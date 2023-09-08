Western Digital ເປີດຕົວ WD Blue SN580 NVMe SSD ທີ່ມີປະສິດຕິພາບທີ່ດີຂຶ້ນສຳລັບຜູ້ທີ່ມັກສ້າງສັນ

Western Digital ໄດ້ນໍາສະເຫນີ WD Blue SN580 NVMe SSD, ເຊິ່ງເປັນການເພີ່ມໃຫມ່ໃຫ້ກັບຜະລິດຕະພັນຂອງ Solid-state drives (SSDs). ອອກແບບສະເພາະສໍາລັບຊຸມຊົນທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນສ້າງສັນແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ແຟດໄດພາຍໃນນີ້ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ NVMe PCIe Gen 4.0, ສະເຫນີການຕອບສະຫນອງຂອງແອັບພລິເຄຊັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແລະເວລາບູດໄວຂຶ້ນ.
WD Blue SN580 NVMe SSD ຕອນນີ້ມີໃຫ້ຊື້ອອນໄລນ໌ຢູ່ Amazon.in ແລະຮ້ານຂາຍຍ່ອຍໃນອິນເດຍ. ມັນມາພ້ອມກັບການຮັບປະກັນຈໍາກັດຂອງ 5 ປີ, ສະຫນອງຄວາມສະຫງົບຂອງຈິດໃຈກັບຜູ້ໃຊ້.
ໄດຣຟ໌ມີຢູ່ໃນຄວາມຈຸຕັ້ງແຕ່ 250GB ຫາ 2TB, ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນທີ່ 4,599 Rs. ຄຸນນະສົມບັດທີ່ສໍາຄັນຂອງມັນປະກອບມີເທກໂນໂລຍີ NVMe PCIe Gen 4.0, ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເຮັດວຽກຫຼາຍວຽກລະຫວ່າງໂຄງການຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະສະລັບສັບຊ້ອນທີ່ມີຄວາມໄວໃນການອ່ານແລະຂຽນເຖິງ 4,150 MB / s.
ໄດຣຟ໌ຍັງລວມເອົາເທກໂນໂລຍີ nCache 4.0, ຊ່ວຍໃຫ້ປະສິດທິພາບການຂຽນສູງແລະການຄັດລອກໄຟລ໌ຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະຊັບສິນສື່ມວນຊົນຢ່າງໄວວາ. ດ້ວຍຮູບແບບຮູບແບບ M.2 2280 ທີ່ສວຍງາມ, WD Blue SN580 NVMe SSD ໃຫ້ພື້ນທີ່ຈັດເກັບຂໍ້ມູນສູງສຸດ 2TB ສໍາລັບແອັບພລິເຄຊັນ, ຂໍ້ມູນ, ຮູບພາບ, ວິດີໂອ 4K ແລະເພງ.
ໃນແງ່ຂອງຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື, Western Digital ສະຫນອງການຮັບປະກັນຈໍາກັດ 5 ປີສໍາລັບ SSD, ພ້ອມກັບການຈັດອັນດັບສູງເຖິງ 900TBW (terabytes ຂຽນ) ສໍາລັບຮູບແບບ 2TB. ນອກຈາກນັ້ນ, ໄດມີຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານຕ່ໍາ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການເພີ່ມອາຍຸຫມໍ້ໄຟຂອງຄອມພິວເຕີໂນດບຸກ.
Khalid Wani, ຜູ້ອໍານວຍການຝ່າຍຂາຍອາວຸໂສຂອງ Western Digital India, ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າຍ້ອນວ່າຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບເນື້ອຫາດິຈິຕອນທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນເພີ່ມຂຶ້ນໃນປະເທດອິນເດຍ, ຕ້ອງມີເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ. WD Blue SN580 NVMe SSD, ດ້ວຍເທກໂນໂລຍີ NVMe PCIe Gen 4.0 ໄວຟ້າຜ່າ, ແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການນີ້ໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນເວລາໂຫຼດ. ປັດໄຈຮູບແບບທີ່ກະທັດຮັດຂອງມັນ ແລະຄວາມອາດສາມາດເກັບຮັກສາອັນກວ້າງໃຫຍ່ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບທັງຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແລະຜູ້ສ້າງທີ່ຕ້ອງການ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, WD Blue SN580 NVMe SSD ໃໝ່ໃຫ້ປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືສຳລັບຊຸມຊົນທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນສ້າງສັນ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານ. ດ້ວຍເທັກໂນໂລຍີທີ່ທັນສະໄໝ ແລະການອອກແບບທີ່ຫຼູຫຼາ, ມັນຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຮັບມືກັບໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ສະລັບສັບຊ້ອນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ໃນຂະນະທີ່ຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນຂອງເຂົາເຈົ້າຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ຢ່າງປອດໄພ. ຄວາມພ້ອມຂອງ drive ໃນຄວາມອາດສາມາດຕ່າງໆແລະການຮັບປະກັນຈໍາກັດ 5 ປີເພີ່ມຄວາມດຶງດູດຂອງມັນ.
ນິຍາມ:
NVMe: Non-Volatile Memory Express, ໂປໂຕຄອນທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ການສື່ສານທີ່ມີປະສິດທິພາບລະຫວ່າງ host ແລະ solid-state drives.
PCIe: Peripheral Component Interconnect Express, ມາດຕະຖານລົດເມຂະຫຍາຍຄອມພິວເຕີຄວາມໄວສູງ.
Gen 4.0: PCIe ຮຸ່ນທີ XNUMX, ສະຫນອງແບນວິດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແລະອັດຕາການໂອນຂໍ້ມູນໄວຂຶ້ນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- [ບົດຄວາມທີ່ມາ]