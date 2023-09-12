ປ້າຍໂຄສະນາທາງດິຈິຕອລຂອງ Los Angeles Metro ປະເຊີນກັບການຄັດຄ້ານກ່ຽວກັບຄວາມກັງວົນດ້ານຄວາມປອດໄພຈະລາຈອນ

Los Angeles Metro ກໍາລັງຊຸກຍູ້ແຜນການທີ່ຈະຕິດຕັ້ງປ້າຍໂຄສະນາສອງຫນ້າດິຈິຕອນ 49 ແຜ່ນ, ເຮັດໃຫ້ຈໍານວນປ້າຍໂຄສະນາດິຈິຕອນໃນທົ່ວເມືອງເປັນ 86. Metro ຄາດວ່າແຜນການ, ເອີ້ນວ່າເຄືອຂ່າຍການສື່ສານການຂົນສົ່ງ (TCN), ຈະສ້າງລາຍຮັບ 1 ຕື້ໂດລາ. ລາຍໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 30 ປີ. ໃນຂະນະທີ່ບາງສະພາການຄ້າທ້ອງຖິ່ນສະຫນັບສະຫນູນແຜນການ, ນັກເຄື່ອນໄຫວແລະກຸ່ມຊຸມຊົນມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມທາງສາຍຕາແລະຄວາມປອດໄພຂອງການຈະລາຈອນ.
ຂໍ້ສະເໜີດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ຮັບຟັງໂດຍຄະນະກຳມະການວາງແຜນນະຄອນ Los Angeles ໃນວັນທີ 14 ກັນຍາ, ກ່ອນທີ່ຈະໄປເຖິງສະພານະຄອນ. ປ້າຍໂຄສະນາຈະຖືກເຜີຍແຜ່ໄປທົ່ວເມືອງ, ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ປະເຊີນກັບທາງດ່ວນແລະບ່ອນອື່ນໆທີ່ປະເຊີນກັບຊຸມຊົນ. ໂຄງສ້າງຈະຢູ່ໃນລະດັບຄວາມສູງຈາກ 30 ຫາ 95 ຟຸດ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນສູງ 30 ຟຸດ.
Metro ໂຕ້ຖຽງວ່າໂຄງການຈະມີຜົນປະໂຫຍດສາທາລະນະ, ລວມທັງການຈອງເວລາສໍາລັບການສົ່ງຂໍ້ຄວາມສຸກເສີນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການສຶກສາທີ່ດໍາເນີນໂດຍສະຖາບັນເຊັ່ນມະຫາວິທະຍາໄລ Alabama ຢູ່ Birmingham ແລະ Federal Bureau of Transportation Statistics ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າປ້າຍໂຄສະນາດິຈິຕອນສາມາດເພີ່ມອັດຕາອຸປະຕິເຫດແລະລົບກວນຜູ້ຂັບຂີ່. ການປະກົດຕົວຂອງປ້າຍໂຄສະນາດິຈິຕອນໃນ Florida ແລະ Alabama ເພີ່ມຂຶ້ນອັດຕາອຸປະຕິເຫດໂດຍ 25% ແລະ 29% ຕາມລໍາດັບ.
ນະຄອນພາກໃຕ້ຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍອື່ນໆ, ລວມທັງ La Mesa, ຍັງໄດ້ພິຈາລະນາການສະເຫນີປ້າຍໂຄສະນາດິຈິຕອນແຕ່ປະຕິເສດພວກເຂົາຍ້ອນຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການລົບກວນຜູ້ຂັບຂີ່. ຂໍ້ຄວນລະວັງດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງ Metro ໃນການອະນຸຍາດໃຫ້ຮູບພາບປ້າຍໂຄສະນາປ່ຽນແປງທຸກໆ XNUMX ວິນາທີແມ່ນເຫັນວ່າບໍ່ພຽງພໍເມື່ອທຽບໃສ່ກັບເມືອງ ແລະລັດອື່ນໆ ທີ່ຮູບພາບມີການປ່ຽນແປງທຸກໆສີ່ຫາສິບວິນາທີ.
ຝ່າຍຄ້ານໂຕ້ແຍ້ງວ່າປ້າຍໂຄສະນາດິຈິຕອນຈະປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ໄພອັນຕະລາຍໃນຕົວເມືອງ, ລົບກວນຜູ້ຂັບຂີ່, ແລະຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ຂັບຂີ່. ເຂົາເຈົ້າຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະພານະຄອນລົງຄະແນນສຽງຄັດຄ້ານໂຄງການດັ່ງກ່າວ.
ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ນໍາທຸລະກິດບາງຄົນສະຫນັບສະຫນູນການສະເຫນີປ້າຍໂຄສະນາດິຈິຕອນ, ກຸ່ມຊຸມຊົນ, ສະພາບ້ານ, ແລະນັກເຄື່ອນໄຫວກໍາລັງຢືນຕໍ່ຕ້ານມັນ. ພວກເຂົາເຈົ້າເຊື່ອວ່າລາຍຮັບທີ່ມາຈາກປ້າຍໂຄສະນາດິຈິຕອນບໍ່ໄດ້ເກີນຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມທາງສາຍຕາແລະຄວາມປອດໄພຂອງການຈະລາຈອນຂອງເມືອງ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
"ນັກເຄື່ອນໄຫວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຕິເສດແຜນການປ້າຍໂຄສະນາດິຈິຕອນ" - Streetsblog Los Angeles
"ປ້າຍໂຄສະນາດິຈິຕອນທີ່ຕິດຕັ້ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມປອດໄພການຈະລາຈອນ" - ມະຫາວິທະຍາໄລ Alabama ຢູ່ Birmingham ໂຄງການວິສະວະກໍາການຂົນສົ່ງ