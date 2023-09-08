ເປັນຫຍັງຄວາມສຳພັນຈຶ່ງລົ້ມເຫລວ: ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຮູບແບບການຕິດຄັດ ແລະການສື່ສານ

ໃນສາຍພົວພັນ, ການປະນີປະນອມ, ຄວາມເຂົ້າໃຈ, ການສື່ສານ, ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ, ແລະຄວາມສັດຊື່ແມ່ນຈໍາເປັນສໍາລັບການສ້າງພື້ນທີ່ທີ່ມີສຸຂະພາບດີສໍາລັບຄວາມໃກ້ຊິດ, ການຂະຫຍາຍຕົວ, ແລະຄວາມສຸກ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມສໍາເລັດຂອງຄວາມສໍາພັນແມ່ນມີອິດທິພົນຫຼາຍໂດຍຮູບແບບການຕິດ.
ຮູບແບບການຕິດພັນໝາຍເຖິງວິທີການທີ່ບຸກຄົນພົວພັນກັບຜູ້ອື່ນໃນຄວາມສຳພັນທີ່ສະໜິດສະໜົມ, ເຊິ່ງມີອິດທິພົນຈາກຄຸນຄ່າຂອງຕົນເອງ ແລະ ຄວາມໄວ້ວາງໃຈລະຫວ່າງບຸກຄົນ. Therapist Jordan Dann ອະທິບາຍວ່າຮູບແບບການຕິດຄັດເຫຼົ່ານີ້, ຄຽງຄູ່ກັບຍຸດທະສາດການຮຽນຮູ້ໃນໄວເດັກເພື່ອປົກປ້ອງຕົນເອງ, ຮູບຮ່າງວິທີການປະຊາຊົນເຊື່ອມຕໍ່, ຕໍ່ສູ້, ພຶດຕິກໍາ, ແລະຕອບສະຫນອງໃນສາຍພົວພັນ.
ມີຫຼາຍເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງຄວາມສໍາພັນລົ້ມເຫລວ, ດັ່ງທີ່ແບ່ງປັນໂດຍ Jordan Dann.
ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, ຄວາມຄາດຫວັງທີ່ແຕກຕ່າງກັນກ່ຽວກັບຮູບແບບການຕິດຄັດສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດແລະຄວາມຂັດແຍ້ງ. ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະມີການສົນທະນາກ່ຽວກັບຮູບແບບການຕິດຄັດຂອງບຸກຄົນໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງຄວາມ ສຳ ພັນເພື່ອເຂົ້າໃຈວິທີການ ນຳ ທາງແລະເຮັດໃຫ້ສິ່ງຕ່າງໆເຮັດວຽກ.
ການບາດເຈັບທີ່ຕິດຂັດທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຍັງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນນະໂຍບາຍດ້ານຄວາມສໍາພັນ. ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະຮັບຮູ້ປະຫວັດການຕິດຄັດຂອງຄົນເຮົາຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າຮູບແບບການຕິດຄັດໄດ້ພັດທະນາແນວໃດ. ປະສົບການທີ່ຜ່ານມາແລະການລ້ຽງດູສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຄວາມສໍາພັນ, ແລະການຮັບຮູ້ສິ່ງນີ້ສາມາດນໍາໄປສູ່ຄວາມເຂົ້າໃຈແລະການເຕີບໂຕທີ່ດີຂຶ້ນ.
ຄວາມລົ້ມເຫລວໃນການສື່ສານຄວາມແຕກຕ່າງແມ່ນອີກເຫດຜົນຫນຶ່ງທີ່ຄວາມສໍາພັນສາມາດລົ້ມລົງ. ການຂັດແຍ້ງແລະການໂຕ້ຖຽງສາມາດມີສຸຂະພາບດີໃນຄວາມສໍາພັນ, ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາອະນຸຍາດໃຫ້ຄູ່ຮ່ວມງານເຂົ້າໃຈທັດສະນະຂອງກັນແລະກັນໄດ້ດີຂຶ້ນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຖ້າຜູ້ເບິ່ງແຍງໃນການລ້ຽງດູຂອງພວກເຮົາລົ້ມເຫລວໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂອງພວກເຂົາ, ພວກເຮົາອາດຈະພະຍາຍາມຕິດຕໍ່ສື່ສານຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃນຄວາມສໍາພັນຂອງພວກເຮົາເຊັ່ນກັນ.
ສຸດທ້າຍ, ຄວາມລົ້ມເຫລວໃນການພັດທະນາພັນທະບັດທີ່ປອດໄພປະກອບສ່ວນກັບຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຄວາມສໍາພັນ. ການປ່ຽນຈຸດສຸມໄປສູ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນສໍາລັບຄວາມປອດໄພທາງດ້ານຈິດໃຈສາມາດສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄວາມໄວ້ວາງໃຈແລະສ້າງຄວາມຜູກພັນທີ່ປອດໄພພາຍໃນຄວາມສໍາພັນ.
ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບປັດໃຈເຫຼົ່ານີ້ແລະຮູ້ເຖິງຮູບແບບການຍຶດຫມັ້ນຂອງຕົນເອງແລະຄູ່ນອນຂອງພວກເຂົາແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ຄວາມສໍາພັນທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ. ໂດຍການແກ້ໄຂການບາດເຈັບທີ່ຕິດພັນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ, ການສື່ສານຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ແລະຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງການພັດທະນາຄວາມຜູກພັນທີ່ປອດໄພ, ຄູ່ຜົວເມຍສາມາດສ້າງຄວາມສໍາພັນທີ່ມີສຸຂະພາບດີແລະສົມບູນແບບ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Therapist Jordan Dann
- ເວລາ Hindustan