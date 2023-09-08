Apple ປະກາດເຫດການລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນ: iPhones ແລະ iOS 17 ໃໝ່

Apple ໄດ້ກໍານົດວັນສໍາລັບເຫດການລຶະເບິ່ງໃບໄມ້ລ່ວງຂອງຕົນ, ບ່ອນທີ່ຄາດວ່າຈະເປີດຕົວ iPhone ລຸ້ນ ໃໝ່ ແລະ Apple Watch ລຸ້ນ ໃໝ່. ຄຽງຄູ່ກັນນີ້, iOS 17, ລະບົບປະຕິບັດການຂອງ Apple ຮຸ່ນຫຼ້າສຸດກໍ່ຈະຖືກປ່ອຍອອກມາ. iOS 17 ໄດ້ຢູ່ໃນການພັດທະນາ beta ສໍາລັບສອງສາມເດືອນແລະອາດຈະສາມາດໃຊ້ໄດ້ສໍາລັບການດາວໂຫຼດສາທາລະນະຫຼັງຈາກເຫດການ 12 ກັນຍາ.
ດັ່ງນັ້ນ, ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາສາມາດຄາດຫວັງຈາກ iOS 17? ນີ້ແມ່ນບາງລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນ:
1. ຄຸນສົມບັດການປ່ຽນຂໍ້ຄວາມເປັນສຽງເວົ້າຂອງ Safari
iOS 17 ແນະນຳຄຸນສົມບັດ “ຟັງໜ້າ” ໃໝ່ໃນ Safari. ໂດຍການແຕະທີ່ຕົວພິມນ້ອຍແລະຕົວພິມໃຫຍ່ A ທີ່ຢູ່ຂ້າງແຖບທີ່ຢູ່, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງເມນູທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສຽງຂອງ Siri ອ່ານຫນ້າເວັບທັງຫມົດ, ລວມທັງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຖ່າຍຮູບໃດໆ. ຄຸນນະສົມບັດນີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບເວລາທີ່ຜູ້ໃຊ້ມີມືຂອງເຂົາເຈົ້າເຕັມຫຼືບໍ່ມີແວ່ນຕາອ່ານຂອງເຂົາເຈົ້າ.
2. ຂໍ້ມູນການບິນຜ່ານທາງຂໍ້ຄວາມ
ການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຖ້ຽວບິນຈະງ່າຍຂຶ້ນດ້ວຍ iOS 17. ຜູ້ໃຊ້ສາມາດສົ່ງຂໍ້ຄວາມສາຍການບິນ ແລະ ໝາຍເລກຖ້ຽວບິນໄປຫາຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງ, ຈາກນັ້ນສາມາດກົດຂໍ້ຄວາມຄ້າງໄວ້ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນຖ້ຽວບິນແບບລະອຽດເຊັ່ນ: ເສັ້ນທາງ, ສະຖານະ (ຕາມເວລາ ຫຼື ຫຼ້າຊ້າ), ແລະ ກະເປົາ. ຂໍ carousel ສໍາລັບການມາຮອດ. ຄຸນນະສົມບັດນີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະສໍາລັບຜູ້ທີ່ຖືກເກັບຢູ່ສະຫນາມບິນ.
3. ຄຸນສົມບັດ Facetime ໃໝ່
ມີຄຸນສົມບັດໃໝ່ສອງຢ່າງທີ່ເພີ່ມໃສ່ Facetime ໃນ iOS 17. ຖ້າການໂທ Facetime ບໍ່ໄດ້ຮັບສາຍ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດອອກຈາກຂໍ້ຄວາມສຽງ Facetime ໄດ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ໃຊ້ຈະມີຄວາມສາມາດໃນການເບິ່ງການຖອດຂໍ້ຄວາມໃນເວລາຈິງຂອງສິ່ງທີ່ຜູ້ໂທກໍາລັງເວົ້າຖ້າພວກເຂົາເລືອກທີ່ຈະສົ່ງການໂທໄປຫາຂໍ້ຄວາມສຽງ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຕັດສິນໃຈວ່າພວກເຂົາຕ້ອງການຮັບສາຍຫຼືປ່ອຍໃຫ້ມັນຢູ່ໃນຂໍ້ຄວາມສຽງ, ໂດຍທີ່ຜູ້ໂທຮູ້.
4. ການລຶບຂໍ້ຄວາມການພິສູດຢືນຢັນສອງປັດໄຈແບບງ່າຍດາຍ
iOS 17 ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນໃນການຈັດການຂໍ້ຄວາມການພິສູດຢືນຢັນສອງປັດໃຈ. ລະຫັດເຫຼົ່ານີ້, ເຊິ່ງສະຫນອງຊັ້ນຄວາມປອດໄພເພີ່ມເຕີມສໍາລັບການເຂົ້າສູ່ລະບົບການບໍລິການ, ໃນປັດຈຸບັນສາມາດຖືກລຶບອັດຕະໂນມັດຫຼັງຈາກທີ່ພວກເຂົາຖືກນໍາໃຊ້. ໂດຍການເປີດໃຊ້ຕົວເລືອກ “ທຳຄວາມສະອາດອັດຕະໂນມັດ” ໃນການຕັ້ງຄ່າ > ຕົວເລືອກລະຫັດຜ່ານ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດໃຫ້ແອັບ Messages ຂອງເຂົາເຈົ້າລຶບລະຫັດເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຮັກສາລະບົບ inbox ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
5. ໂໝດສະແຕນບາຍປ່ຽນໂໝດຫ້າມລົບກວນເປັນໂມງປຸກທີ່ສະຫຼາດ
iOS 17 ແນະນໍາຄຸນສົມບັດທີ່ເອີ້ນວ່າ "ສະແຕນບາຍ." ເມື່ອຜູ້ໃຊ້ສາກໂທລະສັບໃນເວລາກາງຄືນ ແລະວາງໄວ້ຂ້າງທາງ, ໂທລະສັບຈະປ່ຽນເປັນໂມງປຸກຂ້າງຕຽງທີ່ຫຼູຫຼາ ແລະປັບແຕ່ງໄດ້. ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເພີ່ມການແຈ້ງເຕືອນ, ລາຄາຫຼັກຊັບ, ຫົວຂໍ້ຂ່າວ, ແລະຂໍ້ມູນຫມໍ້ໄຟໃນການສະແດງໃຫ້ເຫັນເພື່ອປັບປະສົບການຮູບແບບ Standby ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ໃຫ້ສັງເກດວ່າ iOS 17 ຈະບໍ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ iPhone ທັງຫມົດ. ໂດຍສະເພາະ, iPhone 8, 8 Plus, ແລະ iPhone X ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການອັບເດດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– WAKA Action 8 ຂ່າວ