ຫຸ້ນ Apple ປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍດ້ານເຕັກນິກທ່າມກາງຄວາມວຸ້ນວາຍຂອງຕະຫຼາດ

Apple (AAPL) ໄດ້ປະສົບກັບການຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນລາຄາຫຼັກຊັບຂອງຕົນ, ສູນເສຍຫຼາຍກວ່າ 6% ໃນສອງມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງເປັນການຫຼຸດລົງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນຮອບ 10 ເດືອນ. ນີ້ໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ການສູນເສຍທຶນຕະຫຼາດປະມານ 200 ຕື້ໂດລາຕັ້ງແຕ່ວັນຈັນ. ການຫຼຸດລົງຂອງລາຄາຫຼັກຊັບແມ່ນກົງກັບລາຍງານຂອງເຈົ້າຫນ້າທີ່ຈີນທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພະນັກງານຂອງລັດຖະບານຢຸດການໃຊ້ໂທລະສັບ Apple. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບັນຫາໃນປະຈຸບັນທີ່ Apple ກໍາລັງປະເຊີນແມ່ນບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜະລິດຕະພັນຫຼືການບໍລິການ, ແຕ່ແທນທີ່ຈະເປັນຕາຕະລາງຫຼັກຊັບຂອງຕົນ.
ຫນຶ່ງເດືອນກ່ອນຫນ້ານີ້, ຫຼັກຊັບຂອງ Apple ໄດ້ບັນລຸລະດັບສູງຕະຫຼອດເວລາ, ເຊິ່ງຕິດຕາມມາດ້ວຍການຕົກຕໍ່າລົງຢ່າງຫນັກແຫນ້ນ, ເຊິ່ງບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ. ແນວໂນ້ມປະຫວັດສາດຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມອ່ອນແອໃນຫຼັກຊັບຂອງ Apple ອາດຈະຍັງຄົງຢູ່ຢ່າງຫນ້ອຍຫນຶ່ງເດືອນ. ເຖິງວ່າຮຸ້ນດັ່ງກ່າວໄດ້ປະສົບກັບການຫຼຸດລົງໃນເຄິ່ງທ້າຍຂອງເດືອນສິງຫາ, ການຫຼຸດລົງທີ່ຜ່ານມາໄດ້ລົບຜົນກໍາໄລສ່ວນໃຫຍ່, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຫຼັກຊັບຢູ່ໃກ້ກັບລະດັບຕໍ່າສຸດຫຼາຍເດືອນ.
ນັກວິເຄາະໄດ້ສະແດງທັດສະນະທາງລົບຕໍ່ຫຼັກຊັບ Apple, ໂດຍສະເພາະນໍາໄປສູ່ເຫດການເປີດຕົວ iPhone 15. ມັນໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນວ່າຫຼັກຊັບຂອງ Apple ປົກກະຕິຈະລຸກຂຶ້ນກ່ອນເຫດການດັ່ງກ່າວແຕ່ກໍ່ປະສົບກັບການຂາຍອອກຫຼັງຈາກນັ້ນ. ຂໍ້ມູນປະຫວັດສາດທີ່ກວມເອົາສີ່ທົດສະວັດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເດືອນກັນຍາເປັນເດືອນທີ່ທ້າທາຍສໍາລັບຫຼັກຊັບ Apple, ແລະໃນ 10 ຂອງ 12 ປີທີ່ຜ່ານມາ, ຫຼັກຊັບໄດ້ສົ່ງຜົນຕອບແທນທາງລົບຫຼັງຈາກການເປີດຕົວ iPhone.
ເຖິງວ່າຈະມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງໂດຍລວມ, ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ສັງເກດວ່າເດືອນຕຸລາເປັນເດືອນທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນປະຫວັດສາດສໍາລັບຫຼັກຊັບ Apple. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ປີນີ້ໄດ້ devied ຈາກຮູບແບບນັ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພຶດຕິກໍາປ້ອງກັນຂອງ Apple ໃນຕະຫຼາດໄດ້ປະກອບສ່ວນກັບຄວາມກັງວົນຂອງນັກລົງທຶນ. ໃນຂະນະທີ່ຫຼັກຊັບໄດ້ເຫັນການເພີ່ມຂຶ້ນ 35% ໃນປີນີ້, ມັນຈືດໆເມື່ອປຽບທຽບກັບຜົນຕອບແທນຂອງບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີອື່ນໆເຊັ່ນ Nvidia (210%) ແລະ Meta Platforms (150%).
ໃນປັດຈຸບັນ Apple ກໍາລັງປະເຊີນກັບສາມໄຕມາດຕິດຕໍ່ກັນຂອງການເຕີບໂຕຂອງລາຍໄດ້ຈາກປີຕໍ່ປີທີ່ຫຼຸດລົງ. ນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ນັກວິເຄາະແຕ້ມການປຽບທຽບກັບ IBM, ຍັກໃຫຍ່ເຕັກໂນໂລຢີອື່ນທີ່ປະສົບກັບການຫຼຸດລົງຂອງລາຄາຫຼັກຊັບຫຼັງຈາກໄລຍະເວລາຂອງການປະຕິບັດທາງດ້ານການເງິນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນແມ່ນວ່າ Apple ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ການເຕີບໂຕຂອງລາຍໄດ້ເພື່ອຮັກສາມູນຄ່າຫຼັກຊັບຂອງຕົນເປັນບໍລິສັດທີ່ເຕີບໂຕ.
ເບິ່ງໄປຂ້າງຫນ້າ, JPMorgan ແນະນໍາວ່າຖ້າທ່າອ່ຽງໃນປະຈຸບັນຍັງສືບຕໍ່, ນັກລົງທຶນອາດຈະຂາຍຫຼັກຊັບ Apple ພາຍຫຼັງເຫດການ iPhone ແລະປ່ຽນເສັ້ນທາງການລົງທຶນຂອງພວກເຂົາໄປຫາບໍລິສັດເຊັ່ນ Meta, Microsoft, ແລະ Nvidia, ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນທາງເລືອກອັນດັບຫນຶ່ງໂດຍນັກວິເຄາະ JPMorgan.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Yahoo Finance