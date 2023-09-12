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ອາຫານການກິນຂອງນັກເຕະບານໄດ້ພັດທະນາແນວໃດໃນ 50 ປີທີ່ຜ່ານມາ

ByGabriel Botha

Sep 12, 2023
ອາຫານການກິນຂອງນັກເຕະບານໄດ້ພັດທະນາແນວໃດໃນ 50 ປີທີ່ຜ່ານມາ

Daniel Nisbet, ຜູ້ຈັດການທີມບານເຕະຂອງທີມງານໄວຫນຸ່ມແຫ່ງຊາດ Wales, ອະທິບາຍວ່າອາຫານຂອງນັກກິລາບານເຕະມີການປ່ຽນແປງແນວໃດໃນໄລຍະ 50 ປີທີ່ຜ່ານມາ. ກ່ອນຫນ້ານີ້, ມີການເນັ້ນຫນັກໃສ່ໂພຊະນາການເລັກນ້ອຍ, ໂດຍຜູ້ນໄດ້ຖືກສະເຫນີອາຫານເຊົ້າອັງກິດພື້ນເມືອງກ່ອນການແຂ່ງຂັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນັບຕັ້ງແຕ່ກາງຊຸມປີ 1990, ໂພຊະນາການໄດ້ກາຍເປັນລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງການກະກຽມຂອງຜູ້ນສໍາລັບເກມ.

ໃນມື້ນີ້, ສະໂມສອນບານເຕະຈ້າງນັກໂພຊະນາການທີ່ວາງແຜນອາຫານຂອງຜູ້ນໃນລັກສະນະດ້ານວິຊາການສູງ. ອາຫານເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເຫມາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ນແຕ່ລະຄົນ, ຂຶ້ນກັບສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການທີ່ຈະບັນລຸ. ຂໍໃຫ້ພິຈາລະນາເບິ່ງວ່າອາຫານຂອງຜູ້ຫຼິ້ນມີການປ່ຽນແປງແນວໃດໃນໄລຍະປີທີ່ຜ່ານມາ.

ອາຫານເຊົ້າ

ໃນອະດີດ, ນັກກິລາບານເຕະຈະມີການຈືນກ່ອນການແຂ່ງຂັນຫຼືຊາມຂອງເມັດພືດທີ່ເຄືອບ້ໍາຕານເຊັ່ນ Frosties ເພື່ອໃຫ້ພະລັງງານເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍຂອງພວກເຂົາ. ໃນປັດຈຸບັນ, ຜູ້ນມີ omelettes ກັບ spinach, ເຫັດ, ຫມາກເລັ່ນ, ແລະ avocado ສໍາລັບອາຫານເຊົ້າ. ໃນປັດຈຸບັນນີ້ເນັ້ນຫນັກໃສ່ການບໍລິໂພກທາດໂປຼຕີນທີ່ພຽງພໍ, ໄຂ່ແມ່ນສະຫນອງແຫຼ່ງທາດໂປຼຕີນທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການສ້ອມແປງກ້າມຊີ້ນແລະການຟື້ນຟູ.

ອາຫານທ່ຽງ

ກ່ອນຫນ້ານີ້, ນັກກິລາບານເຕະໄດ້ບໍລິໂພກຊີ້ນແດງຫຼາຍ, ເຊັ່ນ: ສະເຕັກ, ເບີເກີ, ຫຼື spaghetti bolognese. ມື້​ນີ້​ຜູ້​ຫຼິ້ນ​ໄດ້​ແນະ​ນໍາ​ໃຫ້​ມີ​ສອງ​ສ່ວນ​ຂອງ​ເຕົ້າ​ນົມ​ໄກ່​, ສອງ​ສ່ວນ​ຂອງ​ມັນ​ຕົ້ນ​ຫວານ​, ແລະ​ສອງ​ປະ​ເພດ​ຂອງ​ຜັກ​. ຄາໂບໄຮເດຣດຈາກ pasta ແລະເຂົ້າແມ່ນແຫຼ່ງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟດີກວ່າມັນຕົ້ນ, ເພາະວ່າພວກມັນມີຄາໂບໄຮເດດຫຼາຍ. ໃນມື້ກ່ອນການແຂ່ງຂັນ, ຄາໂບໄຮເດຣດອອກໄວເຊັ່ນ pasta ແມ່ນແນະນໍາ.

ອາຫານຫວ່າງ

ໃນອະດີດ, ຜູ້ນຈະເອົາຫມາກກ້ຽງເປັນຕ່ອນເຄິ່ງເວລາຫຼືກິນຫມາກຖົ່ວວຸ້ນເພື່ອໃຫ້ພະລັງງານໄວ. ໃນປັດຈຸບັນ, ຜູ້ນມີສະຕິຫຼາຍກ່ຽວກັບອົງປະກອບຂອງຮ່າງກາຍຂອງເຂົາເຈົ້າແລະເລືອກສໍາລັບການຟື້ນຕົວທາດໂປຼຕີນ shakes ຫຼືຫມາກຖົ່ວເປັນອາຫານຫວ່າງ. ມື້ກ່ອນການແຂ່ງຂັນ, ເຂົາເຈົ້າອາດຈະດື່ມເຄື່ອງດື່ມຄາໂບໄຮເດດເຊັ່ນ Gatorade ຫຼື Lucozade.

ຄ່ໍາ

ຫຼັງຈາກເກມ, ຜູ້ນເຄີຍມີປາແລະຊິບສໍາລັບການຕີຂອງທາດໂປຼຕີນແລະ carbs ໃຫ້ພະລັງງານ, ແຕ່ນີ້ແມ່ນ steeped ໃນໄຂມັນອີ່ມຕົວທີ່ບໍ່ມີສຸຂະພາບ. ມື້ນີ້, ຜູ້ນມີ fillet ປາແຊນມອນກັບສອງສ່ວນຂອງເຂົ້າສີນ້ໍາຕານແລະສອງຜັກ. ກ່ອນການແຂ່ງຂັນ, ເຂົາເຈົ້າເອົາເຂົ້າໜົມປັງຂາວ ແລະເຂົ້າ, ເພາະວ່າສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເປັນພະລັງງານຂອງຮ່າງກາຍ.

ສຸລາ

ການດື່ມເຫຼົ້າເຄີຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງວັດທະນະທຳກິລາບານເຕະ, ໂດຍມີຜູ້ຫຼິ້ນມີນໍ້າດື່ມຮ່ວມກັນຫຼັງຈາກການແຂ່ງຂັນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ດຽວນີ້ມັນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກວ່າເຫຼົ້າຊ້າລົງການຟື້ນຕົວແລະຂັດຂວາງການດູດຊຶມສານອາຫານ. ປະຈຸ​ບັນ, ການ​ດື່ມ​ເຫຼົ້າ​ແມ່ນ​ສະຫງວນ​ໄວ້​ໃນ​ໂອກາດ​ພິ​ເສດ​ເທົ່າ​ນັ້ນ, ​ແລະ ຜູ້​ຫຼິ້ນ​ແມ່ນ​ງົດ​ດື່ມ​ເຫຼົ້າ​ໃນ​ກາງ​ອາທິດ​ຖ້າ​ມີ​ເກມ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ຄາບອາຫານຂອງນັກກິລາບານເຕະໄດ້ມີການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນໃນທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ໂດຍມີຈຸດສຸມຫຼາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບແຜນການໂພຊະນາການສ່ວນບຸກຄົນແລະຄວາມສໍາຄັນຂອງການບໍລິໂພກອາຫານທີ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Daniel Nisbet, ສະມາຄົມບານເຕະຂອງທີມງານເຍົາວະຊົນແຫ່ງຊາດ Wales ຜູ້ຈັດການປະສິດທິພາບສູງ

By Gabriel Botha

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