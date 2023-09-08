ອັບເກຣດລົດຂອງທ່ານດ້ວຍຊຸດກ້ອງຫຼັງໄຮ້ສາຍ AUTO-VOX CS-2

ຖ້າເຈົ້າຕ້ອງການກ້ອງຫຼັງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະຕິດຕັ້ງງ່າຍສຳລັບລົດຂອງເຈົ້າ, ໃຫ້ເບິ່ງບໍ່ເກີນ AUTO-VOX CS-2. ລະບົບກ້ອງສຳຮອງແບບໄຮ້ສາຍນີ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ຟີດວິດີໂອສົດໆຈາກກ້ອງຫຼັງໂດຍກົງໄປຫາຈໍສະແດງຜົນ in-dash, ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນສໍາລັບທ່ານທີ່ຈະຂັບໄລ່ຍານພາຫະນະຂອງທ່ານໃນພື້ນທີ່ໃກ້ຊິດ ແລະປ້ອງກັນອຸປະຕິເຫດ.
AUTO-VOX CS-2 ມີຄຸນສົມບັດຫຼັກຫຼາຍຢ່າງທີ່ຕັ້ງມັນແຕກຕ່າງຈາກທາງເລືອກອື່ນໃນຕະຫຼາດ. ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, ມັນສະ ໜອງ ລະດັບການສົ່ງຜ່ານໄຮ້ສາຍເຖິງ 33 ຟຸດ, ຮັບປະກັນອາຫານວິດີໂອທີ່ຫມັ້ນຄົງແລະບໍ່ລົບກວນ. ກ້ອງຖ່າຍຮູບຕົວມັນເອງແມ່ນ IP68 ກັນນ້ໍາແລະຂີ້ຝຸ່ນ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນສະພາບອາກາດຕ່າງໆ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຈໍ LCD 4.3 ນິ້ວໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີສັນຍານດິຈິຕອນ, ຮັບປະກັນການສົ່ງຮູບພາບທີ່ຊັດເຈນແລະສອດຄ່ອງ.
ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ CS-2 ແມ່ນຄໍາແນະນໍາບ່ອນຈອດລົດທີ່ສາມາດປັບໄດ້, ເຊິ່ງສະແດງໂດຍກົງໃນຈໍສະແດງຜົນ. ຂໍ້ແນະນໍາເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍທ່ານໃນການຕັດສິນຢ່າງຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບໄລຍະທາງແລະຕໍາແຫນ່ງໃນຂະນະທີ່ບ່ອນຈອດລົດ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປະທະກັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກ້ອງຖ່າຍຮູບຍັງໃຫ້ມຸມເບິ່ງກວ້າງ 110°, ຮັບປະກັນວ່າທ່ານມີມຸມເບິ່ງທີ່ສົມບູນຂອງສິ່ງທີ່ຢູ່ທາງຫຼັງລົດຂອງທ່ານ. ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນສະພາບທີ່ມີແສງສະຫວ່າງຫນ້ອຍ, CS-2 ດີເລີດ, ຍ້ອນຄວາມສາມາດໃນການເບິ່ງເຫັນໃນຕອນກາງຄືນຂອງມັນ.
ການຕິດຕັ້ງ AUTO-VOX CS-2 ແມ່ນເປັນລົມ, ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີສາຍໄຟລະຫວ່າງກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ ຈໍພາບ. ພຽງແຕ່ຕິດກ້ອງຖ່າຍຮູບໃສ່ປ້າຍທະບຽນລົດທາງຫຼັງຂອງເຈົ້າຫຼືບ່ອນອື່ນທີ່ເໝາະສົມ, ແລະຕິດຈໍພາບໃສ່ກັບໜ້າປັດຫຼືແວ່ນຕາຂອງເຈົ້າໂດຍໃຊ້ຈອກດູດທີ່ມີມາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຂັບລົດເກັງ, SUV, ລົດບັນທຸກ, ຫຼື RV, CS-2 ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ຫຼາກຫຼາຍແລະສະດວກສໍາລັບການຍົກລະດັບຍານພາຫະນະຂອງທ່ານດ້ວຍກ້ອງຖ່າຍຮູບດ້ານຫຼັງ.
ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການແຈກຂອງລາງວັນ ແລະມີໂອກາດຊະນະ AUTO-VOX CS-2, ພຽງແຕ່ເຂົ້າຮ່ວມຜ່ານ widget RafflePress ຂ້າງລຸ່ມນີ້. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າການໃຫ້ລາງວັນນີ້ແມ່ນສະເພາະສຳລັບຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນປະເທດອັງກິດເທົ່ານັ້ນ. ໂຊກດີ!
ນິຍາມ:
– ກ້ອງຫຼັງລົດ: ກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນລົດທີ່ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ຊັດເຈນຂອງພື້ນທີ່ທາງຫລັງຂອງຍານພາຫະນະ, ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຂັບຂີ່ໃນເວລາປີ້ນຫຼືບ່ອນຈອດລົດ.
– IP68: ເປັນມາດຕະຖານສາກົນທີ່ຊີ້ບອກເຖິງລະດັບຂອງການປ້ອງກັນຂີ້ຝຸ່ນແລະນ້ໍາເຂົ້າ.
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