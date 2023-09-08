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ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

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ແມ່ນຫຍັງຢູ່ໃນສິ່ງທີ່ທ້າທາຍໂທລະສັບສະຫຼາດໃຫມ່ຂອງ Huawei ກັບ Apple?

ByMampho Brescia

Sep 8, 2023
ແມ່ນຫຍັງຢູ່ໃນສິ່ງທີ່ທ້າທາຍໂທລະສັບສະຫຼາດໃຫມ່ຂອງ Huawei ກັບ Apple?

ລ່າສຸດ Huawei ໄດ້ເປີດໂຕສະມາດໂຟນລຸ້ນໃໝ່ລ່າສຸດຂອງຈີນຄື Mate 60 ແລະ Mate 60 Pro ພ້ອມກັບລຸ້ນອັບເດດຂອງໂທລະສັບທີ່ສາມາດພັບໄດ້ຄື Mate X5 ແລະ Mate 60 Pro+. ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອທ້າທາຍຄວາມເດັ່ນຂອງ Apple ໃນຕະຫຼາດໂທລະສັບສະຫຼາດ.

ຊຸດ Mate 60 ມາພ້ອມກັບຄຸນສົມບັດແລະຄຸນລັກສະນະທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ. ມັນໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງດ້ວຍໂປເຊດເຊີ Kirin ທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ສູງເຖິງ 12GB ຂອງ RAM, ແລະຄວາມຈຸຂະຫນາດໃຫຍ່. ກ້ອງຖ່າຍຮູບໃນໂທລະສັບສະຫຼາດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຍັງໂດດເດັ່ນ, ສະເຫນີຮູບພາບແລະວິດີໂອຄຸນນະພາບສູງ. ນອກຈາກນັ້ນ, Mate 60 series ໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງວ່າມີການປັບປຸງຊີວິດຫມໍ້ໄຟແລະຄວາມສາມາດໃນການສາກໄຟໄວຂຶ້ນ.

ຫນຶ່ງໃນຈຸດເດັ່ນທີ່ສໍາຄັນຂອງຊຸດ Mate 60 ແມ່ນການອອກແບບທີ່ສາມາດພັບໄດ້. Mate X5 ມີຈໍສະແດງຜົນທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດພັບໂທລະສັບໄດ້ເຄິ່ງຫນຶ່ງ, ເຮັດໃຫ້ມັນຫນາແຫນ້ນແລະເຄື່ອນທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນ. ນະວັດຕະກໍານີ້ເຮັດໃຫ້ Huawei ແຂ່ງຂັນໂດຍກົງກັບໂທລະສັບສະຫຼາດທີ່ສາມາດພັບໄດ້ຂອງ Samsung.

ໃນແງ່ຂອງລາຄາ, Huawei ໄດ້ວາງຕໍາແຫນ່ງຊຸດ Mate 60 ແຂ່ງຂັນກັບ iPhone ຮຸ່ນຫຼ້າສຸດຂອງ Apple. Mate 60 ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ 5,999 ຢວນ ($817.70), ເຊິ່ງເທົ່າກັບລາຄາເລີ່ມຕົ້ນຂອງ iPhone 14 ໃນປະເທດຈີນ. ຍຸດທະສາດການກໍານົດລາຄານີ້ແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອດຶງດູດຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ກໍາລັງຊອກຫາໂທລະສັບສະຫຼາດລະດັບສູງຢູ່ໃນຈຸດລາຄາທີ່ເຫມາະສົມກວ່າ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ຜູ້ທ້າທາຍສະມາດໂຟນລຸ້ນໃໝ່ຂອງ Huawei ກັບ Apple ສະເໜີຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ ແລະ ລາຄາທີ່ແຂ່ງຂັນ. ດ້ວຍການອອກແບບນະວັດຕະກໍາ ແລະ ຂໍ້ມູນສະເພາະທີ່ມີພະລັງ, ຊຸດ Mate 60 ມີທ່າແຮງທີ່ຈະເປັນຄູ່ແຂ່ງທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນຕະຫຼາດ. ໃນຂະນະທີ່ Huawei ຍັງສືບຕໍ່ລົງທຶນໃນການຄົ້ນຄວ້າແລະການພັດທະນາ, ມັນຈະເປັນຫນ້າສົນໃຈທີ່ຈະເຫັນວ່າໂທລະສັບສະຫຼາດຂອງບໍລິສັດມີການພັດທະນາແລະແຂ່ງຂັນກັບຍີ່ຫໍ້ຊັ້ນນໍາອື່ນໆ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຂ່າວໂທລະຄົມ, ET Telecom

By Mampho Brescia

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