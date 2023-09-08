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ຮຸ້ນ Apple ຕົກ ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນ ຫ້າມ iPhone ໃນບ່ອນເຮັດວຽກ

ByGabriel Botha

Sep 8, 2023
ຮຸ້ນ Apple ຕົກ ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນ ຫ້າມ iPhone ໃນບ່ອນເຮັດວຽກ

ຮຸ້ນ Apple (AAPL) ປະສົບກັບການຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນອາທິດນີ້ຫຼາຍກວ່າ 6% ເນື່ອງຈາກການຫ້າມໃຊ້ iPhone ຢູ່ອົງການລັດຖະບານກາງໃນປະເທດຈີນ. ການປ່ອຍໂທລະສັບລະດັບສູງໃໝ່ຈາກ Huawei ຍັງເພີ່ມຄວາມກົດດັນຕໍ່ Apple, ຄຽງຄູ່ກັບການເປີດຕົວ iPhone 15 ລຸ້ນ ໃໝ່ ທີ່ຈະມາເຖິງ.

ເຖິງວ່າຈະມີຂ່າວກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ເຫຼົ່ານີ້, ນັກວິເຄາະ Morgan Stanley Erik Woodring ເຊື່ອວ່າຜົນກະທົບຈະມີຫນ້ອຍ. Woodring ກ່າວວ່າປະຕິກິລິຍາຂອງຕະຫຼາດໄດ້ປະເມີນຄວາມສໍາຄັນທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງຫົວຂໍ້ຂ່າວຂອງຈີນແລະການຫຼຸດລົງຂອງຫຼັກຊັບແມ່ນເກີນກວ່າ.

ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ, Morgan Stanley ຄາດຄະເນວ່າ Apple ຈະສູນເສຍພຽງແຕ່ປະມານ 4% ຂອງລາຍໄດ້ແລະ 3% ຂອງລາຍໄດ້ຕໍ່ຫຸ້ນ. Woodring ຖື​ວ່າ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ຂອງ​ການ​ສູນ​ເສຍ 70% ຂອງ​ການ​ສົ່ງ iPhone ໄປ​ປະ​ເທດ​ຈີນ​ແມ່ນ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ສູງ​.

ນອກຈາກນັ້ນ, ການວິເຄາະຂອງ JPMorgan ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ Apple ໄດ້ເພີ່ມສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດຂອງຕົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນປະເທດຈີນໃນໄລຍະສອງສາມປີຜ່ານມາ, ຈັບຕະຫຼາດຈີນປະມານ 20% ໃນໄຕມາດທໍາອິດຂອງປີ 2023. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Samik Chatterjee ນັກວິເຄາະ JPMorgan ແນະນໍາວ່າຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ຜ່ານມາກ່ຽວກັບ iPhone. ການເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍພະນັກງານຂອງລັດຖະບານ, ບວກກັບການປ່ອຍໂທລະສັບໃຫມ່ຂອງ Huawei, ສາມາດສ້າງສິ່ງທ້າທາຍສໍາລັບ Apple ໃນການຮັກສາກໍາໄລໃນປະເທດຈີນ.

ການປະຕິບັດຫຼັກຊັບຂອງ Apple ໄດ້ເປັນຫົວຂໍ້ຂອງການສົນທະນາ, ມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການປະເມີນມູນຄ່າເກີນທີ່ເກີດຂື້ນຫຼັງຈາກບໍລິສັດໄດ້ພາດຄວາມຄາດຫວັງຂອງການຂາຍ iPhone ແລະລາຍງານລາຍໄດ້ຫຼຸດລົງໃນຕົ້ນເດືອນສິງຫາ. ການເປີດຕົວ iPhone 15 ທີ່ຈະມາເຖິງແມ່ນເຫັນວ່າເປັນຈຸດສໍາຄັນຕໍ່ລາຄາຮຸ້ນຂອງ Apple, ດ້ວຍຄວາມຄາດຫວັງຂອງນັກລົງທຶນທີ່ຕໍ່າທີ່ບໍລິສັດຕ້ອງການຈະລື່ນກາຍ.

ໃນຂະນະທີ່ນັກວິເຄາະບໍ່ໄດ້ຄາດຫວັງວ່າການຍົກລະດັບທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບ iPhone 15, Apple ອາດຈະຍັງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຜູ້ໃຊ້ທີ່ຍົກລະດັບ iPhone ທີ່ມີຢູ່ຂອງພວກເຂົາ. JPMorgan ຄາດ​ຄະ​ເນ​ວ່າ Apple ຈະ​ຂາຍ iPhone ໄດ້ 218 ລ້ານ​ເຄື່ອງ​ໃນ​ເດືອນ​ກັນ​ຍາ​ຫາ​ທ້າຍ​ປີ, ຕ່ຳ​ກວ່າ​ຈຳ​ນວນ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ປີ​ກາຍ​ນີ້​ເລັກ​ໜ້ອຍ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຜ່ານມາໃນປະເທດຈີນແລະການເປີດຕົວ iPhone ທີ່ຈະມາເຖິງ, ນັກວິເຄາະເຊື່ອວ່າການຫຼຸດລົງຂອງຫຼັກຊັບຂອງ Apple ແມ່ນ overdone, ແລະບໍລິສັດມີທ່າແຮງສໍາລັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງລາຄາຕໍ່ຫນ່ວຍແລະລາຄາຂາຍສະເລ່ຍ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Yahoo Finance: https://finance.yahoo.com
— JPMorgan
– Morgan Stanley

By Gabriel Botha

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