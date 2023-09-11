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Microsoft Paint ໄດ້ຮັບເຄື່ອງມືກໍາຈັດພື້ນຫລັງໃນ Windows 11

ByGabriel Botha

Sep 11, 2023
Microsoft Paint ໄດ້ຮັບເຄື່ອງມືກໍາຈັດພື້ນຫລັງໃນ Windows 11

Microsoft ໄດ້ປ່ອຍເວີຊັນອັບເດດຂອງແອັບ Paint ສໍາລັບ Windows 11 Insider builds, ແນະນໍາເຄື່ອງມືການກໍາຈັດພື້ນຫລັງໃຫມ່. ເທັກໂນໂລຢີຍັກໃຫຍ່ໄດ້ປະກາດການອັບເດດໃນ blog ສົດຂອງຕົນ, ໂດຍກ່າວວ່າ Paint ລຸ້ນລ້າສຸດປະກອບມີຄຸນສົມບັດທີ່ສາມາດເອົາພື້ນຫລັງອອກຈາກຮູບໃດ ໜຶ່ງ ພຽງແຕ່ກົດປຸ່ມ.

ເຄື່ອງ​ມື​ລົບ​ພື້ນ​ຫຼັງ​ສາ​ມາດ​ພົບ​ເຫັນ​ຢູ່​ໃນ​ພາກ "ຮູບ​ພາບ​" ຂອງ​ແຖບ​ເຄື່ອງ​ມື​, ຫມາຍ​ເປັນ​ປຸ່ມ "ເອົາ​ພື້ນ​ຫຼັງ​"​. ຜູ້​ໃຊ້​ສາ​ມາດ​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ເຄື່ອງ​ມື​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ​ກວດ​ສອບ​ຫົວ​ຂໍ້​ໃນ​ຮູບ​ພາບ​ຫຼື​ເລືອກ​ເອົາ​ພື້ນ​ທີ່​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຕ້ອງ​ການ​ທີ່​ຈະ​ເອົາ​ອອກ​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ​ໂດຍ​ນໍາ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ມື​ການ​ຄັດ​ເລືອກ​. ຄຸນສົມບັດນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດແກ້ໄຂ ແລະຈັດການຮູບພາບໃນແອັບ Paint ໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.

ສະບັບປັບປຸງຂອງ Paint, ທີ່ມີຊື່ວ່າ ເວີຊັ່ນ 11.2306.30.0, ປະຈຸບັນກຳລັງຈະອອກສູ່ Windows 11 Insiders ໃນຊ່ອງ Dev ແລະ Canary. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນຄາດວ່າຈະມີໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍທັງຫມົດໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້.

ກ່ອນທີ່ຈະປ່ອຍຕົວອັບເດດນີ້, Microsoft ເຄີຍໄດ້ອອກເວີຊັ່ນໃໝ່ໃນເມື່ອກ່ອນ (11.2306.28.0) ຂອງການອັບເດດດຽວກັນ, ເຊິ່ງລວມມີຂໍ້ບົກພ່ອງທີ່ປ້າຍໂຄສະນາຄວາມລັບຮົ່ວໄຫຼ. ບໍລິສັດໄດ້ແກ້ໄຂແລະແກ້ໄຂບັນຫານີ້ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, ຮັບປະກັນວ່າສະບັບຫລ້າສຸດແມ່ນບໍ່ມີແມງໄມ້.

ປະຈຸບັນ Microsoft ກໍາລັງທົດສອບເຄື່ອງມືກໍາຈັດພື້ນຫລັງກັບກຸ່ມ Windows Insiders ທີ່ເລືອກ ແລະກໍາລັງຊອກຫາຄໍາຄຶດຄໍາເຫັນຈາກຊຸມຊົນຢ່າງຈິງຈັງ. ຄໍາຕິຊົມນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດປັບປຸງເຄື່ອງມືຕື່ມອີກກ່ອນທີ່ຈະປ່ອຍອອກມາຢ່າງເປັນທາງການກັບຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍທັງຫມົດ.

ດ້ວຍການເພີ່ມໃຫມ່ນີ້, Microsoft ກໍາລັງເພີ່ມຄວາມສາມາດຂອງແອັບຯ Paint ແລະເຮັດໃຫ້ມັນເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍຂຶ້ນສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ Windows 11 ທີ່ເຮັດວຽກກັບຮູບພາບເລື້ອຍໆ. ເຄື່ອງມືກໍາຈັດພື້ນຫລັງເຮັດໃຫ້ຂະບວນການລຶບພື້ນຫລັງທີ່ບໍ່ຕ້ອງການອອກຈາກຮູບພາບງ່າຍຂຶ້ນ, ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດສ້າງຮູບພາບທີ່ມີລັກສະນະເປັນມືອາຊີບຫຼາຍຂຶ້ນພາຍໃນແອັບຯ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Microsoft Live Blog – Windows 11 Insider Builds
– Microsoft Paint Update – ເວີຊັ່ນ 11.2306.30.0

By Gabriel Botha

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