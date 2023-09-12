Tesla Cybertruck: Hubcap Drama on the Freeway

ການເຫັນລົດ Cybertruck ຂອງ Tesla ເມື່ອໄວໆມານີ້ ຢູ່ເທິງທາງດ່ວນໃນລັດຄາລິຟໍເນຍ ໄດ້ເກີດເປັນເຫດການທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ ເມື່ອມີລົດກະບະໜຶ່ງຂອງມັນບິນໄປ ແລະ ພາດໄປຕຳກັບລົດຄັນນຶ່ງ. ເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນວິດີໂອ dashcam ທີ່ອັບໂຫລດລົງ YouTube.
ວິດີໂອສະແດງໃຫ້ເຫັນ Cybertruck ຢູ່ໃນເສັ້ນທາງທີສອງຂອງການຈະລາຈອນ, ທັນທີທັນໃດໃນເວລາທີ່ເຄື່ອງຫມາຍ 10 ວິນາທີ, hubcap ໄດ້ກາຍເປັນ dislodged ແລະເປີດຕົວໃນອາກາດ. ມັນເດີນທາງໄປເປັນໄລຍະກ່ອນທີ່ຈະກັບຄືນໄປບ່ອນທີ່ສີ່. ຍານພາຫະນະຢູ່ທາງຫນ້າຂອງລົດ dashcam ໄດ້ເບກຢ່າງໄວເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການ hubcap, ແຕ່ສິ້ນສຸດລົງເຖິງການຂັບລົດໃນໄລຍະມັນ, ເຮັດໃຫ້ມັນມ້ວນໂດຍຍານພາຫະນະ dashcam. ໂຊກດີ, ຜົນໄດ້ຮັບບໍ່ໄດ້ຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າ, ຍ້ອນວ່າມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະຄາດຄະເນວ່າຜູ້ຂັບຂີ່ຈະຕອບສະຫນອງແນວໃດໃນສະຖານະການດັ່ງກ່າວ.
ໃນຂະນະທີ່ມັນອາດຈະມີເຫດຜົນຕ່າງໆສໍາລັບ hubcap ຫຼຸດລົງ, ເຊັ່ນ: ການຕິດຂັດຫຼືການອອກແບບທີ່ບໍ່ດີ, ມັນບໍ່ຊັດເຈນວ່າຫຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດເຫດການໂດຍສະເພາະນີ້. ວິສະວະກອນ Tesla ຈະສືບສວນຢ່າງບໍ່ຕ້ອງສົງໄສເພື່ອຮັບປະກັນວ່າມີການປັບປຸງທີ່ຈໍາເປັນໃດໆກ່ອນທີ່ຈະເປີດຕົວ Cybertruck ຢ່າງເປັນທາງການ.
ເຫດການເປີດຕົວສໍາລັບ Cybertruck ຄາດວ່າຈະຖືກປະກາດໃນໄວໆນີ້, ປະຕິບັດຕາມຄໍາເຫັນໂດຍ Elon Musk CEO Tesla ໃນຕົ້ນປີນີ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບັນທຶກການຕິດຕາມຂອງ Musk ກັບກໍານົດເວລາປະຊຸມເຮັດໃຫ້ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນບາງຢ່າງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຜະລິດຂອງ Cybertruck ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນແລ້ວທີ່ສະຖານທີ່ Tesla ໃນ Austin, Texas, ອີງຕາມຮູບທີ່ແບ່ງປັນໂດຍບໍລິສັດໃນເດືອນກໍລະກົດ.
ເມື່ອມີລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມອອກມາ, ພວກເຮົາຈະໃຫ້ອັບເດດກ່ຽວກັບເຫດການເປີດຕົວຂອງ Tesla ສໍາລັບລົດກະບະ Cybertruck ທີ່ມີຄວາມຄາດຫວັງສູງ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Electrek, YouTube
ນິຍາມ:
- Hubcap: ການປົກຫຸ້ມຂອງຕົກແຕ່ງທີ່ຕິດກັບສູນກາງຂອງລໍ້ຂອງຍານພາຫະນະ
- Dashcam: ກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງ dashboard ຂອງຍານພາຫະນະເພື່ອບັນທຶກທັດສະນະຂອງຖະຫນົນ
- Cybertruck: ລົດກະບະໄຟຟ້າທີ່ຈະມາເຖິງຂອງ Tesla
- ທາງດ່ວນ: ເປັນທາງດ່ວນທີ່ມີການຄວບຄຸມທີ່ອອກແບບມາເພື່ອການຈະລາຈອນຄວາມໄວສູງ
- YouTube: ເວທີການແບ່ງປັນວິດີໂອ