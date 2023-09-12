Western Digital ເປີດຕົວ SN770M NVMe SSD ສໍາລັບ Steam Deck ແລະ ROG Ally

Western Digital ໄດ້ນໍາສະເຫນີ SN770M NVMe SSD, ອອກແບບໂດຍສະເພາະສໍາລັບອຸປະກອນເຊັ່ນ Steam Deck ແລະ ROG Ally. ໄດຣຟ໌ປັດໄຈຮູບແບບ M.2 2230 ຂະໜາດນ້ອຍມາໃນຕົວເລືອກ 500GB, 1TB, ແລະ 2TB, ສະໜອງການອັບເກຣດພື້ນທີ່ຈັດເກັບຂໍ້ມູນໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນເກມດ້ວຍມືໄດ້.
ກ່ອນຫນ້ານີ້, ການປ່ຽນ SSD ພາຍໃນ Steam Deck ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງງ່າຍ, ແຕ່ການຊອກຫາໄດ M.2 2230 ແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍ. ໄດຣຟ໌ເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ມີໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກທົ່ວໄປ ແລະພົບທົ່ວໄປໃນຄອມພິວເຕີແລັບທັອບ Dell ແລະ Microsoft Surface. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສະຖານະການໄດ້ຮັບການປັບປຸງບໍ່ດົນມານີ້, ມີບໍລິສັດເຊັ່ນ Sabrent, Micron, Corsair, ແລະ Framework ສະເຫນີຂັບ M.2 2230. Framework ຍັງໄດ້ເປີດຕົວໄດຣຟ໌ຍົກລະດັບ 2TB ຂອງຕົນເອງໃນຕົ້ນປີນີ້.
ການເຂົ້າມາຂອງ Western Digital ໃນຕະຫຼາດນີ້ແມ່ນການພັດທະນາໃນທາງບວກສໍາລັບການຫຼິ້ນເກມມືຖື. ໄດຣຟ໌ຂອງພວກເຂົາມີຄວາມໄວທີ່ປະທັບໃຈເຖິງ 5,150 MB/s ໂດຍອີງໃສ່ PCIe Gen 4. ລຸ້ນ 1TB ຂອງ SN770M NVMe SSD ມີໃຫ້ຊື້ຢູ່ຮ້ານອອນໄລນ໌ຂອງ Western Digital ແລະ Best Buy ໃນລາຄາ $109.99. ລຸ້ນ 2TB ແມ່ນມີຢູ່ໃນ Best Buy ໃນລາຄາ $239.99.
ໂດຍລວມແລ້ວ, SN770M NVMe SSD ຂອງ Western Digital ສະຫນອງການແກ້ໄຂທີ່ສະດວກສໍາລັບນັກຫຼິ້ນເກມທີ່ຊອກຫາການຍົກລະດັບການເກັບຮັກສາໃນອຸປະກອນມືຖືຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຄວາມພ້ອມຂອງໄດເຫຼົ່ານີ້ຈາກຜູ້ຜະລິດທີ່ມີຊື່ສຽງຊ່ວຍເພີ່ມທາງເລືອກສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກ, ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຕໍ່ການຊອກຫາການຍົກລະດັບທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບອຸປະກອນຂອງພວກເຂົາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Tom Warren. (The Verge)