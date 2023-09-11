Apple Watch Ultra: ມັນແມ່ນໃຜແທ້ໆ?

Apple Watch Ultra ໄດ້ຖືກວາງຂາຍເປັນ smartwatch ສໍາລັບນັກຜະຈົນໄພ, ແຕ່ຫຼັງຈາກໃຊ້ມັນເປັນເວລາຫນຶ່ງປີ, ມັນຍັງບໍ່ຊັດເຈນວ່າຜູ້ຊົມທີ່ແທ້ຈິງຂອງມັນແມ່ນໃຜ. ໃນຂະນະທີ່ Ultra ມີຄຸນສົມບັດຄ້າຍຄືກໍລະນີ titanium, ການຕໍ່ຕ້ານນ້ໍາ, ແລະຄວາມສາມາດໃນການດໍານ້ໍາ, ມັນຫຼຸດລົງເປັນຄູ່ແຂ່ງ Garmin ເມື່ອເວົ້າເຖິງຄວາມປອດໄພຂອງການຍ່າງປ່າແລະກໍລະນີການນໍາໃຊ້ດ້ານວິຊາການ. ແທນທີ່ຈະ, ຄຸນສົມບັດການອອກກໍາລັງກາຍຂອງມັນແມ່ນ ເໝາະ ສົມກວ່າ ສຳ ລັບນັກຜະຈົນໄພນອກເວລາແລະນັກຮົບໃນທ້າຍອາທິດ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເບິ່ງຄືວ່າຜູ້ທີ່ເຫມາະສົມກັບຄໍາອະທິບາຍນີ້ບໍ່ສົນໃຈ Ultra. ຫຼັກຖານອັນຫຍໍ້ທໍ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມຮູ້ດ້ານເຕັກໂນໂລຢີທີ່ອຸກອັ່ງກັບການຂາດຄຸນສົມບັດທີ່ສະຫຼາດໃນ Garmin ຫຼືໂມງ multisport ອື່ນໆມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະພິຈາລະນາ Ultra. ແຕ່ມີຈັກຄົນໃນຈໍານວນນີ້ແທ້ໆ? ໃນສະໂມສອນແລ່ນທ້ອງຖິ່ນ, ສະມາຊິກສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ໃສ່ Garmins ຫຼື Apple Watches ປົກກະຕິ, ແລະເມື່ອຖືກຖາມ, ພວກເຂົາບອກວ່າພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ສຶກວ່າຕ້ອງການ Ultra.
ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າພວກເຮົາຍົກເລີກຄວາມຄິດທີ່ວ່າ Ultra ແມ່ນສໍາລັບນັກຜະຈົນໄພ, ມັນແມ່ນສໍາລັບໃຜ? ມັນອາດຈະຂໍອຸທອນກັບນັກເທັກໂນໂລຍີທີ່ຕ້ອງການຊີວິດຫມໍ້ໄຟຫຼາຍມື້, ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່າມັນເບິ່ງຄືວ່າເປັນຄໍາຖາມ. ຜູ້ໃຊ້ Apple Watch ຫຼາຍຄົນທີ່ຈົ່ມກ່ຽວກັບອາຍຸຂອງຫມໍ້ໄຟບໍ່ສົນໃຈກັບອຸປະກອນທີ່ໃສ່ໄດ້. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ພວກເຂົາມັກຄວາມງ່າຍດາຍຂອງເຄື່ອງຕິດຕາມການສອດຄ່ອງກັບຫຼືພໍໃຈກັບ Garmin ຫຼື Fitbit ຂອງພວກເຂົາ.
ນອກຈາກການອອກກໍາລັງກາຍ, ລັກສະນະທີ່ກໍານົດທີ່ສຸດຂອງ Ultra ແມ່ນອາຍຸຫມໍ້ໄຟຂອງຕົນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເມື່ອທ່ານພັດທະນາການສາກໄຟແບບປົກກະຕິ, ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບຊີວິດຫມໍ້ໄຟຫຼາຍມື້ຈະກາຍເປັນຄວາມຈໍາເປັນຫນ້ອຍລົງ. ໃນທີ່ສຸດ, Ultra ອາດຈະຂໍອຸທອນກັບຜູ້ຮັບຮອງເອົາທໍາອິດທີ່ຊື່ນຊົມກັບຄຸນສົມບັດດ້ານການອອກກໍາລັງກາຍສະເພາະແລະພາຍນອກຂອງມັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ດ້ວຍ watchOS 9 ນໍາເອົາຄຸນສົມບັດເຫຼົ່ານີ້ມາໃຫ້ Apple Watch ຮຸ່ນປົກກະຕິ, ມັນຈະກາຍເປັນເລື່ອງຍາກກວ່າທີ່ຈະກໍານົດລາຄາພິເສດຂອງ Ultra.
ໂດຍລວມແລ້ວ, Ultra ແມ່ນ smartwatch ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ແຕ່ມັນອາດຈະບໍ່ໄດ້ພົບເຫັນຜູ້ຊົມທີ່ແທ້ຈິງຂອງມັນເທື່ອ. ຄຸນນະສົມບັດຂອງມັນເຫມາະສົມກັບການຜະຈົນໄພ, ແຕ່ມັນເບິ່ງຄືວ່າຜູ້ຊື້ທີ່ມີທ່າແຮງສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ຕ້ອງການລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້ຫຼືມີຄວາມພໍໃຈກັບອຸປະກອນອື່ນໆໃນຕະຫຼາດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ເພງ Victoria, The Verge