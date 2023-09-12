ເຫດການ Wonderlust ຂອງ Apple ເປີດຕົວ iPhone ແລະ Watch ລຸ້ນໃໝ່

ເຫດການ "Wonderlust" ທີ່ຄາດວ່າຈະເປັນຢ່າງສູງຂອງ Apple ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນສະຫະລັດ, ການສະແດງ iPhone ແລະ Apple Watch ຮຸ່ນຫຼ້າສຸດ. ເຫດການດັ່ງກ່າວຢືນຢັນຂ່າວລືກ່ຽວກັບອຸປະກອນໃຫມ່, ໃນຂະນະທີ່ຍັງເປີດເຜີຍຄຸນສົມບັດທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ.
ການປະກາດທີ່ສໍາຄັນອັນຫນຶ່ງແມ່ນການປ່ຽນຂອງ Apple ຈາກການເຊື່ອມຕໍ່ Lightning ໄປສູ່ USB-C ມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາສໍາລັບຮູບແບບການເລີ່ມຕົ້ນຂອງ iPhone ຮຸ່ນໃຫມ່, iPhone 15. ການປ່ຽນແປງນີ້ສອດຄ່ອງກັບກົດລະບຽບໃຫມ່ຂອງ EU ແລະອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມໄວໃນການໂອນຂໍ້ມູນໄວຂຶ້ນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຮຸ່ນ 3 USB-C ທີ່ໄວກວ່າຈະມີຢູ່ໃນ iPhone 15 Pro ແລະ Pro Max ເທົ່ານັ້ນ.
ຂ່າວລືທີ່ຢືນຢັນອີກອັນຫນຶ່ງແມ່ນການຂະຫຍາຍຄຸນສົມບັດ "ເກາະດິຈິຕອນ" ໃນທົ່ວສາຍ iPhone ທັງຫມົດ. ດຽວນີ້ iPhone 15 ແລະ 15 Plus ມີ “ເມັດ” ຫຼືຝາອັດເຄື່ອນໄຫວສຳລັບກ້ອງ ແລະ ເຊັນເຊີຢູ່ດ້ານເທິງຂອງໜ້າຈໍ. ຄຸນສົມບັດນີ້ໄດ້ຮັບການຕອບຮັບໃນທາງບວກກັບ iPhone 14 Pro ແລະ Pro Max, ແຕ່ປະຈຸບັນນີ້ໃຫ້ການເຮັດວຽກເຕັມທີ່ສະເພາະກັບແອັບຯຂອງ Apple ເອງ.
ການຮົ່ວໄຫລກ່ຽວກັບ iPhone 15 Pro ແລະ Pro Max ທີ່ມີກໍລະນີ Titanium ທີ່ເບົາແລະແຂງແຮງກວ່າຍັງພິສູດວ່າເປັນຄວາມຈິງ, ເຖິງແມ່ນວ່າລາຄາຍັງຄົງຄືກັນກັບຮຸ່ນທີ່ຜ່ານມາ.
ໃນການບິດເບືອນທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈ, Apple ໄດ້ເປີດເຜີຍຄຸນສົມບັດໃຫມ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ Roadside Assist, ເຊິ່ງຂະຫຍາຍການບໍລິການຂໍ້ຄວາມຜ່ານດາວທຽມ. ມີພຽງແຕ່ຢູ່ໃນສະຫະລັດໃນການຮ່ວມມືກັບ AAA, ການບໍລິການນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຮ້ອງຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອຕາມຖະຫນົນ. ການລົງທຶນຂອງ Apple ໃນໂຄງສ້າງພື້ນຖານດາວທຽມສໍາລັບການບໍລິການຂໍ້ຄວາມຜ່ານດາວທຽມຂອງຕົນໄດ້ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດແກ່ບໍລິສັດ Globalstar ຂອງອາເມລິກາ.
ໃນລະຫວ່າງເຫດການ, CEO Tim Cook ຂອງ Apple ໄດ້ແບ່ງປັນເລື່ອງຂອງບຸກຄົນທີ່ຖືກບັນທຶກໄວ້ໂດຍຄຸນນະສົມບັດ SOS text-via-satellite ໃນ iPhone 14 ຮຸ່ນປະຈຸບັນ. Cook ຍັງໄດ້ສະຫນອງການອັບເດດກ່ຽວກັບ Apple Vision Pro ທີ່ຈະມາເຖິງ, ອຸປະກອນຄວາມເປັນຈິງແບບປະສົມທີ່ຄາດວ່າຈະເປີດຕົວໃນຕົ້ນປີຫນ້າ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ເຫດການ Wonderlust ຂອງ Apple ໄດ້ສົ່ງຂ່າວລືທີ່ຄາດໄວ້ໃນຂະນະທີ່ນໍາສະເຫນີຄຸນສົມບັດໃຫມ່ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງບໍລິສັດຕໍ່ກັບນະວັດຕະກໍາແລະປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້.
ແຫຼ່ງຂ່າວ: Chris Keall, The New Zealand Herald