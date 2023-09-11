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Microsoft ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບ AI-Powered Live Wallpapers ສໍາລັບ Windows 11

ByVicky Stavropoulou

Sep 11, 2023
Microsoft ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບ AI-Powered Live Wallpapers ສໍາລັບ Windows 11

Microsoft ມີຂ່າວລືວ່າກໍາລັງພັດທະນາຮູບວໍເປເປີທີ່ມີຊີວິດຊີວາທີ່ໃຊ້ AI ສໍາລັບ Windows 11, ເຊິ່ງສາມາດປັບປຸງປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ໂດຍລວມ. ຮູບວໍເປເປີທີ່ມີຊີວິດເຫຼົ່ານີ້ຈະໃຊ້ເທກໂນໂລຍີ AI ເພື່ອປັບການຮັບຮູ້ຄວາມເລິກແລະສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ desktop ທີ່ມີການໂຕ້ຕອບຫຼາຍຂຶ້ນ. ຮູບວໍເປເປີຈະປາກົດວ່າ "ມີຊີວິດ" ຫຼາຍຂຶ້ນໂດຍການຍ້າຍຫຼືປ່ຽນເພື່ອຕອບສະຫນອງຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົວກະພິບຫຼືກິດຈະກໍາຂອງອຸປະກອນ.

ບົດລາຍງານແນະນໍາວ່າ Microsoft ອາດຈະແນະນໍາ "ຜົນກະທົບ parallax" ໃນການປັບປຸງທີ່ຈະມາເຖິງ, ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຮູບວໍເປເປີເຄື່ອນທີ່ຊ້າກວ່າເນື້ອໃນຢູ່ເທິງສຸດຂອງມັນ, ເພີ່ມຄວາມເລິກແລະຄວາມເລິກ. ຮູບວໍເປເປີທີ່ປັບປຸງ AI ເຫຼົ່ານີ້ຄາດວ່າຈະເຮັດວຽກໄດ້ດີກັບທັງສອງອຸປະກອນທີ່ສາມາດສໍາຜັດໄດ້ເຊັ່ນ: ແທັບເລັດແລະການເຄື່ອນໄຫວຫນູແບບດັ້ງເດີມ.

Microsoft ໄດ້ລົງທຶນຫຼາຍໃນເຕັກໂນໂລຢີ AI, ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຈາກການລວມ Bing Chat ເຂົ້າໃນຫນ້າທີ່ຄົ້ນຫາ Windows. ການນໍາສະເຫນີຮູບວໍເປເປີສົດແມ່ນອີກຕົວຢ່າງຫນຶ່ງຂອງຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງ Microsoft ທີ່ຈະລວມເອົາ AI ເຂົ້າໄປໃນຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຂົາ. ໃນຂະນະທີ່ຄຸນສົມບັດອາດຈະບໍ່ເຮັດວຽກໄດ້ຄ່ອງແຄ້ວໃນຮາດແວເກົ່າ, ມັນຄາດວ່າຈະໃຫ້ປະສົບການທີ່ລຽບງ່າຍ ແລະມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂຶ້ນໃນຄອມພິວເຕີໂນດບຸກ ຫຼືຄອມພິວເຕີຕັ້ງໂຕະລຸ້ນໃໝ່.

ຂ່າວນີ້ກົງກັບເຫດການທີ່ຈະມາເຖິງຂອງ Microsoft ໃນວັນທີ 21 ກັນຍາ, ບ່ອນທີ່ການອັບເດດສໍາລັບອຸປະກອນ Surface ແລະ Windows Copilot ຄາດວ່າຈະຖືກປະກາດ. ມັນຍັງຄົງເປັນທີ່ຈະເຫັນໄດ້ວ່າຄຸນສົມບັດຮູບວໍເປເປີທີ່ມີຊີວິດຊີວາທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍ AI ຈະຖືກລວມຢູ່ໃນຜະລິດຕະພັນທີ່ຈະມາເຖິງຫຼືເພີ່ມໃນພາຍຫຼັງໂດຍຜ່ານການປັບປຸງໃນອະນາຄົດ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Windows ຫຼ້າສຸດ

By Vicky Stavropoulou

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