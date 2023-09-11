Wi-Fi 7: ເຕັກໂນໂລຊີໄຮ້ສາຍລຸ້ນຕໍ່ໄປ

ດ້ວຍໂລກເຕັກໂນໂລຊີທີ່ມີການພັດທະນາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ຄວາມກ້າວໜ້າຕໍ່ໄປໃນການເຊື່ອມຕໍ່ໄຮ້ສາຍແມ່ນຢູ່ອ້ອມຮອບທຸກມຸມ. ຂໍແນະນຳ Wi-Fi 7, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ IEEE 802.11be, ມາດຕະຖານໃໝ່ທີ່ກຳນົດໄວ້ເພື່ອກຳນົດຂອບເຂດຂອງຄວາມໄວ, ປະສິດທິພາບ, ແລະຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃນການເຊື່ອມຕໍ່ຄືນໃໝ່.
Wi-Fi 7 ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນອີກບາດກ້າວທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນເຕັກໂນໂລຊີໄຮ້ສາຍ; ມັນສັນຍາວ່າຈະມີການປັບປຸງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຫຼາຍກວ່າລຸ້ນກ່ອນໜ້າຂອງມັນ. ມັນຄາດວ່າຈະໃຫ້ຄວາມໄວສູງເຖິງ 46,120 Mbps, ເຊິ່ງໄວກວ່າ Wi-Fi 6 ແລະ 6E ຫຼາຍກວ່າສີ່ເທົ່າ. ການເພີ່ມຄວາມໄວອັນສຳຄັນນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການຖ່າຍທອດວິດີໂອຄຸນນະພາບສູງ, ການຫຼິ້ນເກມໃນຄລາວແບບບໍ່ມີຮອຍຕໍ່ ແລະຮອງຮັບຢ່າງແຂງແຮງສຳລັບແອັບພລິເຄຊັນທີ່ເພີ່ມ ແລະສະເໝືອນຈິງ.
ນອກເໜືອໄປຈາກຄວາມໄວແລ້ວ, Wi-Fi 7 ໄດ້ຖືກອອກແບບດ້ວຍຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງເພື່ອຕ້ານກັບຄວາມລ່າຊ້າ, ຄວາມອາດສາມາດເສີມ ແລະເພີ່ມຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະປະສິດທິພາບ. ມັນສະຫນັບສະຫນູນຊ່ອງທາງທີ່ກວ້າງກວ່າ, ມີຊ່ອງກວ້າງເຖິງ 320 MHz, ສະຫນອງແບນວິດຫຼາຍຂຶ້ນສໍາລັບການສົ່ງຂໍ້ມູນໄວຂຶ້ນ. ມັນຍັງແນະນໍາວິທີການເຂົ້າລະຫັດໃຫມ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ 4K-QAM, ເຊິ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບການເຂົ້າລະຫັດຂອງຂໍ້ມູນ 12 bits ຕໍ່ສັນຍາລັກທີ່ສົ່ງຜ່ານທາງວິທະຍຸ, ເມື່ອທຽບກັບ 10 bits ໃນ Wi-Fi 6. ການປັບປຸງນີ້ຢ່າງດຽວປະກອບສ່ວນກັບການປັບປຸງຄວາມໄວ 1.2x. .
ຫນຶ່ງໃນການປັບປຸງທີ່ສໍາຄັນໃນ Wi-Fi 7 ແມ່ນການແນະນໍາການດໍາເນີນງານຫຼາຍເຊື່ອມຕໍ່ (MLO), ເຊິ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ອຸປະກອນແລ່ນຫຼາຍຊ່ອງທາງໃນເວລາດຽວກັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າໃນທົ່ວແຖບຄວາມຖີ່ຫຼາຍ. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າຄວາມໄວທີ່ດີຂຶ້ນ, ຄວາມຢືດຢຸ່ນຕໍ່າກວ່າ, ແລະຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືທີ່ດີຂຶ້ນເມື່ອປຽບທຽບກັບມາດຕະຖານ Wi-Fi ເກົ່າທີ່ຕ້ອງປ່ຽນລະຫວ່າງແຖບເທື່ອລະອັນດ້ວຍຕົນເອງ.
Wi-Fi 7 ຍັງແກ້ໄຂບັນຫາທົ່ວໄປເຊັ່ນ: ຄວາມແອອັດແລະການລົບກວນ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະສໍາລັບສະຖານທີ່ຂະຫນາດໃຫຍ່ຫຼືວິສາຫະກິດທີ່ມີການຈັດອຸປະກອນທີ່ຫນາແຫນ້ນ. ມັນມີຈຸດປະສົງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປະຕິບັດການ latency ໃນກໍລະນີຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ, ສະຫນອງປະສົບການທີ່ລຽບງ່າຍສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຕ້ອງການເຊັ່ນ: augmented ແລະ virtual reality.
ໃນຂະນະທີ່ Wi-Fi 7 ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ບາງອຸປະກອນມີຢູ່ໃນຕະຫຼາດແລ້ວ, ສະເຫນີໃຫ້ເຫັນເຖິງອະນາຄົດຂອງເຕັກໂນໂລຊີໄຮ້ສາຍ. ການເປີດຕົວຂອງເລົາເຕີ Wi-Fi 7, ໂທລະສັບ ແລະແລັບທັອບທີ່ຫຼາກຫຼາຍແມ່ນຄາດວ່າຈະເປັນທ້າຍປີ 2023 ຫຼືຕົ້ນປີ 2024. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນປະເທດທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ອະນຸມັດອຸປະກອນເຄືອຂ່າຍ 6 GHz ອາດຕ້ອງລໍຖ້າດົນກວ່ານີ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ: IEEE, Hackaday