ຄໍາແນະນໍາ, ແລະຍຸດທະສາດ

Wordle, ເກມເດົາຄຳສັບຍອດນິຍົມ, ໄດ້ພາໂລກໄປໂດຍພະຍຸ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍວິສະວະກອນ Josh Wardle ເປັນຂອງຂວັນສໍາລັບຄູ່ຮ່ວມງານຂອງລາວ, Wordle ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຢ່າງໄວວາແລະກາຍເປັນປະກົດການສາກົນ. ມັນໄດ້ຖືກຫຼິ້ນໂດຍຫລາຍພັນຄົນໃນທົ່ວໂລກ, ດ້ວຍສະບັບຕ່າງໆແລະການດັດແປງທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍແຟນໆ.

ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ Wordle ມີຄວາມດຶງດູດຫຼາຍແມ່ນຄວາມງ່າຍດາຍຂອງມັນ. ຜູ້ນຕ້ອງເດົາຄໍາຫ້າຕົວອັກສອນພາຍໃນຫົກຄວາມພະຍາຍາມ. ແຕ່ລະການຄາດເດົາຈະໄດ້ຮັບຄໍາຄຶດຄໍາເຫັນທີ່ຊີ້ບອກວ່າຕົວອັກສອນໃດຖືກຕ້ອງ, ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ຫຼືຢູ່ໃນຕໍາແຫນ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ. ຂະບວນການນີ້ຍັງສືບຕໍ່ຈົນກ່ວາຄໍາທີ່ຖືກຄາດເດົາຢ່າງຖືກຕ້ອງຫຼືຄວາມພະຍາຍາມທັງຫມົດແມ່ນຫມົດໄປ.

ຖ້າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາຄໍາແນະນໍາແລະກົນລະຍຸດເພື່ອປັບປຸງທັກສະ Wordle ຂອງທ່ານ, ນີ້ແມ່ນຄໍາແນະນໍາບາງຢ່າງ. ຄໍາເລີ່ມຕົ້ນທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນຄໍາທີ່ນໍາມາໃຫ້ທ່ານມີຄວາມສຸກ, ແຕ່ຖ້າທ່ານຕ້ອງການວິທີການຍຸດທະສາດ, ພິຈາລະນາເລືອກຄໍາທີ່ມີຢ່າງຫນ້ອຍສອງຕົວແລະພະຍັນຊະນະທົ່ວໄປເຊັ່ນ S, T, R, ຫຼື N. ການເລືອກນີ້ສາມາດເພີ່ມໂອກາດໃນການຄົ້ນພົບ. ການ​ແກ້​ໄຂ​ໄວ​ຂຶ້ນ​.

ຜູ້ນບາງຄົນອາດຈະສັງເກດເຫັນການປ່ຽນແປງໃນລະດັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງ Wordle ໃນໄລຍະເວລາ. ໃນຂະນະທີ່ມັນອາດຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກຍາກກວ່າ, Wordle ບໍ່ໄດ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍກ່ວາເວລາທີ່ມັນໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຄັ້ງທໍາອິດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍກວ່າເກົ່າ, ທ່ານສາມາດເປີດໃຊ້ Wordle's Hard Mode.

ບາງຄັ້ງ, Wordle ອາດຈະຍອມຮັບຫຼາຍກວ່າຫນຶ່ງການແກ້ໄຂທີ່ຖືກຕ້ອງຕໍ່ມື້. ນີ້ແມ່ນເນື່ອງມາຈາກການອັບເດດໂດຍ New York Times, ເຊິ່ງໄດ້ມາເກມ. The Times ໄດ້ເພີ່ມບັນຊີລາຍຊື່ຄໍາຂອງຕົນເອງ, ຫຼຸດຜ່ອນຕົວຢ່າງຂອງຄໍາຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍ. ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການສັບສົນ, ມັນແນະນໍາໃຫ້ໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນຕົວທ່ອງເວັບກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມປິດໃຫມ່.

ເຖິງແມ່ນວ່າ Wordle archive, ເຊິ່ງໃຊ້ເພື່ອສະຫນອງການເຂົ້າເຖິງການແຂ່ງລົດທີ່ຜ່ານມາ, ບໍ່ມີຕໍ່ໄປອີກແລ້ວ, ເກມຍັງສືບຕໍ່ຈັບໃຈຜູ້ຫຼິ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ຄາດເດົາ Wordle ຂອງມື້ນີ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຢ່າກັງວົນ! ມັນຈະມີສິ່ງທ້າທາຍໃຫມ່ລໍຖ້າທ່ານໃນມື້ອື່ນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຄວາມຮູ້ຂອງຕົນເອງ

By Gabriel Botha

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