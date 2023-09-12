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iPhone Custom ລາຄາແພງທີ່ດູຖູກຖືກປົກຄຸມດ້ວຍເພັດແລະທອງ

ByMampho Brescia

Sep 12, 2023
iPhone Custom ລາຄາແພງທີ່ດູຖູກຖືກປົກຄຸມດ້ວຍເພັດແລະທອງ

ບໍລິສັດລັດເຊຍທີ່ມີຊື່ວ່າ Caviar ໄດ້ສ້າງ iPhone ແບບພິເສດສະເພາະແລະມີລາຄາແພງເກີນໄປ. ອຸປະກອນທີ່ຫລູຫລານີ້ແມ່ນແນໃສ່ຄົນຮັ່ງມີທີ່ສຸດ, ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆໃນເວລາທີ່ມັນມາກັບຄວາມພິເສດ.

Caviar ອະທິບາຍຕົນເອງວ່າເປັນຍີ່ຫໍ້ສາກົນທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການສ້າງອຸປະກອນຫລູຫລາທີ່ກໍາຫນົດເອງ. ຜະລິດຕະພັນຂອງເຂົາເຈົ້າປະສົມປະສານເຕັກໂນໂລຊີສູງກັບອຸປະກອນການ exquisite ເຊັ່ນ: ຄໍາ, ເພັດ, ຫນັງທໍາມະຊາດ, ກາກບອນ, enamel ເຄື່ອງປະດັບ, meteorites, ແລະຂອງປອມທີ່ຫາຍາກ.

iPhone ແບບກຳນົດເອງໃນຄຳຖາມມີລາຄາ R11,636,578 staggering. ໂທລະສັບມີສາຍທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ເຮັດຈາກຄໍາສີຂາວ 18K ແລະຖືກຫຸ້ມດ້ວຍເພັດ 570 ເມັດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນມາພ້ອມກັບ pendant ສາຍຄໍ Snowflake Graff ຜະລິດໂດຍ Laurence Graff, jeweler ທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງອັງກິດ. pendant ດຽວລາຄາປະມານ R1,323,690.

pendant ສາຍຄໍມີຮູບຮ່າງຄ້າຍຄື snowflake openwork ແລະປະດັບດ້ວຍເພັດໄດ້ຕະຫຼອດແລະ marquise. ມັນຫ້ອຍຈາກຕ່ອງໂສ້ຄໍາສີຂາວທີ່ຫຸ້ມດ້ວຍເພັດຮອບ. ນ້ຳໜັກເພັດທັງໝົດຢູ່ໃນ pendant ແມ່ນປະມານ 6.65 ກະຣັດ.

ນີ້​ບໍ່​ແມ່ນ​ຄັ້ງ​ທໍາ​ອິດ Caviar ສ້າງ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ມື​ຖື​ລາ​ຄາ​ແພງ ridiculously​. ຜ່ານມາເຂົາເຈົ້າໄດ້ຜະລິດຜະລິດຕະພັນເຊັ່ນ iPhone 7 ເຄືອບສີທອງ ແລະ Tyrannophone ເຊິ່ງເປັນ iPhone 13 Pro ທີ່ຝັງດ້ວຍແຂ້ວ Tyrannosaurus rex ແທ້.

ອຸ​ປະ​ກອນ​ຟຸ່ມ​ເຟືອຍ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ແມ່ນ​ແນ​ໃສ່​ບຸກ​ຄົນ​ທີ່​ມີ​ຈໍາ​ນວນ​ເງິນ​ທີ່​ບໍ່​ຄາດ​ຝັນ​. ໃນຂະນະທີ່ຄົນທົ່ວໄປອາດຈະພົບວ່າມັນຍາກທີ່ຈະເຂົ້າໃຈການໃຊ້ຈ່າຍໃນໂທລະສັບທີ່ມີປະລິມານຫຼາຍເກີນໄປ, ສໍາລັບຄົນທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດ, ມັນເປັນພຽງແຕ່ວິທີອື່ນທີ່ຈະເພີດເພີນກັບວິຖີຊີວິດທີ່ຟຸ່ມເຟືອຍຂອງພວກເຂົາ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, Caviar ໄດ້ຕັ້ງຕົວມັນເອງເປັນຍີ່ຫໍ້ທີ່ຕອບສະຫນອງຄວາມຮັ່ງມີທີ່ສຸດ, ໃຫ້ພວກເຂົາມີອຸປະກອນພິເສດສະເພາະແລະຫລູຫລາ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– IOL

By Mampho Brescia

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