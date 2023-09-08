ຄໍາຕອບ Wordle ສໍາລັບລະດັບ 812 ໃນວັນເສົາ, 9 ກັນຍາ 2023 ເປັນຄໍາທີ່ຫຼອກລວງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຄໍາແນະນໍາອອນໄລນ໌ແລະຂໍ້ຄຶດ, ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດຄາດເດົາຄໍາສັບຂອງມື້ແລະສໍາເລັດໃນລະດັບ.
Wordle ເປັນເກມໃນເວັບທີ່ຖືກພັດທະນາໂດຍ Josh Wardle ແລະປະຈຸບັນເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍ The New York Times. ມັນໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະຖືກຫຼິ້ນໂດຍຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ເກມໝູນອ້ອມການຄາດເດົາຄຳຫ້າຕົວອັກສອນພາຍໃນໂອກາດຈຳກັດເພື່ອຫາຄະແນນ.
ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຮັກການແຂ່ງລົດແລະຕ້ອງການທີ່ຈະເສີມຂະຫຍາຍຄໍາສັບພາສາອັງກິດຂອງເຂົາເຈົ້າ, Wordle ສາມາດເປັນທາງເລືອກທີ່ດີເລີດ. ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນຄິດຢ່າງວິພາກວິຈານ, ນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບຄໍາສັບຕ່າງໆ, ແລະເຮັດໃຫ້ການຄາດເດົາທີ່ມີການສຶກສາເພື່ອກ້າວໄປສູ່ລະດັບຕ່າງໆ.
ເພື່ອຊອກຫາຄໍາຕອບ Wordle ສໍາລັບລະດັບ 812 ໃນວັນເສົາ, 9 ກັນຍາ 2023, ຜູ້ນສາມາດ leverage ຄໍາແນະນໍາອອນໄລນ໌ແລະຂໍ້ຄຶດທີ່ມີຢູ່. ຄຳໃບ້ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະຄຳແນະນຳອັນລ້ຳຄ່າ, ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການເດົາໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ແລະມີຄວາມສຸກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າທ່ານມີຄວາມທ້າທາຍແລະຕ້ອງການໃຊ້ເວລາຂອງທ່ານໃນກິດຈະກໍາກະຕຸ້ນສະຫມອງ, ໃຫ້ Wordle ພະຍາຍາມ. ເສີມສ້າງທັກສະຄຳສັບຂອງເຈົ້າ, ຝຶກທັກສະການຄິດຂອງເຈົ້າ, ແລະມ່ວນໃນຂະນະທີ່ເຮັດມັນ!
ນິຍາມ:
– Wordle: ເປັນເກມໃນເວັບທີ່ຜູ້ຫຼິ້ນເດົາເປັນຫ້າຕົວອັກສອນພາຍໃນໂອກາດຈໍາກັດເພື່ອຫາຄະແນນ.
- Wordle Answer: ຄໍາທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄາດເດົາໃນລະດັບໃດນຶ່ງຂອງ Wordle.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– The New York Times: ຜູ້ຈັດພິມ ແລະເຈົ້າຂອງ Wordle.