ການປະຕິບັດຫຼັກຖານແລະວິວັດທະນາການບໍ່ສາມາດລໍຖ້າທີ່ຈະຮຽນຮູ້ໂຄງການ

ບໍ່ສາມາດລໍຖ້າທີ່ຈະຮຽນຮູ້, ໂຄງການການສຶກສາດິຈິຕອນຂອງ War Child ສໍາລັບເດັກນ້ອຍທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຂັດແຍ້ງ, ໄດ້ຖືກນໍາພາໂດຍຫຼັກຖານທາງວິທະຍາສາດສະເຫມີ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເພື່ອພິຈາລະນາຢ່າງແທ້ຈິງ "ອີງໃສ່ຫຼັກຖານ", ການແຊກແຊງຕ້ອງຕອບສະຫນອງເງື່ອນໄຂທີ່ແນ່ນອນ. ໂດຍຜ່ານການສຶກສາຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນອູການດາ, ຕອນນີ້ບໍ່ສາມາດລໍຖ້າທີ່ຈະຮຽນຮູ້ໄດ້ບັນລຸເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້, ເປັນເຄື່ອງຫມາຍການວິວັດທະນາທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນສໍາລັບໂຄງການ.

ການປະຕິບັດຫຼັກຖານແມ່ນແນວຄວາມຄິດທີ່ການປະຕິບັດອາຊີບເຊັ່ນການພະຍາບານ, ການສຶກສາ, ຫຼືການສະຫນັບສະຫນູນທາງດ້ານຈິດໃຈສໍາລັບເດັກນ້ອຍ, ຄວນອີງໃສ່ຫຼັກຖານທາງວິທະຍາສາດ. ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາໃຊ້ຂະບວນການຄົ້ນຄ້ວາຢ່າງເຂັ້ມງວດເພື່ອພິສູດຜົນກະທົບຂອງການແຊກແຊງ, ແທນທີ່ຈະອີງໃສ່ປະເພນີ, intuition, ຫຼືປະສົບການສ່ວນບຸກຄົນ. ອົງການຈັດຕັ້ງການຊ່ວຍເຫຼືອຕ້ອງເຕັມໃຈທີ່ຈະຮັບຜິດຊອບຕົນເອງເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຫຼາຍກ່ວາທີ່ດີ.

ວິທີການທີ່ອີງໃສ່ຫຼັກຖານເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການແຊກແຊງພາຍໃຕ້ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ເຊັ່ນ: ການປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຫຼືການທົດລອງຄວບຄຸມ. ການຄົ້ນພົບຈາກການສຶກສາເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອດັດແປງແລະປັບປຸງວິທີການຖ້າພວກເຂົາບໍ່ສະຫຼຸບຫຼືບໍ່ພຽງພໍ. ຖ້າການຄົ້ນພົບເປັນບວກ, ການແຊກແຊງກ້າວໄປສູ່ໄລຍະຕໍ່ໄປຂອງການປະເມີນຜົນ.

ບໍ່ສາມາດລໍຖ້າທີ່ຈະຮຽນຮູ້ໄດ້ຜ່ານການທົດລອງຄວບຄຸມແບບສຸ່ມໃນອູການດາໃນໄລຍະ 18 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ. ການ​ສຶກສາ​ດັ່ງກ່າວ​ມີ​ເດັກນ້ອຍ 1507 ຄົນ​ຈາກ 30 ໂຮງຮຽນ​ໃນ​ເມືອງ Isingiro. ເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງໂຮງຮຽນໄດ້ປ່ຽນບົດຮຽນພາສາອັງກິດ ແລະ ຄະນິດສາດແບບປົກກະຕິດ້ວຍ Can't Wait to Learn ເພື່ອປຽບທຽບປະສິດທິຜົນຂອງມັນ. ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການສຶກສາ, ທີ່ຈະຈັດພີມມາໃນໄວໆນີ້ໃນວາລະສານວິທະຍາສາດ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ Can't Wait to Learn ບໍ່ພຽງແຕ່ປະຕິບັດໄດ້ດີກ່ວາການສຶກສາມາດຕະຖານ, ແຕ່ຍັງ outperforms ໂຄງການ EdTech ສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ໃຊ້ໃນການຕັ້ງຄ່າທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.

ການ​ທົດ​ລອງ​ໃນ​ອູ​ການ​ດາ​ນີ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ລໍ​ຖ້າ​ທີ່​ຈະ​ຮຽນ​ຮູ້​ເປັນ​ໂຄງ​ການ​ທີ່​ອີງ​ໃສ່​ຫຼັກ​ຖານ​ຢ່າງ​ເຕັມ​ສ່ວນ. ມັນແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການລວບລວມຂອງ 10 ການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາທີ່ດໍາເນີນໂດຍ War Child ໃນປະເທດເຊັ່ນ Chad, Jordan, Lebanon, ແລະ Sudan ນັບຕັ້ງແຕ່ໂຄງການເລີ່ມຕົ້ນ. ໃນປະເທດຊູດານ, ການສຶກສາພົບວ່າເດັກນ້ອຍປັບປຸງຄະນິດສາດເກືອບສອງເທົ່າແລະການອ່ານເກືອບສາມເທົ່າເມື່ອທຽບກັບໂຄງການການຮຽນຮູ້ຂອງລັດຖະບານສໍາລັບເດັກນ້ອຍນອກໂຮງຮຽນ.

ຈຸດໝາຍສຳຄັນໃນອູການດານີ້ເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງການເດີນທາງຂະໜາດຂອງບໍ່ສາມາດລໍຖ້າເພື່ອຮຽນຮູ້. ສອດຄ່ອງກັບວິທີການທ້ອງຖິ່ນ, ການປະຕິບັດໂຄງການໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ເທດສະບານທ້ອງຖິ່ນ. ໂດຍການແບ່ງປັນສິ່ງທີ່ເຮັດວຽກ ແລະສິ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າ, Can't Wait to Learn ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມຄືບໜ້າທີ່ມີຄວາມໝາຍໄປສູ່ການໃຫ້ການສຶກສາທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າ, ສະເໝີພາບ ແລະ ມີຄຸນນະພາບໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຂໍ້ຂັດແຍ່ງ.

Can't Wait to Learn ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ພັດທະນາ​ໃນ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ໃນ​ຊູ​ດານ​ໃນ​ປີ 2012 ​ແລະ​ນັບ​ແຕ່​ນັ້ນ​ມາ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ທົດ​ສອບ ​ແລະ​ປະຕິບັດ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ. ມາຮອດປະຈຸ, ມັນໄດ້ບັນລຸປະມານ 100,000 ເດັກນ້ອຍ, ມີຄວາມສົດໃສດ້ານການຂະຫຍາຍຕົວໃນອະນາຄົດ.

