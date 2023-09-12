DNA Breakthrough ແກ້ໄຂກໍລະນີເຢັນອາຍຸຫຼາຍທົດສະວັດ, ນໍາໄປສູ່ການກ່າວຫາການຄາດຕະກໍາ

ການລະເມີດ DNA ໄດ້ນໍາໄປສູ່ການແກ້ໄຂກໍລະນີທີ່ເປັນຫວັດທີ່ຍັງຄົງບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂມາເປັນເວລາຫລາຍສິບປີ. ໃນເດືອນພະຈິກ 1994, Robin Lawrence ໄດ້ຖືກພົບເຫັນຖືກແທງຕາຍພາຍໃນເຮືອນຂອງນາງໃນ Springfield, Virginia. ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນໄດ້ເກັບກຳຫຼັກຖານທາງດ້ານວິຊາການຈາກສະຖານທີ່ເກີດອາຊະຍາກຳທີ່ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າມີຄວາມສຳຄັນໃນການແກ້ໄຂຄະດີ.
ຫຼັກຖານ DNA ທີ່ເກັບກໍາໃນເວລານັ້ນບໍ່ກົງກັບແຫຼ່ງໃດໆໃນຖານຂໍ້ມູນຂອງຕໍາຫຼວດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນປີ 2019, DNA ໄດ້ຖືກສົ່ງໃຫ້ບໍລິສັດທົດສອບ DNA ໃນ Virginia. ການນໍາໃຊ້ DNA, ບໍລິສັດໄດ້ພັດທະນາໂປຣໄຟລ໌ແລະເລີ່ມຄົ້ນຫາຖານຂໍ້ມູນ genealogical, ໃນທີ່ສຸດກໍ່ນໍາພານັກສືບໄປຫາຜູ້ຕ້ອງສົງໄສທີ່ມີຊື່ວ່າ Steven Smerk.
ເພື່ອຢືນຢັນຕົວຕົນຂອງ Smerk ຕື່ມອີກ, ຕໍາຫຼວດໄດ້ນໍາໃຊ້ຮູບແຕ້ມແບບປະສົມປະສານດິຈິຕອນໂດຍອີງໃສ່ເທກໂນໂລຍີ DNA ທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ Parabon NanoLabs. ໂດຍການປຽບທຽບຮູບແຕ້ມເຫຼົ່ານີ້ກັບຮູບພາບຂອງ Smerk ໃນໄວຫນຸ່ມ, ນັກສືບສາມາດສ້າງການແຂ່ງຂັນໄດ້.
ນັກສືບໄດ້ເດີນທາງໄປນິວຢອກ, ເວົ້າກັບ Smerk, ແລະເກັບກໍາຕົວຢ່າງ DNA. ເມື່ອອອກໄປ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ Smerk ກັບນາມບັດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນບໍ່ດົນ, Smerk ໄດ້ໂທຫານັກສືບແລະສາລະພາບອາຊະຍາກໍາ. ຫຼັງຈາກນັ້ນລາວໄດ້ໄປຫາສະຖານີຕໍາຫຼວດທ້ອງຖິ່ນແລະຍອມຈໍານົນຕົນເອງ.
ອີງຕາມຫົວຫນ້າ Kevin Davis ຂອງພະແນກຕໍາຫຼວດເມືອງ Fairfax, Smerk ໄດ້ສາລະພາບຢ່າງເຕັມທີ່, ສະຫນອງລາຍລະອຽດພຽງພໍເພື່ອຢືນຢັນການຄົ້ນຄວ້າ genealogy ຂອງພັນທຸກໍາ. Davis ເນັ້ນໜັກວ່າ ອາດຊະຍາກຳດັ່ງກ່າວເປັນການກະທຳແບບບັງເອີນ, ບໍ່ມີການພົວພັນລະຫວ່າງ Smerk ກັບ Lawrence. Smerk ບໍ່ມີປະຫວັດຄະດີອາຍາມາກ່ອນແລະນີ້ແມ່ນການຈັບກຸມຄັ້ງທໍາອິດຂອງລາວ.
ຫຼັງຈາກການສືບສວນເກືອບສາມທົດສະວັດ, Smerk ໄດ້ຖືກຈັບກຸມແລະຈະຖືກສົ່ງອອກຈາກນິວຢອກໄປ Virginia ເພື່ອປະເຊີນກັບຂໍ້ກ່າວຫາການຄາດຕະກໍາລະດັບທີສອງ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ລະບຸອາດຊະຍາກຳທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນອີກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Smerk.
ບາດກ້າວບຸກທະລຸດັ່ງກ່າວເປັນຫຼັກຖານສະແດງເຖິງຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງເຕັກໂນໂລຊີ DNA ແລະການຄົ້ນຄວ້າສືບພັນເຊື້ອສາຍ, ສະຫນອງຄວາມຫວັງສໍາລັບການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງກໍລະນີເຢັນທີ່ບໍ່ໄດ້ແກ້ໄຂມາດົນນານ.
ທີ່ມາ: CBS News (Kerry Breen)