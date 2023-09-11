ລົດມີພະລັງຫຼາຍກວ່າທີ່ເຄີຍມີ: Tuned 911 Turbo S Outperforms Stock Porsche 918 Spyder

ໃນໂລກຂອງຜູ້ທີ່ມັກລົດຍົນ, ພະລັງງານເປັນກະສັດ, ແລະລົດໃນທຸກມື້ນີ້ມີທ່າແຮງຫຼາຍກວ່າທີ່ເຄີຍມີມາ. ຕົວຢ່າງຫລ້າສຸດຂອງນີ້ແມ່ນ 911 Turbo S, ພະລັງງານຢູ່ໃນການຕິດຕາມທີ່ໄດ້ຈັບຄວາມສົນໃຈຂອງ tuners ຫລັງການຂາຍທີ່ຊອກຫາເພື່ອສະກັດພະລັງງານຈາກຕົວແບບ. ວິດີໂອໄດ້ປາກົດຂຶ້ນທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນລົດ 911 Turbo S ທີ່ໄດ້ປັບປ່ຽນໄປຫົວຕໍ່ຫົວໃນການແຂ່ງຂັນລາກກັບລົດ Porsche 918 Spyder, ເຊິ່ງເນັ້ນໃຫ້ເຫັນຊ່ອງຫວ່າງດ້ານປະສິດທິພາບລະຫວ່າງລົດສອງຄັນດັ່ງກ່າວ.
ໃນເວລາທີ່ມັນມາກັບ powertrain, 918 Spyder ໃຊ້ລະບົບປະສົມ. ມັນລວມເຄື່ອງຈັກ V4.6 ຂະໜາດ 8 ລິດຕາມທຳມະຊາດ ທີ່ມີມໍເຕີໄຟຟ້າສອງອັນ, ເຄື່ອງຈັກໜຶ່ງຢູ່ແຕ່ລະປ່ຽງ. ການຕິດຕັ້ງນີ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ຜົນຜະລິດທັງຫມົດ 887 ແຮງມ້າແລະ 944 pound-feet ຂອງແຮງບິດ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, 911 Turbo S ບໍ່ມີຜູ້ຊ່ວຍໄຟຟ້າ, ແຕ່ມັນໄດ້ຮັບການປບັເລັກນ້ອຍຈາກ ES Motor. ເຄື່ອງຈັກ 3.8 ລິດ turbocharged twin-six ໃຫ້ກໍາລັງ 650 horsepower ແລະ 590 pound-feet ຂອງ torque ໃນຮູບແບບຫຼັກຊັບ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ດ້ວຍການຍົກລະດັບເຊັ່ນ: intercoolers ໃຫມ່ແລະຊຸດໄອເສຍ titanium, ໄດ້ 911 tuned ຜະລິດ 888 horsepower ແລະ 737 pound-feet ຂອງ torque.
ປັດໄຈອື່ນທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ການປະຕິບັດແມ່ນນ້ໍາຫນັກ. 911 Turbo S ມີນໍ້າໜັກເບົາກວ່າ 918 Spyder, ນໍ້າໜັກ 3,615 ປອນ ເມື່ອທຽບກັບລູກປະສົມຂອງ 3,688 ປອນ. ລົດທັງສອງມີລະບົບຂັບທຸກລໍ້ແຕ່ໃຊ້ເກຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. 918 ມາພ້ອມກັບເກຍເຈັດຄວາມໄວ, ໃນຂະນະທີ່ 911 ມີລະບົບສາຍສົ່ງ PDK ແປດຄວາມໄວ.
ການແຂ່ງຂັນລາກລະຫວ່າງສອງຮຸ່ນ Porsche ເປີດເຜີຍຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຫນ້າສົນໃຈ. 918 Spyder ເປັນຜູ້ນໍາພາໃນການແຂ່ງຂັນຄັ້ງທໍາອິດ, ຈັບ 911 ດ້ວຍຄວາມແປກໃຈແລະຂ້າມເສັ້ນສໍາເລັດຮູບທໍາອິດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນສາມການແຂ່ງຂັນຕໍ່ໄປນີ້, 911 Turbo S ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ, ສໍາເລັດການແຂ່ງຂັນສີ່ໄມລ໌ໃນ 9.7 ວິນາທີເມື່ອທຽບກັບ 918 ຂອງ 9.9 ວິນາທີ. 911 ຍັງປະຕິບັດໄດ້ດີກວ່າລົດ hypercar ປະສົມໃນການແຂ່ງຂັນມ້ວນແລະແມ້ກະທັ້ງຊະນະການທົດສອບເບກ.
Porsche 918 Spyder ຖືກພິຈາລະນາເປັນລົດທີ່ທັນສະໃໝເມື່ອໜຶ່ງທົດສະວັດກ່ອນ, ມີຜົນງານທີ່ໂດດເດັ່ນ ແລະ ລາຄາທີ່ສູງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, 911 Turbo S ທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງສາມາດປະຕິບັດໄດ້ດີກວ່າ 918 ສໍາລັບສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມກ້າວຫນ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນເຕັກໂນໂລຢີລົດຍົນແລະຄວາມສາມາດທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈຂອງການປັບຫລັງການຂາຍ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ຫົວຂໍ້: ລົດມີພະລັງຫຼາຍກວ່າທີ່ເຄີຍ: Tuned 911 Turbo S ດີກວ່າຫຼັກຊັບ Porsche 918 Spyder
– ທີ່ມາ: [ກະລຸນາສະໜອງແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງບົດຄວາມທີ່ນີ້]