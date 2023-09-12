ການປັບປຸງສະສົມ Windows 10 ອອກມາເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມປອດໄພ

ບໍ່ດົນມານີ້ Microsoft ໄດ້ເປີດຕົວສອງການປັບປຸງສະສົມ, KB5030211 ແລະ KB5030214, ສໍາລັບ Windows 10 ຮຸ່ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນລວມທັງ 22H2, 21H2, ແລະ 1809. ການປັບປຸງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຈໍາເປັນສໍາລັບການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ມີຢູ່ພາຍໃນລະບົບປະຕິບັດການແລະເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການອອກ Patch Tuesday ເດືອນກັນຍາ 2023.
ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການປັບປຸງເຫຼົ່ານີ້ຖືກຕິດຕັ້ງຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, Microsoft ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກມັນມີໃຫ້ສໍາລັບການຕິດຕັ້ງອັດຕະໂນມັດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜູ້ໃຊ້ຍັງສາມາດຕິດຕັ້ງການອັບເດດດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ໂດຍການເຂົ້າຫາພາກສ່ວນ Windows Update ໃນການຕັ້ງຄ່າ ແລະເລືອກ 'ກວດສອບການອັບເດດ'.
ການປັບປຸງເດືອນກັນຍາ KB5030211 ແນະນໍາສອງສາມລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນ. ປະການທໍາອິດ, ມັນປະກອບມີ app Windows Backup ໃຫມ່ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຈັດການກິດແລະໄຟລ໌ຂອງເຂົາເຈົ້າປະສິດທິພາບ, ສະເຫນີຄວາມສາມາດໃນການຟື້ນຕົວໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໃນເວລາຕໍ່ມາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການປັບປຸງນີ້ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການກວດຫາສະຖານທີ່ຂອງ Windows 10, ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີຂໍ້ມູນສະພາບອາກາດ, ຂ່າວ ແລະການຈະລາຈອນທີ່ຖືກຕ້ອງກວ່າ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, Microsoft ໄດ້ນໍາສະເຫນີປ້າຍການແຈ້ງເຕືອນສໍາລັບບັນຊີ Microsoft ໃນເມນູເລີ່ມຕົ້ນ, ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນໃນການເບິ່ງແລະຈັດການການແຈ້ງເຕືອນ. ການປັບປຸງນີ້ຍັງແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ່ຽນແປງເວລາປະຫຍັດແສງສະຫວ່າງໃນອິດສະລາແອນແລະແກ້ໄຂບັນຫາກັບປ່ອງຊອກຫາ.
ການແກ້ໄຂທີ່ສໍາຄັນອັນຫນຶ່ງໃນການປັບປຸງສະສົມເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການບໍລິການນະໂຍບາຍຂອງກຸ່ມ. ກ່ອນຫນ້ານີ້, ການບໍລິການຈະລໍຖ້າ 30 ວິນາທີເພື່ອໃຫ້ເຄືອຂ່າຍສາມາດໃຊ້ໄດ້, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຊັກຊ້າໃນການດໍາເນີນນະໂຍບາຍ. ດ້ວຍການອັບເດດຫຼ້າສຸດ, ບັນຫານີ້ໄດ້ຖືກແກ້ໄຂແລ້ວ, ຮັບປະກັນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍທີ່ຖືກຕ້ອງໂດຍບໍ່ມີການຊັກຊ້າທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ມີການແກ້ໄຂສໍາລັບບັນຫາ synchronization ການຕັ້ງຄ່າ. ກ່ອນຫນ້ານີ້, ເຖິງແມ່ນວ່າການປິດເປີດສໍາລັບການຊິງຄ໌ການຕັ້ງຄ່າໃນຫນ້າສໍາຮອງຂໍ້ມູນ Windows ໃນ app Settings, ການຕັ້ງຄ່າຈະບໍ່ synchronize ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ການປັບປຸງຫຼ້າສຸດແກ້ໄຂບັນຫານີ້, ປັບປຸງປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ໂດຍລວມ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການປັບປຸງສະສົມ Windows 10 ທີ່ປ່ອຍອອກມາເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, KB5030211 ແລະ KB5030214, ເອົາລັກສະນະໃຫມ່ໆຈໍານວນຫນຶ່ງແລະການແກ້ໄຂທີ່ສໍາຄັນໃຫ້ກັບລະບົບປະຕິບັດການ. ການປັບປຸງເຫຼົ່ານີ້ແກ້ໄຂຊ່ອງໂຫວ່ດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະປັບປຸງປະສິດທິພາບໂດຍລວມຂອງ Windows 10. ມັນແນະນໍາໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຕິດຕັ້ງການປັບປຸງເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຮັບປະກັນລະບົບຂອງເຂົາເຈົ້າຮັກສາຄວາມປອດໄພແລະເພີ່ມປະສິດທິພາບ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Microsoft
– ການຕັ້ງຄ່າ Windows Update