Microsoft Paint ໄດ້ຮັບເຄື່ອງມືກໍາຈັດພື້ນຫລັງໃນ Windows 11

Microsoft ໄດ້ປ່ອຍເວີຊັນອັບເດດຂອງແອັບ Paint ສໍາລັບ Windows 11 Insider builds, ແນະນໍາເຄື່ອງມືການກໍາຈັດພື້ນຫລັງໃຫມ່. ເທັກໂນໂລຢີຍັກໃຫຍ່ໄດ້ປະກາດການອັບເດດໃນ blog ສົດຂອງຕົນ, ໂດຍກ່າວວ່າ Paint ລຸ້ນລ້າສຸດປະກອບມີຄຸນສົມບັດທີ່ສາມາດເອົາພື້ນຫລັງອອກຈາກຮູບໃດ ໜຶ່ງ ພຽງແຕ່ກົດປຸ່ມ.
ເຄື່ອງມືລົບພື້ນຫຼັງສາມາດພົບເຫັນຢູ່ໃນພາກ "ຮູບພາບ" ຂອງແຖບເຄື່ອງມື, ຫມາຍເປັນປຸ່ມ "ເອົາພື້ນຫຼັງ". ຜູ້ໃຊ້ສາມາດປ່ອຍໃຫ້ເຄື່ອງມືອັດຕະໂນມັດກວດສອບຫົວຂໍ້ໃນຮູບພາບຫຼືເລືອກເອົາພື້ນທີ່ທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການທີ່ຈະເອົາອອກດ້ວຍຕົນເອງໂດຍນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄັດເລືອກ. ຄຸນສົມບັດນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດແກ້ໄຂ ແລະຈັດການຮູບພາບໃນແອັບ Paint ໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.
ສະບັບປັບປຸງຂອງ Paint, ທີ່ມີຊື່ວ່າ ເວີຊັ່ນ 11.2306.30.0, ປະຈຸບັນກຳລັງຈະອອກສູ່ Windows 11 Insiders ໃນຊ່ອງ Dev ແລະ Canary. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນຄາດວ່າຈະມີໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍທັງຫມົດໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້.
ກ່ອນທີ່ຈະປ່ອຍຕົວອັບເດດນີ້, Microsoft ເຄີຍໄດ້ອອກເວີຊັ່ນໃໝ່ໃນເມື່ອກ່ອນ (11.2306.28.0) ຂອງການອັບເດດດຽວກັນ, ເຊິ່ງລວມມີຂໍ້ບົກພ່ອງທີ່ປ້າຍໂຄສະນາຄວາມລັບຮົ່ວໄຫຼ. ບໍລິສັດໄດ້ແກ້ໄຂແລະແກ້ໄຂບັນຫານີ້ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, ຮັບປະກັນວ່າສະບັບຫລ້າສຸດແມ່ນບໍ່ມີແມງໄມ້.
ປະຈຸບັນ Microsoft ກໍາລັງທົດສອບເຄື່ອງມືກໍາຈັດພື້ນຫລັງກັບກຸ່ມ Windows Insiders ທີ່ເລືອກ ແລະກໍາລັງຊອກຫາຄໍາຄຶດຄໍາເຫັນຈາກຊຸມຊົນຢ່າງຈິງຈັງ. ຄໍາຕິຊົມນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດປັບປຸງເຄື່ອງມືຕື່ມອີກກ່ອນທີ່ຈະປ່ອຍອອກມາຢ່າງເປັນທາງການກັບຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍທັງຫມົດ.
ດ້ວຍການເພີ່ມໃຫມ່ນີ້, Microsoft ກໍາລັງເພີ່ມຄວາມສາມາດຂອງແອັບຯ Paint ແລະເຮັດໃຫ້ມັນເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍຂຶ້ນສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ Windows 11 ທີ່ເຮັດວຽກກັບຮູບພາບເລື້ອຍໆ. ເຄື່ອງມືກໍາຈັດພື້ນຫລັງເຮັດໃຫ້ຂະບວນການລຶບພື້ນຫລັງທີ່ບໍ່ຕ້ອງການອອກຈາກຮູບພາບງ່າຍຂຶ້ນ, ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດສ້າງຮູບພາບທີ່ມີລັກສະນະເປັນມືອາຊີບຫຼາຍຂຶ້ນພາຍໃນແອັບຯ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Microsoft Live Blog – Windows 11 Insider Builds
– Microsoft Paint Update – ເວີຊັ່ນ 11.2306.30.0