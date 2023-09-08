ຮຸ້ນ Apple ຕົກ ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນ ຫ້າມ iPhone ໃນບ່ອນເຮັດວຽກ

ຮຸ້ນ Apple (AAPL) ປະສົບກັບການຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນອາທິດນີ້ຫຼາຍກວ່າ 6% ເນື່ອງຈາກການຫ້າມໃຊ້ iPhone ຢູ່ອົງການລັດຖະບານກາງໃນປະເທດຈີນ. ການປ່ອຍໂທລະສັບລະດັບສູງໃໝ່ຈາກ Huawei ຍັງເພີ່ມຄວາມກົດດັນຕໍ່ Apple, ຄຽງຄູ່ກັບການເປີດຕົວ iPhone 15 ລຸ້ນ ໃໝ່ ທີ່ຈະມາເຖິງ.
ເຖິງວ່າຈະມີຂ່າວກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ເຫຼົ່ານີ້, ນັກວິເຄາະ Morgan Stanley Erik Woodring ເຊື່ອວ່າຜົນກະທົບຈະມີຫນ້ອຍ. Woodring ກ່າວວ່າປະຕິກິລິຍາຂອງຕະຫຼາດໄດ້ປະເມີນຄວາມສໍາຄັນທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງຫົວຂໍ້ຂ່າວຂອງຈີນແລະການຫຼຸດລົງຂອງຫຼັກຊັບແມ່ນເກີນກວ່າ.
ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ, Morgan Stanley ຄາດຄະເນວ່າ Apple ຈະສູນເສຍພຽງແຕ່ປະມານ 4% ຂອງລາຍໄດ້ແລະ 3% ຂອງລາຍໄດ້ຕໍ່ຫຸ້ນ. Woodring ຖືວ່າຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການສູນເສຍ 70% ຂອງການສົ່ງ iPhone ໄປປະເທດຈີນແມ່ນບໍ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ການວິເຄາະຂອງ JPMorgan ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ Apple ໄດ້ເພີ່ມສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດຂອງຕົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນປະເທດຈີນໃນໄລຍະສອງສາມປີຜ່ານມາ, ຈັບຕະຫຼາດຈີນປະມານ 20% ໃນໄຕມາດທໍາອິດຂອງປີ 2023. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Samik Chatterjee ນັກວິເຄາະ JPMorgan ແນະນໍາວ່າຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ຜ່ານມາກ່ຽວກັບ iPhone. ການເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍພະນັກງານຂອງລັດຖະບານ, ບວກກັບການປ່ອຍໂທລະສັບໃຫມ່ຂອງ Huawei, ສາມາດສ້າງສິ່ງທ້າທາຍສໍາລັບ Apple ໃນການຮັກສາກໍາໄລໃນປະເທດຈີນ.
ການປະຕິບັດຫຼັກຊັບຂອງ Apple ໄດ້ເປັນຫົວຂໍ້ຂອງການສົນທະນາ, ມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການປະເມີນມູນຄ່າເກີນທີ່ເກີດຂື້ນຫຼັງຈາກບໍລິສັດໄດ້ພາດຄວາມຄາດຫວັງຂອງການຂາຍ iPhone ແລະລາຍງານລາຍໄດ້ຫຼຸດລົງໃນຕົ້ນເດືອນສິງຫາ. ການເປີດຕົວ iPhone 15 ທີ່ຈະມາເຖິງແມ່ນເຫັນວ່າເປັນຈຸດສໍາຄັນຕໍ່ລາຄາຮຸ້ນຂອງ Apple, ດ້ວຍຄວາມຄາດຫວັງຂອງນັກລົງທຶນທີ່ຕໍ່າທີ່ບໍລິສັດຕ້ອງການຈະລື່ນກາຍ.
ໃນຂະນະທີ່ນັກວິເຄາະບໍ່ໄດ້ຄາດຫວັງວ່າການຍົກລະດັບທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບ iPhone 15, Apple ອາດຈະຍັງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຜູ້ໃຊ້ທີ່ຍົກລະດັບ iPhone ທີ່ມີຢູ່ຂອງພວກເຂົາ. JPMorgan ຄາດຄະເນວ່າ Apple ຈະຂາຍ iPhone ໄດ້ 218 ລ້ານເຄື່ອງໃນເດືອນກັນຍາຫາທ້າຍປີ, ຕ່ຳກວ່າຈຳນວນທັງໝົດຂອງປີກາຍນີ້ເລັກໜ້ອຍ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຜ່ານມາໃນປະເທດຈີນແລະການເປີດຕົວ iPhone ທີ່ຈະມາເຖິງ, ນັກວິເຄາະເຊື່ອວ່າການຫຼຸດລົງຂອງຫຼັກຊັບຂອງ Apple ແມ່ນ overdone, ແລະບໍລິສັດມີທ່າແຮງສໍາລັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງລາຄາຕໍ່ຫນ່ວຍແລະລາຄາຂາຍສະເລ່ຍ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Yahoo Finance: https://finance.yahoo.com
— JPMorgan
– Morgan Stanley