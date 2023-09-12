ການປະຕິບັດຫຼັກຖານແລະວິວັດທະນາການບໍ່ສາມາດລໍຖ້າທີ່ຈະຮຽນຮູ້ໂຄງການ

ບໍ່ສາມາດລໍຖ້າທີ່ຈະຮຽນຮູ້, ໂຄງການການສຶກສາດິຈິຕອນຂອງ War Child ສໍາລັບເດັກນ້ອຍທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຂັດແຍ້ງ, ໄດ້ຖືກນໍາພາໂດຍຫຼັກຖານທາງວິທະຍາສາດສະເຫມີ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເພື່ອພິຈາລະນາຢ່າງແທ້ຈິງ "ອີງໃສ່ຫຼັກຖານ", ການແຊກແຊງຕ້ອງຕອບສະຫນອງເງື່ອນໄຂທີ່ແນ່ນອນ. ໂດຍຜ່ານການສຶກສາຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນອູການດາ, ຕອນນີ້ບໍ່ສາມາດລໍຖ້າທີ່ຈະຮຽນຮູ້ໄດ້ບັນລຸເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້, ເປັນເຄື່ອງຫມາຍການວິວັດທະນາທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນສໍາລັບໂຄງການ.
ການປະຕິບັດຫຼັກຖານແມ່ນແນວຄວາມຄິດທີ່ການປະຕິບັດອາຊີບເຊັ່ນການພະຍາບານ, ການສຶກສາ, ຫຼືການສະຫນັບສະຫນູນທາງດ້ານຈິດໃຈສໍາລັບເດັກນ້ອຍ, ຄວນອີງໃສ່ຫຼັກຖານທາງວິທະຍາສາດ. ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາໃຊ້ຂະບວນການຄົ້ນຄ້ວາຢ່າງເຂັ້ມງວດເພື່ອພິສູດຜົນກະທົບຂອງການແຊກແຊງ, ແທນທີ່ຈະອີງໃສ່ປະເພນີ, intuition, ຫຼືປະສົບການສ່ວນບຸກຄົນ. ອົງການຈັດຕັ້ງການຊ່ວຍເຫຼືອຕ້ອງເຕັມໃຈທີ່ຈະຮັບຜິດຊອບຕົນເອງເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຫຼາຍກ່ວາທີ່ດີ.
ວິທີການທີ່ອີງໃສ່ຫຼັກຖານເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການແຊກແຊງພາຍໃຕ້ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ເຊັ່ນ: ການປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຫຼືການທົດລອງຄວບຄຸມ. ການຄົ້ນພົບຈາກການສຶກສາເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອດັດແປງແລະປັບປຸງວິທີການຖ້າພວກເຂົາບໍ່ສະຫຼຸບຫຼືບໍ່ພຽງພໍ. ຖ້າການຄົ້ນພົບເປັນບວກ, ການແຊກແຊງກ້າວໄປສູ່ໄລຍະຕໍ່ໄປຂອງການປະເມີນຜົນ.
ບໍ່ສາມາດລໍຖ້າທີ່ຈະຮຽນຮູ້ໄດ້ຜ່ານການທົດລອງຄວບຄຸມແບບສຸ່ມໃນອູການດາໃນໄລຍະ 18 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ. ການສຶກສາດັ່ງກ່າວມີເດັກນ້ອຍ 1507 ຄົນຈາກ 30 ໂຮງຮຽນໃນເມືອງ Isingiro. ເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງໂຮງຮຽນໄດ້ປ່ຽນບົດຮຽນພາສາອັງກິດ ແລະ ຄະນິດສາດແບບປົກກະຕິດ້ວຍ Can't Wait to Learn ເພື່ອປຽບທຽບປະສິດທິຜົນຂອງມັນ. ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການສຶກສາ, ທີ່ຈະຈັດພີມມາໃນໄວໆນີ້ໃນວາລະສານວິທະຍາສາດ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ Can't Wait to Learn ບໍ່ພຽງແຕ່ປະຕິບັດໄດ້ດີກ່ວາການສຶກສາມາດຕະຖານ, ແຕ່ຍັງ outperforms ໂຄງການ EdTech ສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ໃຊ້ໃນການຕັ້ງຄ່າທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.
ການທົດລອງໃນອູການດານີ້ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດລໍຖ້າທີ່ຈະຮຽນຮູ້ເປັນໂຄງການທີ່ອີງໃສ່ຫຼັກຖານຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ມັນແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການລວບລວມຂອງ 10 ການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາທີ່ດໍາເນີນໂດຍ War Child ໃນປະເທດເຊັ່ນ Chad, Jordan, Lebanon, ແລະ Sudan ນັບຕັ້ງແຕ່ໂຄງການເລີ່ມຕົ້ນ. ໃນປະເທດຊູດານ, ການສຶກສາພົບວ່າເດັກນ້ອຍປັບປຸງຄະນິດສາດເກືອບສອງເທົ່າແລະການອ່ານເກືອບສາມເທົ່າເມື່ອທຽບກັບໂຄງການການຮຽນຮູ້ຂອງລັດຖະບານສໍາລັບເດັກນ້ອຍນອກໂຮງຮຽນ.
ຈຸດໝາຍສຳຄັນໃນອູການດານີ້ເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງການເດີນທາງຂະໜາດຂອງບໍ່ສາມາດລໍຖ້າເພື່ອຮຽນຮູ້. ສອດຄ່ອງກັບວິທີການທ້ອງຖິ່ນ, ການປະຕິບັດໂຄງການໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ເທດສະບານທ້ອງຖິ່ນ. ໂດຍການແບ່ງປັນສິ່ງທີ່ເຮັດວຽກ ແລະສິ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າ, Can't Wait to Learn ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມຄືບໜ້າທີ່ມີຄວາມໝາຍໄປສູ່ການໃຫ້ການສຶກສາທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າ, ສະເໝີພາບ ແລະ ມີຄຸນນະພາບໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຂໍ້ຂັດແຍ່ງ.
Can't Wait to Learn ໄດ້ຮັບການພັດທະນາໃນເບື້ອງຕົ້ນໃນຊູດານໃນປີ 2012 ແລະນັບແຕ່ນັ້ນມາໄດ້ຮັບການທົດສອບ ແລະປະຕິບັດໃນປະເທດຕ່າງໆ. ມາຮອດປະຈຸ, ມັນໄດ້ບັນລຸປະມານ 100,000 ເດັກນ້ອຍ, ມີຄວາມສົດໃສດ້ານການຂະຫຍາຍຕົວໃນອະນາຄົດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບໍ່ສາມາດລໍຖ້າທີ່ຈະຮຽນຮູ້ – ໂຄງການການສຶກສາດິຈິຕອນຂອງ War Child ສໍາລັບເດັກນ້ອຍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຂໍ້ຂັດແຍ່ງ
– Mark Jordans, ສາດສະດາຈານຂອງສຸຂະພາບຈິດທົ່ວໂລກຂອງເດັກ ແລະໄວລຸ້ນ ແລະ ຜູ້ອໍານວຍການຝ່າຍຄົ້ນຄວ້າ ແລະພັດທະນາເດັກສົງຄາມ
– Jasmine Turner, ຜູ້ນໍາພາການຄົ້ນຄວ້າສໍາລັບ Can't Wait to Learn