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Western Digital ຂາຍວິທະຍາເຂດ Milpitas ໃນລາຄາ 192.5 ລ້ານໂດລາ, ເຂົ້າສູ່ຂໍ້ຕົກລົງການເຊົ່າຄືນ

ByMampho Brescia

Sep 11, 2023
Western Digital ຂາຍວິທະຍາເຂດ Milpitas ໃນລາຄາ 192.5 ລ້ານໂດລາ, ເຂົ້າສູ່ຂໍ້ຕົກລົງການເຊົ່າຄືນ

ຜູ້ຜະລິດບ່ອນເກັບຮັກສາຄອມພິວເຕີໃນຄາລິຟໍເນຍ, Western Digital, ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ສໍາເລັດການຂາຍແລະໃຫ້ເຊົ່າກັບບໍລິສັດ Blue Owl Capital ສໍາລັບຫ້ອງການ Milpitas, R&D, ແລະວິທະຍາເຂດການຜະລິດ. ຊັບສິນຫ້າອາຄານ, ຕັ້ງຢູ່ 901, 951, 1001, 1051, ແລະ 1101 Sandisk Drive, ຖືກຂາຍໃນລາຄາ 192.5 ລ້ານໂດລາ, ໂດຍມີ Blue Owl ເປັນຜູ້ຊື້. ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຂໍ້ຕົກລົງ, Western Digital ໄດ້ລົງນາມໃນສັນຍາເຊົ່າ 16 ປີສໍາລັບພື້ນທີ່ 37 acre ທີ່ຂະຫຍາຍໄປເຖິງ 2039.

ວິທະຍາເຂດ Milpitas, ໃນເມື່ອກ່ອນແມ່ນສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງຜູ້ຜະລິດ flash-drive SanDisk, ໄດ້ມາໂດຍ Western Digital ໃນປີ 2016. ວິທະຍາເຂດປະກອບມີຫ້ອງການ, ສະຖານທີ່ຄົ້ນຄ້ວາແລະການພັດທະນາ, ແລະໂຮງງານຜະລິດ, ກວມເອົາທັງຫມົດ 580,322 ຕາແມັດ. Blue Owl, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບການສຸມໃສ່ການເຮັດທຸລະກໍາການເຊົ່າຄືນ, ໄດ້ຈ່າຍ $ 332 ຕໍ່ຕາແມັດສໍາລັບຊັບສິນ.

ຂໍ້ຕົກລົງການເຊົ່າຄືນ, ເຊັ່ນນີ້, ອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິສັດສາມາດປົດລັອກເງິນສົດທີ່ຕິດຢູ່ໃນຊັບສິນອະສັງຫາລິມະສັບ. ນີ້ສາມາດເປັນວິທີທີ່ໄດ້ປຽບໃນການລະດົມທຶນໂດຍບໍ່ມີການ resorting ກັບການຂາຍຫຼັກຊັບຫຼືການອອກຫນີ້ສິນ, ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະທີ່ອັດຕາດອກເບ້ຍສູງຂຶ້ນຫຼືໃນເວລາທີ່ມູນຄ່າຫຼັກຊັບຂອງບໍລິສັດຕ່ໍາ.

ລາຄາຫຸ້ນຂອງ Western Digital ໄດ້ປະສົບກັບຄວາມເໜັງຕີງ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 37% ໃນປີນີ້ ແຕ່ຫຼຸດລົງ 43% ຈາກຈຸດສູງສຸດໃນເດືອນເມສາ 2021. ມູນຄ່າຕະຫຼາດຂອງບໍລິສັດໃນປັດຈຸບັນຢູ່ທີ່ເກືອບ 14 ຕື້ໂດລາ. ໃນປີງົບປະມານທີ່ຜ່ານມາ, Western Digital ລາຍງານການສູນເສຍ $ 1.3 ຕື້. ດ້ວຍເງິນສົດປະມານ 2 ຕື້ໂດລາ, ບໍລິສັດປະເຊີນກັບ 1.1 ຕື້ໂດລາໃນບັນທຶກໃນປີຫນ້າແລະຍັງຈະແກ້ໄຂບັນຊີລາຍການພາສີ 523 ລ້ານໂດລາໃນໄຕມາດປະຈຸບັນ.

ນອກຈາກວິທະຍາເຂດ Milpitas, Western Digital ຍັງເປັນເຈົ້າຂອງສໍານັກງານໃຫຍ່ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທີ່ 5601 Great Oaks Pkwy ໃນ San Jose.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Silicon Valley Business Journal, Reuters, Yahoo Finance

By Mampho Brescia

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