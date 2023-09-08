ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

Apple ປະກາດເຫດການລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນ: iPhones ແລະ iOS 17 ໃໝ່

ByMampho Brescia

Sep 8, 2023
Apple ປະກາດເຫດການລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນ: iPhones ແລະ iOS 17 ໃໝ່

Apple ໄດ້ກໍານົດວັນສໍາລັບເຫດການລຶະເບິ່ງໃບໄມ້ລ່ວງຂອງຕົນ, ບ່ອນທີ່ຄາດວ່າຈະເປີດຕົວ iPhone ລຸ້ນ ໃໝ່ ແລະ Apple Watch ລຸ້ນ ໃໝ່. ຄຽງຄູ່ກັນນີ້, iOS 17, ລະບົບປະຕິບັດການຂອງ Apple ຮຸ່ນຫຼ້າສຸດກໍ່ຈະຖືກປ່ອຍອອກມາ. iOS 17 ໄດ້ຢູ່ໃນການພັດທະນາ beta ສໍາລັບສອງສາມເດືອນແລະອາດຈະສາມາດໃຊ້ໄດ້ສໍາລັບການດາວໂຫຼດສາທາລະນະຫຼັງຈາກເຫດການ 12 ກັນຍາ.

ດັ່ງນັ້ນ, ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາສາມາດຄາດຫວັງຈາກ iOS 17? ນີ້ແມ່ນບາງລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນ:

1. ຄຸນສົມບັດການປ່ຽນຂໍ້ຄວາມເປັນສຽງເວົ້າຂອງ Safari

iOS 17 ແນະນຳຄຸນສົມບັດ “ຟັງໜ້າ” ໃໝ່ໃນ Safari. ໂດຍການແຕະທີ່ຕົວພິມນ້ອຍແລະຕົວພິມໃຫຍ່ A ທີ່ຢູ່ຂ້າງແຖບທີ່ຢູ່, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງເມນູທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສຽງຂອງ Siri ອ່ານຫນ້າເວັບທັງຫມົດ, ລວມທັງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຖ່າຍຮູບໃດໆ. ຄຸນນະສົມບັດນີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບເວລາທີ່ຜູ້ໃຊ້ມີມືຂອງເຂົາເຈົ້າເຕັມຫຼືບໍ່ມີແວ່ນຕາອ່ານຂອງເຂົາເຈົ້າ.

2. ຂໍ້ມູນການບິນຜ່ານທາງຂໍ້ຄວາມ

ການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຖ້ຽວບິນຈະງ່າຍຂຶ້ນດ້ວຍ iOS 17. ຜູ້ໃຊ້ສາມາດສົ່ງຂໍ້ຄວາມສາຍການບິນ ແລະ ໝາຍເລກຖ້ຽວບິນໄປຫາຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງ, ຈາກນັ້ນສາມາດກົດຂໍ້ຄວາມຄ້າງໄວ້ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນຖ້ຽວບິນແບບລະອຽດເຊັ່ນ: ເສັ້ນທາງ, ສະຖານະ (ຕາມເວລາ ຫຼື ຫຼ້າຊ້າ), ແລະ ກະເປົາ. ຂໍ carousel ສໍາລັບການມາຮອດ. ຄຸນນະສົມບັດນີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະສໍາລັບຜູ້ທີ່ຖືກເກັບຢູ່ສະຫນາມບິນ.

3. ຄຸນສົມບັດ Facetime ໃໝ່

ມີຄຸນສົມບັດໃໝ່ສອງຢ່າງທີ່ເພີ່ມໃສ່ Facetime ໃນ iOS 17. ຖ້າການໂທ Facetime ບໍ່ໄດ້ຮັບສາຍ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດອອກຈາກຂໍ້ຄວາມສຽງ Facetime ໄດ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ໃຊ້ຈະມີຄວາມສາມາດໃນການເບິ່ງການຖອດຂໍ້ຄວາມໃນເວລາຈິງຂອງສິ່ງທີ່ຜູ້ໂທກໍາລັງເວົ້າຖ້າພວກເຂົາເລືອກທີ່ຈະສົ່ງການໂທໄປຫາຂໍ້ຄວາມສຽງ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຕັດສິນໃຈວ່າພວກເຂົາຕ້ອງການຮັບສາຍຫຼືປ່ອຍໃຫ້ມັນຢູ່ໃນຂໍ້ຄວາມສຽງ, ໂດຍທີ່ຜູ້ໂທຮູ້.

4. ການລຶບຂໍ້ຄວາມການພິສູດຢືນຢັນສອງປັດໄຈແບບງ່າຍດາຍ

iOS 17 ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນໃນການຈັດການຂໍ້ຄວາມການພິສູດຢືນຢັນສອງປັດໃຈ. ລະຫັດເຫຼົ່ານີ້, ເຊິ່ງສະຫນອງຊັ້ນຄວາມປອດໄພເພີ່ມເຕີມສໍາລັບການເຂົ້າສູ່ລະບົບການບໍລິການ, ໃນປັດຈຸບັນສາມາດຖືກລຶບອັດຕະໂນມັດຫຼັງຈາກທີ່ພວກເຂົາຖືກນໍາໃຊ້. ໂດຍການເປີດໃຊ້ຕົວເລືອກ “ທຳຄວາມສະອາດອັດຕະໂນມັດ” ໃນການຕັ້ງຄ່າ > ຕົວເລືອກລະຫັດຜ່ານ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດໃຫ້ແອັບ Messages ຂອງເຂົາເຈົ້າລຶບລະຫັດເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຮັກສາລະບົບ inbox ຂອງເຂົາເຈົ້າ.

5. ໂໝດສະແຕນບາຍປ່ຽນໂໝດຫ້າມລົບກວນເປັນໂມງປຸກທີ່ສະຫຼາດ

iOS 17 ແນະນໍາຄຸນສົມບັດທີ່ເອີ້ນວ່າ "ສະແຕນບາຍ." ເມື່ອຜູ້ໃຊ້ສາກໂທລະສັບໃນເວລາກາງຄືນ ແລະວາງໄວ້ຂ້າງທາງ, ໂທລະສັບຈະປ່ຽນເປັນໂມງປຸກຂ້າງຕຽງທີ່ຫຼູຫຼາ ແລະປັບແຕ່ງໄດ້. ຜູ້​ໃຊ້​ສາ​ມາດ​ເພີ່ມ​ການ​ແຈ້ງ​ເຕືອນ​, ລາ​ຄາ​ຫຼັກ​ຊັບ​, ຫົວ​ຂໍ້​ຂ່າວ​, ແລະ​ຂໍ້​ມູນ​ຫມໍ້​ໄຟ​ໃນ​ການ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເພື່ອ​ປັບ​ປະ​ສົບ​ການ​ຮູບ​ແບບ Standby ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​.

ໃຫ້ສັງເກດວ່າ iOS 17 ຈະບໍ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ iPhone ທັງຫມົດ. ໂດຍສະເພາະ, iPhone 8, 8 Plus, ແລະ iPhone X ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການອັບເດດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– WAKA Action 8 ຂ່າວ

By Mampho Brescia

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເຕັກໂນໂລຊີ

ຜູ້ຜະລິດ Foxconn ຂອງ Apple ຈະຈັດສົ່ງ iPhone 15 ທີ່ຜະລິດໃນປະເທດອິນເດຍ, ຂະຫຍາຍການຜະລິດນອກປະເທດຈີນ.

Sep 12, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

ລະບົບ Badge ໃໝ່ໃນ NBA 2K24 ໄດ້ຮັບ Backlash ຈາກຜູ້ຫຼິ້ນເກມ

Sep 12, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

ປະເທດໄອແລນຍອມຮັບທ່າອ່ຽງທີ່ບໍ່ມີເງິນສົດ: ມັນຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກ?

Sep 12, 2023 Gabriel Botha

ທ່ານພາດ

ຂ່າວ

Warbits+: ເປີດ Beta Sign-Ups Now Live ສໍາລັບມືຖື ແລະ PC

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ຜູ້ຜະລິດ Foxconn ຂອງ Apple ຈະຈັດສົ່ງ iPhone 15 ທີ່ຜະລິດໃນປະເທດອິນເດຍ, ຂະຫຍາຍການຜະລິດນອກປະເທດຈີນ.

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ທີມງານສາກົນສໍາເລັດການຈັດລໍາດັບຂອງ Y Chromosome, ເປີດເຜີຍ Genes ໂປຣຕີນໃຫມ່

Sep 12, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ລະບົບ Badge ໃໝ່ໃນ NBA 2K24 ໄດ້ຮັບ Backlash ຈາກຜູ້ຫຼິ້ນເກມ

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ