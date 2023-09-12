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ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

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ປ້າຍໂຄສະນາທາງດິຈິຕອລຂອງ Los Angeles Metro ປະເຊີນກັບການຄັດຄ້ານກ່ຽວກັບຄວາມກັງວົນດ້ານຄວາມປອດໄພຈະລາຈອນ

ByMampho Brescia

Sep 12, 2023
ປ້າຍໂຄສະນາທາງດິຈິຕອລຂອງ Los Angeles Metro ປະເຊີນກັບການຄັດຄ້ານກ່ຽວກັບຄວາມກັງວົນດ້ານຄວາມປອດໄພຈະລາຈອນ

Los Angeles Metro ກໍາລັງຊຸກຍູ້ແຜນການທີ່ຈະຕິດຕັ້ງປ້າຍໂຄສະນາສອງຫນ້າດິຈິຕອນ 49 ແຜ່ນ, ເຮັດໃຫ້ຈໍານວນປ້າຍໂຄສະນາດິຈິຕອນໃນທົ່ວເມືອງເປັນ 86. Metro ຄາດວ່າແຜນການ, ເອີ້ນວ່າເຄືອຂ່າຍການສື່ສານການຂົນສົ່ງ (TCN), ຈະສ້າງລາຍຮັບ 1 ຕື້ໂດລາ. ລາຍໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 30 ປີ. ໃນຂະນະທີ່ບາງສະພາການຄ້າທ້ອງຖິ່ນສະຫນັບສະຫນູນແຜນການ, ນັກເຄື່ອນໄຫວແລະກຸ່ມຊຸມຊົນມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມທາງສາຍຕາແລະຄວາມປອດໄພຂອງການຈະລາຈອນ.

ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຟັງ​ໂດຍ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ວາງ​ແຜນ​ນະ​ຄອນ Los Angeles ໃນ​ວັນ​ທີ 14 ກັນ​ຍາ, ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ໄປ​ເຖິງ​ສະ​ພາ​ນະ​ຄອນ. ປ້າຍໂຄສະນາຈະຖືກເຜີຍແຜ່ໄປທົ່ວເມືອງ, ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ປະເຊີນກັບທາງດ່ວນແລະບ່ອນອື່ນໆທີ່ປະເຊີນກັບຊຸມຊົນ. ໂຄງສ້າງຈະຢູ່ໃນລະດັບຄວາມສູງຈາກ 30 ຫາ 95 ຟຸດ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນສູງ 30 ຟຸດ.

Metro ໂຕ້ຖຽງວ່າໂຄງການຈະມີຜົນປະໂຫຍດສາທາລະນະ, ລວມທັງການຈອງເວລາສໍາລັບການສົ່ງຂໍ້ຄວາມສຸກເສີນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການສຶກສາທີ່ດໍາເນີນໂດຍສະຖາບັນເຊັ່ນມະຫາວິທະຍາໄລ Alabama ຢູ່ Birmingham ແລະ Federal Bureau of Transportation Statistics ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າປ້າຍໂຄສະນາດິຈິຕອນສາມາດເພີ່ມອັດຕາອຸປະຕິເຫດແລະລົບກວນຜູ້ຂັບຂີ່. ການປະກົດຕົວຂອງປ້າຍໂຄສະນາດິຈິຕອນໃນ Florida ແລະ Alabama ເພີ່ມຂຶ້ນອັດຕາອຸປະຕິເຫດໂດຍ 25% ແລະ 29% ຕາມລໍາດັບ.

ນະຄອນພາກໃຕ້ຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍອື່ນໆ, ລວມທັງ La Mesa, ຍັງໄດ້ພິຈາລະນາການສະເຫນີປ້າຍໂຄສະນາດິຈິຕອນແຕ່ປະຕິເສດພວກເຂົາຍ້ອນຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການລົບກວນຜູ້ຂັບຂີ່. ຂໍ້ຄວນລະວັງດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງ Metro ໃນການອະນຸຍາດໃຫ້ຮູບພາບປ້າຍໂຄສະນາປ່ຽນແປງທຸກໆ XNUMX ວິນາທີແມ່ນເຫັນວ່າບໍ່ພຽງພໍເມື່ອທຽບໃສ່ກັບເມືອງ ແລະລັດອື່ນໆ ທີ່ຮູບພາບມີການປ່ຽນແປງທຸກໆສີ່ຫາສິບວິນາທີ.

ຝ່າຍຄ້ານໂຕ້ແຍ້ງວ່າປ້າຍໂຄສະນາດິຈິຕອນຈະປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ໄພອັນຕະລາຍໃນຕົວເມືອງ, ລົບກວນຜູ້ຂັບຂີ່, ແລະຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ຂັບຂີ່. ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ສະພາ​ນະຄອນ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຄັດຄ້ານ​ໂຄງການ​ດັ່ງກ່າວ.

ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ນໍາທຸລະກິດບາງຄົນສະຫນັບສະຫນູນການສະເຫນີປ້າຍໂຄສະນາດິຈິຕອນ, ກຸ່ມຊຸມຊົນ, ສະພາບ້ານ, ແລະນັກເຄື່ອນໄຫວກໍາລັງຢືນຕໍ່ຕ້ານມັນ. ພວກເຂົາເຈົ້າເຊື່ອວ່າລາຍຮັບທີ່ມາຈາກປ້າຍໂຄສະນາດິຈິຕອນບໍ່ໄດ້ເກີນຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມທາງສາຍຕາແລະຄວາມປອດໄພຂອງການຈະລາຈອນຂອງເມືອງ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
"ນັກເຄື່ອນໄຫວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຕິເສດແຜນການປ້າຍໂຄສະນາດິຈິຕອນ" - Streetsblog Los Angeles
"ປ້າຍໂຄສະນາດິຈິຕອນທີ່ຕິດຕັ້ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມປອດໄພການຈະລາຈອນ" - ມະຫາວິທະຍາໄລ Alabama ຢູ່ Birmingham ໂຄງການວິສະວະກໍາການຂົນສົ່ງ

By Mampho Brescia

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