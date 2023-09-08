ຄວາມກັງວົນໃໝ່ເພີ່ມຂຶ້ນຕໍ່ກັບກຸ່ມ NSO Spyware ເປົ້າໝາຍບຸກຄະລາກອນທີ່ຖືກຈ້າງໂດຍອົງການສາກົນ

ນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ Citizen Lab ຢູ່ໂຮງຮຽນ Munk ໃນມະຫາວິທະຍາໄລ Toronto ໄດ້ສ້າງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງ spyware ທີ່ໃຊ້ໂດຍ NSO Group, ບໍລິສັດທີ່ມີອໍານາດທາງອິນເຕີເນັດຂອງ Israeli. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າບຸກຄົນທີ່ຈ້າງງານໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີຫ້ອງການສາກົນໄດ້ຖືກເປົ້າຫມາຍກັບຊອບແວ hacking ຂອງ NSO Group. ການໂຈມຕີໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍໃນຂະນະທີ່ນັກຄົ້ນຄວ້າກໍາລັງກວດສອບອຸປະກອນຂອງບຸກຄົນ.
ການໂຈມຕີໄດ້ໃຊ້ "ການຂູດຮີດ Zero-click", ເຊິ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ spyware ຕິດເຊື້ອອຸປະກອນມືຖືຂອງຜູ້ໃຊ້ໂດຍຜ່ານຂໍ້ບົກພ່ອງດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ບໍ່ຮູ້ມາກ່ອນໃນລະບົບປະຕິບັດການຂອງໂທລະສັບ, ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຄລິກໃສ່ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ Apple ໄດ້ອອກ Patch iOS ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພ.
ກຸ່ມ NSO ອ້າງວ່າມັນພຽງແຕ່ຂາຍ spyware ຂອງຕົນໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຂອງລັດຖະບານເພື່ອນໍາໃຊ້ໃນການຕໍ່ສູ້ກັບອາຊະຍາກໍາທີ່ຮ້າຍແຮງແລະການກໍ່ການຮ້າຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໄດ້ມີການບັນທຶກກໍລະນີຂອງ spyware ຖືກນໍາໃຊ້ໃນທາງທີ່ຜິດໂດຍລູກຄ້າຂອງລັດຖະບານໃນປະເທດຕ່າງໆ. ເມື່ອໂທລະສັບຖືກຕິດເຊື້ອ, spyware ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້, ມັກຈະເປັນບໍລິການສືບລັບຂອງລັດຖະບານຕ່າງປະເທດຫຼືຫນ່ວຍງານຕໍາຫຼວດ, ການເຂົ້າເຖິງອຸປະກອນທັງຫມົດ, ລວມທັງການສົນທະນາເຂົ້າລະຫັດລັບແລະຂໍ້ຄວາມໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ນິຍົມເຊັ່ນ: Signal ຫຼື WhatsApp. ມັນຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ໂທລະສັບກາຍເປັນອຸປະກອນຟັງໄດ້, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດການສາມາດຈັດການຄວາມສາມາດໃນການບັນທຶກຂອງອຸປະກອນ.
ການໂຈມຕີທີ່ຜ່ານມາແນໃສ່ນັກຂ່າວ, ນັກການທູດ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ລັດຖະບານຕ່າງປະເທດ, ແລະນັກເຄື່ອນໄຫວໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ລັດຖະບານ Biden ເຂົ້າໄປໃນບັນຊີດໍາຂອງກຸ່ມ NSO ໃນປີ 2021. ນອກຈາກນັ້ນ, ບໍລິສັດຍັງປະເຊີນກັບການຟ້ອງຮ້ອງຈາກ Apple ແລະ WhatsApp.
ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ດໍາເນີນໂດຍ Citizen Lab ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງ spyware Pegasus ຂອງ NSO Group ວ່າເປັນຜູ້ກະທໍາຜິດທີ່ອາດຈະຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການໂຈມຕີ. Bill Marczak, ນັກຄົ້ນຄວ້າອາວຸໂສຢູ່ Citizen Lab, ສະແດງຄວາມໝັ້ນໃຈສູງໃນການໃຫ້ເຫດຜົນນີ້ໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກຖານທາງນິຕິສາດ. ລາວຍັງໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າການຄົ້ນພົບ spyware ອາດຈະເປັນຍ້ອນຄວາມຜິດພາດທີ່ດໍາເນີນໂດຍຜູ້ປະຕິບັດງານໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງ.
ເຫດການນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການກວດກາທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແລະລະບຽບການອ້ອມຂ້າງການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືການ hacking ມີອໍານາດເຊັ່ນ spyware ຂອງ NSO Group. ຕ້ອງພະຍາຍາມປົກປ້ອງບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຈາກການເຝົ້າລະວັງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຂອງເຕັກໂນໂລຊີເຫຼົ່ານີ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຫ້ອງທົດລອງພົນລະເມືອງຢູ່ໂຮງຮຽນ Munk ໃນມະຫາວິທະຍາໄລ Toronto
- Reuters