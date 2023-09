ຕອນແລງຢູ່ Rossi's: A Taste of Italy at Seasons Restaurant

ຮ້ານອາຫານຊີຊັນທີ່ຫຼູຫຼາຢູ່ທີ່ໂຮງແຮມ InterContinental ໃນ Ballsbridge, Dublin 4 ແມ່ນໃຫ້ປະສົບການການຮັບປະທານອາຫານອິຕາລຽນທີ່ໂດດເດັ່ນໃນເດືອນນີ້. ຫົວໜ້າພໍ່ຄົວ Alberto Rossi, ຊົມເຊີຍຈາກປະເທດອີຕາລີ, ເອົາຄວາມຊ່ຽວຊານ ແລະຄວາມຮັກຂອງລາວຕໍ່ກັບອາຫານອີຕາລີມາສູ່ເມນູ. ສະມາຊິກຂອງ The Irish Times Food & Drink Club ມີໂອກາດພິເສດທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາທີ່ເອີ້ນວ່າ "ຕອນແລງຢູ່ທີ່ Rossi's" ໃນວັນທີ 21 ກັນຍາເວລາ 6:30 ໂມງແລງ.

ກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວຈະມີເມນູລົດຊາດຫ້າຫຼັກສູດທີ່ໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈຈາກອາຫານອິຕາລີໃນພາກພື້ນ. ແຂກຈະເພີດເພີນກັບການເລືອກອັນຕິພາສຕີທີ່ໃຫ້ບໍລິການແບບຄອບຄົວ, ຕິດຕາມດ້ວຍ primi, ຫຼັກສູດຫຼັກ, ແລະຂອງຫວານ, ໂດຍມີທາງເລືອກໃນແຕ່ລະຫຼັກສູດ. ນອກ ເໜືອ ໄປຈາກອາຫານທີ່ສວຍງາມ, ເຄື່ອງດື່ມຕ້ອນຮັບ, ການຈັບຄູ່ເຫຼົ້າແວງ, ແລະຄັອກເທນຂອງຫວານຈະຖືກຮັບໃຊ້. Chef Rossi ຕົນເອງຈະນໍາສະເຫນີແຕ່ລະອາຫານ, ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດແລະສະພາບການຂອງມັນ.

ງານດັ່ງກ່າວແນ່ນອນຈະເປັນທີ່ນິຍົມ, ສະນັ້ນປີ້ມີຈໍານວນຈໍາກັດ. ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສາມາດຈອງສະຖານທີ່ຂອງພວກເຂົາໂດຍການຄລິກໃສ່ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສະຫນອງໃຫ້. ນີ້ສັນຍາວ່າຈະເປັນຕອນແລງທີ່ບໍ່ສາມາດລືມໄດ້ຂອງອາຫານອິຕາລຽນທີ່ແທ້ຈິງ, ເຮັດໃຫ້ພິເສດກວ່າໂດຍການສໍາພັດສ່ວນຕົວຂອງ Chef Rossi.

ຊະນະລາງວັນສຳລັບສະມາຊິກສະໂມສອນອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ

ສະມາຊິກຂອງ The Irish Times Food & Drink Club ມີໂອກາດຊະນະສອງລາງວັນທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອໃນເດືອນນີ້ໃນ Co Wicklow. ລາງວັນທີ 10 ລວມມີ XNUMX ເມນູລົດຊາດສຳລັບສອງຄົນຢູ່ຮ້ານອາຫານ The Strawberry Tree ທີ່ບ້ານ BrookLodge & Macreddin ໃນເມືອງ Aughrim, ຕິດຕາມດ້ວຍການພັກຄືນ. ລາງວັນທີສອງສະເໜີການພັກຄ້າງຄືນສໍາລັບສອງຄົນຢູ່ທີ່ The Sally Gap Bar & Brasserie ທີ່ໂຮງແຮມຫ້າດາວ Powerscourt Hotel Resort & Spa, ສໍາເລັດດ້ວຍອາຫານຄ່ໍາ ແລະອາຫານເຊົ້າສາມຄາບ. ບຸກຄົນທີ່ສົນໃຈສາມາດເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນໂດຍການຄລິກໃສ່ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສະຫນອງໃຫ້.

ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີກັບ Edel Troy, ຜູ້ຊະນະການພັກຄືນສໍາລັບສອງຄົນຢູ່ The Eccles Hotel & Spa ໃນ Glengarriff, Co Cork, ແລະ Gerry Murphy, ຜູ້ຊະນະຄ່ໍາສໍາລັບສີ່ຄົນໃນຮ້ານອາຫານ Neighborhood ໃນ Naas, Co Kildare. ຜູ້ໂຊກດີເຫຼົ່ານີ້ແນ່ນອນຈະເພີດເພີນໄປກັບປະສົບການການກິນອາຫານທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະໜ້າຊື່ນຊົມຢູ່ສະຖານທີ່ທີ່ມີຊື່ສຽງເຫຼົ່ານີ້.

ຂ່າວອາຫານ ແລະເຄື່ອງດື່ມເພີ່ມເຕີມ

ໃນວາລະສານໄອແລນ Times ໃນທ້າຍອາທິດນີ້, ພໍ່ຄົວ ແລະຮ້ານອາຫານ Sunil Ghai ແບ່ງປັນສູດອາຫານຈາກປຶ້ມປຸງອາຫານໃໝ່ຂອງລາວ, Spice Box: Easy, Everyday Indian Food. ວາລະສານດັ່ງກ່າວຍັງສະແດງບົດຄວາມໂດຍ Corinna Hardgrave, ຜູ້ທີ່ເຊື່ອວ່ານາງໄດ້ຄົ້ນພົບຜູ້ແຂ່ງຂັນດາວ Michelin ໃຫມ່ໃນເມືອງ Kilkenny. John Wilson ໄປຄົ້ນຫາເຫຼົ້າແວງ Bordeaux ໃນງົບປະມານ. ນອກຈາກນັ້ນ, Grainne O'Keefe ແລະ Lilly Higgins ສະຫນອງສູດສໍາລັບອາຫານດູໃບໄມ້ລົ່ນທີ່ຫນ້າພໍໃຈໃນວາລະສານ.

ສໍາລັບຂ່າວ, ຄຸນສົມບັດ, ແລະສູດອາຫານ ແລະເຄື່ອງດື່ມຫຼ້າສຸດ, ຢ່າລືມເຂົ້າໄປທີ່ irishtimes.com/food.

