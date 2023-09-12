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DNA Breakthrough ແກ້ໄຂກໍລະນີເຢັນອາຍຸຫຼາຍທົດສະວັດ, ນໍາໄປສູ່ການກ່າວຫາການຄາດຕະກໍາ

ByVicky Stavropoulou

Sep 12, 2023
DNA Breakthrough ແກ້ໄຂກໍລະນີເຢັນອາຍຸຫຼາຍທົດສະວັດ, ນໍາໄປສູ່ການກ່າວຫາການຄາດຕະກໍາ

ການລະເມີດ DNA ໄດ້ນໍາໄປສູ່ການແກ້ໄຂກໍລະນີທີ່ເປັນຫວັດທີ່ຍັງຄົງບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂມາເປັນເວລາຫລາຍສິບປີ. ໃນເດືອນພະຈິກ 1994, Robin Lawrence ໄດ້ຖືກພົບເຫັນຖືກແທງຕາຍພາຍໃນເຮືອນຂອງນາງໃນ Springfield, Virginia. ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສືບ​ສວນ​ໄດ້​ເກັບ​ກຳ​ຫຼັກ​ຖານ​ທາງ​ດ້ານ​ວິຊາ​ການ​ຈາກ​ສະຖານ​ທີ່​ເກີດ​ອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ທີ່​ພິສູດ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ມີ​ຄວາມ​ສຳຄັນ​ໃນ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ຄະດີ.

ຫຼັກຖານ DNA ທີ່ເກັບກໍາໃນເວລານັ້ນບໍ່ກົງກັບແຫຼ່ງໃດໆໃນຖານຂໍ້ມູນຂອງຕໍາຫຼວດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນປີ 2019, DNA ໄດ້ຖືກສົ່ງໃຫ້ບໍລິສັດທົດສອບ DNA ໃນ Virginia. ການນໍາໃຊ້ DNA, ບໍລິສັດໄດ້ພັດທະນາໂປຣໄຟລ໌ແລະເລີ່ມຄົ້ນຫາຖານຂໍ້ມູນ genealogical, ໃນທີ່ສຸດກໍ່ນໍາພານັກສືບໄປຫາຜູ້ຕ້ອງສົງໄສທີ່ມີຊື່ວ່າ Steven Smerk.

ເພື່ອຢືນຢັນຕົວຕົນຂອງ Smerk ຕື່ມອີກ, ຕໍາຫຼວດໄດ້ນໍາໃຊ້ຮູບແຕ້ມແບບປະສົມປະສານດິຈິຕອນໂດຍອີງໃສ່ເທກໂນໂລຍີ DNA ທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ Parabon NanoLabs. ໂດຍການປຽບທຽບຮູບແຕ້ມເຫຼົ່ານີ້ກັບຮູບພາບຂອງ Smerk ໃນໄວຫນຸ່ມ, ນັກສືບສາມາດສ້າງການແຂ່ງຂັນໄດ້.

ນັກສືບໄດ້ເດີນທາງໄປນິວຢອກ, ເວົ້າກັບ Smerk, ແລະເກັບກໍາຕົວຢ່າງ DNA. ເມື່ອອອກໄປ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ Smerk ກັບນາມບັດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນບໍ່ດົນ, Smerk ໄດ້ໂທຫານັກສືບແລະສາລະພາບອາຊະຍາກໍາ. ຫຼັງຈາກນັ້ນລາວໄດ້ໄປຫາສະຖານີຕໍາຫຼວດທ້ອງຖິ່ນແລະຍອມຈໍານົນຕົນເອງ.

ອີງຕາມຫົວຫນ້າ Kevin Davis ຂອງພະແນກຕໍາຫຼວດເມືອງ Fairfax, Smerk ໄດ້ສາລະພາບຢ່າງເຕັມທີ່, ສະຫນອງລາຍລະອຽດພຽງພໍເພື່ອຢືນຢັນການຄົ້ນຄວ້າ genealogy ຂອງພັນທຸກໍາ. Davis ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ ອາດຊະຍາກຳ​ດັ່ງກ່າວ​ເປັນ​ການ​ກະທຳ​ແບບ​ບັງ​ເອີນ, ບໍ່​ມີ​ການ​ພົວພັນ​ລະຫວ່າງ Smerk ກັບ Lawrence. Smerk ບໍ່ມີປະຫວັດຄະດີອາຍາມາກ່ອນແລະນີ້ແມ່ນການຈັບກຸມຄັ້ງທໍາອິດຂອງລາວ.

ຫຼັງຈາກການສືບສວນເກືອບສາມທົດສະວັດ, Smerk ໄດ້ຖືກຈັບກຸມແລະຈະຖືກສົ່ງອອກຈາກນິວຢອກໄປ Virginia ເພື່ອປະເຊີນກັບຂໍ້ກ່າວຫາການຄາດຕະກໍາລະດັບທີສອງ. ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ລະ​ບຸ​ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ທີ່​ອາດ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ອີກ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ Smerk.

ບາດກ້າວບຸກທະລຸດັ່ງກ່າວເປັນຫຼັກຖານສະແດງເຖິງຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງເຕັກໂນໂລຊີ DNA ແລະການຄົ້ນຄວ້າສືບພັນເຊື້ອສາຍ, ສະຫນອງຄວາມຫວັງສໍາລັບການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງກໍລະນີເຢັນທີ່ບໍ່ໄດ້ແກ້ໄຂມາດົນນານ.

ທີ່ມາ: CBS News (Kerry Breen)

By Vicky Stavropoulou

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