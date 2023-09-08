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Western Digital ເປີດຕົວ WD Blue SN580 NVMe SSD ທີ່ມີປະສິດຕິພາບທີ່ດີຂຶ້ນສຳລັບຜູ້ທີ່ມັກສ້າງສັນ

ByVicky Stavropoulou

Sep 8, 2023
Western Digital ເປີດຕົວ WD Blue SN580 NVMe SSD ທີ່ມີປະສິດຕິພາບທີ່ດີຂຶ້ນສຳລັບຜູ້ທີ່ມັກສ້າງສັນ

Western Digital ໄດ້ນໍາສະເຫນີ WD Blue SN580 NVMe SSD, ເຊິ່ງເປັນການເພີ່ມໃຫມ່ໃຫ້ກັບຜະລິດຕະພັນຂອງ Solid-state drives (SSDs). ອອກແບບສະເພາະສໍາລັບຊຸມຊົນທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນສ້າງສັນແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ແຟດໄດພາຍໃນນີ້ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ NVMe PCIe Gen 4.0, ສະເຫນີການຕອບສະຫນອງຂອງແອັບພລິເຄຊັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແລະເວລາບູດໄວຂຶ້ນ.

WD Blue SN580 NVMe SSD ຕອນນີ້ມີໃຫ້ຊື້ອອນໄລນ໌ຢູ່ Amazon.in ແລະຮ້ານຂາຍຍ່ອຍໃນອິນເດຍ. ມັນມາພ້ອມກັບການຮັບປະກັນຈໍາກັດຂອງ 5 ປີ, ສະຫນອງຄວາມສະຫງົບຂອງຈິດໃຈກັບຜູ້ໃຊ້.

ໄດຣຟ໌ມີຢູ່ໃນຄວາມຈຸຕັ້ງແຕ່ 250GB ຫາ 2TB, ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນທີ່ 4,599 Rs. ຄຸນນະສົມບັດທີ່ສໍາຄັນຂອງມັນປະກອບມີເທກໂນໂລຍີ NVMe PCIe Gen 4.0, ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເຮັດວຽກຫຼາຍວຽກລະຫວ່າງໂຄງການຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະສະລັບສັບຊ້ອນທີ່ມີຄວາມໄວໃນການອ່ານແລະຂຽນເຖິງ 4,150 MB / s.

ໄດຣຟ໌ຍັງລວມເອົາເທກໂນໂລຍີ nCache 4.0, ຊ່ວຍໃຫ້ປະສິດທິພາບການຂຽນສູງແລະການຄັດລອກໄຟລ໌ຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະຊັບສິນສື່ມວນຊົນຢ່າງໄວວາ. ດ້ວຍຮູບແບບຮູບແບບ M.2 2280 ທີ່ສວຍງາມ, WD Blue SN580 NVMe SSD ໃຫ້ພື້ນທີ່ຈັດເກັບຂໍ້ມູນສູງສຸດ 2TB ສໍາລັບແອັບພລິເຄຊັນ, ຂໍ້ມູນ, ຮູບພາບ, ວິດີໂອ 4K ແລະເພງ.

ໃນແງ່ຂອງຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື, Western Digital ສະຫນອງການຮັບປະກັນຈໍາກັດ 5 ປີສໍາລັບ SSD, ພ້ອມກັບການຈັດອັນດັບສູງເຖິງ 900TBW (terabytes ຂຽນ) ສໍາລັບຮູບແບບ 2TB. ນອກຈາກນັ້ນ, ໄດມີຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານຕ່ໍາ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການເພີ່ມອາຍຸຫມໍ້ໄຟຂອງຄອມພິວເຕີໂນດບຸກ.

Khalid Wani, ຜູ້ອໍານວຍການຝ່າຍຂາຍອາວຸໂສຂອງ Western Digital India, ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າຍ້ອນວ່າຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບເນື້ອຫາດິຈິຕອນທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນເພີ່ມຂຶ້ນໃນປະເທດອິນເດຍ, ຕ້ອງມີເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ. WD Blue SN580 NVMe SSD, ດ້ວຍເທກໂນໂລຍີ NVMe PCIe Gen 4.0 ໄວຟ້າຜ່າ, ແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການນີ້ໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນເວລາໂຫຼດ. ປັດໄຈຮູບແບບທີ່ກະທັດຮັດຂອງມັນ ແລະຄວາມອາດສາມາດເກັບຮັກສາອັນກວ້າງໃຫຍ່ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບທັງຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແລະຜູ້ສ້າງທີ່ຕ້ອງການ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, WD Blue SN580 NVMe SSD ໃໝ່ໃຫ້ປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືສຳລັບຊຸມຊົນທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນສ້າງສັນ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານ. ດ້ວຍເທັກໂນໂລຍີທີ່ທັນສະໄໝ ແລະການອອກແບບທີ່ຫຼູຫຼາ, ມັນຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຮັບມືກັບໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ສະລັບສັບຊ້ອນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ໃນຂະນະທີ່ຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນຂອງເຂົາເຈົ້າຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ຢ່າງປອດໄພ. ຄວາມພ້ອມຂອງ drive ໃນຄວາມອາດສາມາດຕ່າງໆແລະການຮັບປະກັນຈໍາກັດ 5 ປີເພີ່ມຄວາມດຶງດູດຂອງມັນ.

ນິຍາມ:
NVMe: Non-Volatile Memory Express, ໂປໂຕຄອນທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ການສື່ສານທີ່ມີປະສິດທິພາບລະຫວ່າງ host ແລະ solid-state drives.
PCIe: Peripheral Component Interconnect Express, ມາດຕະຖານລົດເມຂະຫຍາຍຄອມພິວເຕີຄວາມໄວສູງ.
Gen 4.0: PCIe ຮຸ່ນທີ XNUMX, ສະຫນອງແບນວິດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແລະອັດຕາການໂອນຂໍ້ມູນໄວຂຶ້ນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- [ບົດ​ຄວາມ​ທີ່​ມາ​]

By Vicky Stavropoulou

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