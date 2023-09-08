iOS 17: ຄຸນສົມບັດໃໝ່ສຳລັບຜູ້ໃຊ້ iPhone

Apple ມີກໍານົດຈະປ່ອຍ iOS 17 ໃນລະຫວ່າງງານຂອງຕົນໃນວັນທີ 12 ກັນຍາ, ເຊິ່ງໄດ້ນໍາເອົາຄຸນສົມບັດໃຫມ່ໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ iPhone. ໃນຂະນະທີ່ຈຸດສຸມອາດຈະຢູ່ໃນ iPhone 15 ໃຫມ່, ຜູ້ທີ່ມີ iPhone ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຍັງສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການອັບເດດ.
ຄຸນສົມບັດທີ່ໂດດເດັ່ນອັນໜຶ່ງແມ່ນ “ການວາງຊື່,” ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດແບ່ງປັນຂໍ້ມູນການຕິດຕໍ່ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໂດຍການນຳເອົາໂທລະສັບຂອງເຂົາເຈົ້າມາໃກ້ກັນ ແລະແຕະໃສ່. ຄຸນນະສົມບັດນີ້, ຄ້າຍຄືກັນກັບສິ່ງທີ່ອຸປະກອນ Android ໄດ້ສະເຫນີສໍາລັບປີ, ລົບລ້າງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການແລກປ່ຽນຕົວເລກແລະການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ.
ນອກຈາກນັ້ນ, iOS 17 ແນະນຳ “ຈຸດ ແລະ ເວົ້າ,” ຄຸນສົມບັດການຊ່ວຍເຂົ້າເຖິງທີ່ຊ່ວຍຜູ້ໃຊ້ໃນການລະບຸຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ປ້າຍກຳກັບ. ໂດຍການໃຊ້ຕົວເລືອກແວ່ນຂະຫຍາຍຢູ່ໃນແຜງຄວບຄຸມ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຊີ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບຂອງເຂົາເຈົ້າໃສ່ລາຍການໃດນຶ່ງ ແລະ Siri ຈະອ່ານອອກສຽງທີ່ຂໍ້ມູນທີ່ສະແດງຢູ່. ຄຸນສົມບັດນີ້ສາມາດເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບການອ່ານຂໍ້ຄວາມຂະຫນາດນ້ອຍໃນປ້າຍຊື່ຫຼືແຜງຄວບຄຸມ.
ຜູ້ມັກສະຕິກເກີຍັງຈະຊື່ນຊົມກັບການເຮັດວຽກທີ່ປັບປຸງຂອງສະຕິກເກີໃນ iOS 17. ຕົວເລືອກສະຕິກເກີທັງໝົດ, ລວມທັງບັນທຶກຄວາມຈຳ, ອີໂມຈິ ແລະສະຕິກເກີແບບກຳນົດເອງ, ດຽວນີ້ຕັ້ງຢູ່ບ່ອນດຽວໃນແອັບ iMessage. ຜູ້ໃຊ້ສາມາດສ້າງສະຕິກເກີຂອງຕົນເອງໄດ້ໂດຍການສະກັດຫົວຂໍ້ຈາກຮູບພາບ.
ນອກຈາກນັ້ນ, Car Play ໄດ້ຮັບການອັບເດດທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທຸກຄົນໃນລົດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານ Bluetooth ສາມາດຄວບຄຸມສຽງເພງໄດ້. ໂດຍການສະແກນລະຫັດ QR, ຜູ້ໃຊ້ iPhone ອື່ນສາມາດປ່ຽນຫນ້າທີ່ DJ ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍການອະນຸຍາດຂອງໂທລະສັບຫຼີ້ນດົນຕີ.
ໃນຂະນະທີ່ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນພຽງແຕ່ບໍ່ຫຼາຍປານໃດຂອງຄຸນສົມບັດໃຫມ່, ມີອື່ນໆຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຜູ້ໃຊ້ iPhone ສາມາດຫວັງວ່າຈະໄດ້. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຄຸນສົມບັດບາງຢ່າງເຊັ່ນ: ແອັບ Journaling ໃໝ່ສຳລັບຮູບພາບ ແລະ ຄວາມຊົງຈຳປະຈຳວັນ, ຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນມື້ວາງຈຳໜ່າຍ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– WAKA Action 8 ຂ່າວ
- ຄໍານິຍາມຂອງ "ຊື່ຫຼຸດລົງ", "ຈຸດແລະເວົ້າ," ແລະ "ຫຼິ້ນລົດ" ໂດຍນັກຂຽນ.