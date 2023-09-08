Huawei ເປີດຕົວ Mate 60 Series: ເປັນຄູ່ແຂ່ງທີ່ອາດມີໃຫ້ກັບ Apple ໃນຕະຫຼາດສະມາດໂຟນຂອງຈີນ

ບໍ່ດົນມານີ້, ບໍລິສັດ Huawei Technologies ຂອງຈີນໄດ້ເປີດຕົວສະມາດໂຟນລຸ້ນ Mate 60 ລຸ້ນ ໃໝ່, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີຂອງມັນທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າບໍລິສັດໄດ້ເອົາຊະນະການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ. ການພັດທະນານີ້ສາມາດວາງ Huawei ເປັນຄູ່ແຂ່ງທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ Apple. Mate 60 ແລະ Mate 60 Pro ໄດ້ຖືກປະກາດໃນທ້າຍເດືອນສິງຫາ, ແລະອີກສອງຮຸ່ນ, Mate X5 ແລະ Mate 60 Pro+, ໄດ້ເປີດຕົວໃນວັນສຸກ.
ຄຸນນະສົມບັດທີ່ໂດດເດັ່ນອັນຫນຶ່ງຂອງຊຸດ Mate 60 ແມ່ນຄວາມສາມາດຂອງມັນເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການສື່ສານຜ່ານດາວທຽມ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດໂທແລະສົ່ງຂໍ້ຄວາມໃນເຂດທີ່ບໍ່ມີສັນຍານມືຖືຫຼືອິນເຕີເນັດ, ເຊັ່ນພູເຂົາຫຼືຢູ່ໃນທະເລ. ເຖິງແມ່ນວ່າລາຍລະອຽດສະເພາະກ່ຽວກັບຊິບທີ່ໃຊ້ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເປີດເຜີຍ, ບໍລິສັດວິເຄາະ TechInsights ໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າໂທລະສັບແມ່ນຂັບເຄື່ອນໂດຍບໍລິສັດ Semiconductor Manufacturing International Corp's (SMIC) ຊິບໃຫມ່ Kirin 9000s ຂອງຈີນ. ການທົດສອບຄວາມໄວເບື້ອງຕົ້ນທີ່ດໍາເນີນໂດຍຜູ້ຊື້ຈີນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ Mate 60 Pro ມີຄວາມໄວການດາວໂຫຼດທີ່ລື່ນກາຍໂທລະສັບ 5G ອັນດັບຕົ້ນໆ.
ໃນດ້ານຜູ້ສະຫນອງ, Huawei ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງຊື່ຢ່າງເປັນທາງການ, ແຕ່ TechInsights ພົບວ່າອົງປະກອບ DRAM ແລະ NAND ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ SK Hynix ແມ່ນໃຊ້ໃນຊຸດ Mate 60. SK Hynix, ເຊິ່ງຢຸດເຊົາການດໍາເນີນທຸລະກິດກັບ Huawei ຫຼັງຈາກຂໍ້ຈໍາກັດຂອງສະຫະລັດໄດ້ຖືກວາງໃນປີ 2019, ປະຈຸບັນກໍາລັງດໍາເນີນການສືບສວນ. Mate 60 Pro ຍັງມີອັດຕາສ່ວນທີ່ສູງກວ່າຂອງອົງປະກອບຊິບທີ່ຜະລິດຈາກຈີນເມື່ອທຽບກັບຮຸ່ນທີ່ຜ່ານມາ.
ກ່ອນໜ້ານີ້ Huawei ເປັນຜູ້ຂາຍສະມາດໂຟນລາຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ, Huawei ປະເຊີນກັບການຫຼຸດລົງຂອງສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດ ເນື່ອງຈາກການເຂົ້າເຖິງເຄື່ອງມືສ້າງຊິບທີ່ຈຳກັດໄວ້ ພາຍຫຼັງການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ. ສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດຂອງຕົນໃນປະເທດຈີນຫຼຸດລົງເຖິງ 11% ໃນປີນີ້ຈາກ 27% ໃນປີ 2020. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, Apple ໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ຜະລິດສະມາດໂຟນລະດັບພຣີມຽມທີ່ໂດດເດັ່ນໃນປະເທດຈີນໃນໄລຍະນີ້, ໂດຍສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດຂອງຕົນເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 11% ເປັນ 19%, ອີງຕາມການ. ຂໍ້ມູນຈາກ Counterpoint.
ນັກວິເຄາະອຸດສາຫະກໍາເຊື່ອວ່າຊຸດ Mate 60 ສາມາດບອກເຖິງການຟື້ນຕົວຂອງ Huawei ໃນຖານະຄູ່ແຂ່ງກັບ Apple ໃນຕະຫຼາດຈີນ. ຄວາມຮູ້ສຶກຮັກຊາດຍ້ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນລະຫວ່າງສະຫະລັດແລະຈີນອາດຈະເຮັດໃຫ້ການຂາຍທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ໂດຍສື່ມວນຊົນຂອງລັດແລະຜູ້ໃຊ້ອິນເຕີເນັດຊົມເຊີຍການເປີດຕົວດັ່ງກ່າວເປັນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ສະຫະລັດ Ming-Chi Kuo, ນັກວິເຄາະຂອງບໍລິສັດ TF International Securities, ຄາດຄະເນວ່າ Mate 60 Pro. ຈະສົ່ງອອກລະຫວ່າງ 5.5 ຫາ 6 ລ້ານເຄື່ອງໃນເຄິ່ງທີ່ສອງຂອງປີນີ້, ເພີ່ມຂຶ້ນ 20% ຈາກປະລິມານທີ່ວາງແຜນໄວ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນ. Kuo ຄາດຄະເນຕື່ມອີກວ່າການຂົນສົ່ງສະສົມຂອງ Mate 60 Pro ສາມາດບັນລຸໄດ້ຢ່າງຫນ້ອຍ 12 ລ້ານເຄື່ອງພາຍໃນຫນຶ່ງປີຂອງການເປີດຕົວ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Yelin Mo ແລະ Brenda Goh. “ສະມາດໂຟນລຸ້ນໃໝ່ຂອງ Huawei ເພື່ອທົດສອບການກັບມາໃນຕະຫຼາດໃຫຍ່ຂອງຈີນ” (Reuters)
– Brenda Goh (Reuters)