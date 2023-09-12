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ປະກົດການຂອງ Wordle: ຂໍ້ຄຶດ, ຄໍາແນະນໍາ, ແລະຍຸດທະສາດການແກ້ໄຂ

ByRobert Andrew

Sep 12, 2023
ປະກົດການຂອງ Wordle: ຂໍ້ຄຶດ, ຄໍາແນະນໍາ, ແລະຍຸດທະສາດການແກ້ໄຂ

Wordle, ເກມເດົາຄຳສັບຍອດນິຍົມ, ໄດ້ພາໂລກໄປໂດຍພະຍຸ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນສ້າງເປັນຂອງຂວັນສໍາລັບຄູ່ຮ່ວມງານຂອງລາວໂດຍວິສະວະກອນ Josh Wardle, ມັນໄດ້ກາຍເປັນປະກົດການສາກົນຢ່າງໄວວາທີ່ມີຜູ້ນຫຼາຍພັນຄົນໃນທົ່ວໂລກ. ຄວາມນິຍົມຂອງມັນເຮັດໃຫ້ການສ້າງສະບັບທາງເລືອກເຊັ່ນ Squabble, Heardle, Dordle, ແລະ Quordle.

ຄວາມສໍາເລັດຂອງ Wordle ໄດ້ດຶງດູດເອົາມັນມາໂດຍ New York Times, ແລະມັນຍັງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນ TikTok, ໂດຍຜູ້ສ້າງໄດ້ຖ່າຍທອດສົດການຫຼິ້ນເກມຂອງພວກເຂົາ. ຄວາມສໍາເລັດຂອງເກມແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມງ່າຍດາຍແລະລັກສະນະຕິດ.

ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຫຼິ້ນຫຼາຍຄົນກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະຮູ້ຄໍາຕອບຂອງປິດ Wordle ຂອງມື້, ຄົນອື່ນມັກແກ້ໄຂມັນເອງ. ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຊອກຫາຂໍ້ຄຶດ, ຄໍາແນະນໍາ, ແລະຍຸດທະສາດ, ມີບາງສິ່ງທີ່ຕ້ອງຢູ່ໃນໃຈ.

ເມື່ອເລືອກຄໍາທີ່ເລີ່ມຕົ້ນ, ແນະນໍາໃຫ້ເລືອກຄໍາທີ່ມີສອງພະຍັນຊະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະພະຍັນຊະນະທົ່ວໄປເຊັ່ນ S, T, R, ຫຼື N. ວິທີການຍຸດທະສາດນີ້ອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ນກໍານົດການແກ້ໄຂໄວຂຶ້ນ.

ບໍ່ດົນມານີ້, ແຟ້ມປິດສະໜາ Wordle, ເຊິ່ງເຄີຍເຂົ້າເຖິງທຸກຄົນ, ໄດ້ຖືກເອົາລົງຕາມການຮ້ອງຂໍຂອງ New York Times. ມັນບໍ່ແນ່ນອນວ່າເປັນຫຍັງການຕັດສິນໃຈນີ້ຈຶ່ງຖືກເຮັດ, ແຕ່ມັນຈໍາກັດການເຂົ້າເຖິງການແຂ່ງລົດທີ່ຜ່ານມາ.

Wordle ຍັງໄດ້ນໍາສະເຫນີ Hard Mode ສໍາລັບຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ຊອກຫາສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍກວ່າເກົ່າ. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຮັບຮູ້ວ່າເກມແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ, ມັນຍັງຄົງຢູ່ໃນລະດັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຄືກັນກັບເວລາທີ່ມັນເລີ່ມຕົ້ນຄັ້ງທໍາອິດ.

ບາງຄັ້ງ, Wordle ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຄໍາຕອບຫຼາຍຄໍາຕອບສໍາລັບການປິດດຽວ, ເຊິ່ງເປັນການອອກຈາກການປະຕິບັດປົກກະຕິຂອງຕົນໃນການຍອມຮັບພຽງແຕ່ຫນຶ່ງການແກ້ໄຂຕໍ່ມື້. ການປ່ຽນແປງນີ້ໄດ້ຖືກປະຕິບັດຫຼັງຈາກ New York Times ໄດ້ມາເກມແລະນໍາສະເຫນີລາຍຊື່ຄໍາຂອງຕົນເອງ. ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການສັບສົນ, ມັນແນະນໍາໃຫ້ໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນຕົວທ່ອງເວັບຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມປິດໃຫມ່.

ຄໍາຕອບຂອງ Wordle ໃນມື້ນີ້, ເປີດເຜີຍເປັນ "WHISK," ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້ຂອງເກມແລະຄວາມທ້າທາຍທີ່ມັນເກີດຂື້ນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ນບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງທໍ້ຖອຍໃຈ, ເນື່ອງຈາກວ່າປິດສະໃຫມ່ລໍຖ້າພວກເຂົາໃນມື້ອື່ນ, ມາພ້ອມກັບຄໍາແນະນໍາເພີ່ມເຕີມແລະຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄວາມສໍາເລັດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຫົວຂໍ້ບົດຄວາມແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: "ປະກົດການຂອງ Wordle: ຂໍ້ຄຶດ, ຄໍາແນະນໍາ, ແລະຍຸດທະສາດສໍາລັບການແກ້ໄຂ"
– ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງບົດຄວາມ: [URL]
- ຄໍານິຍາມຂອງ Wordle: [URL]
- ຄໍານິຍາມຂອງ Squabble: [URL]
- ຄໍານິຍາມຂອງ Heardle: [URL]
- ຄໍານິຍາມຂອງ Dordle: [URL]
- ຄໍານິຍາມຂອງ Quordle: [URL]
- ການຊື້ Wordle ໂດຍ New York Times: [URL]

By Robert Andrew

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